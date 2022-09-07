موقع كأس العالم يحتفي بهدف لخضر بلومي و“التيكي تاكا” الجزائرية (فيديو)

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وطن – تداول نشطاء عرب وجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة لموقع كأس العالم الرسمي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يحتفي فيها بـ”التيكي تاكا” الجزائرية، وهدف نجم المنتخب الجزائري السابق لخضر بلومي، في كأس العام 1982 في شباك ألمانيا.

“التيكي تاكا” الجزائرية

ونشر موقع كأس العالم التابع للفيفا على تويتر، مقطع فيديو لإحدى اللقطات الرائعة التي قام بها لاعبو المنتخب الوطني الجزائري في إحدى المباريات في كأس العالم 1982.

وكتبت الفيفا فوق الفيديو أن: “التيكي تاكا الجزائرية ظهرت في كأس العالم فيفا 1982”.

التيكي تاكا الجزائرية ظهرت في كأس العالم فيفا 1982 🇩🇿 هدف بلومي أظهر حينها روحًا جماعية وثقة فاجأت العالم بأسره 👏@LesVerts — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 6, 2022

وتقول الفيفا إن طريقة اللعب الجماعي التي انتهجها المنتخب الجزائري في نسخة كأس العالم 1982، صارت بعد ذلك الأسلوب الكروي الرائج في الملاعب الأوروبية وبالتحديد في نادي برشلونة أو مايعرف بأسلوب “التيكي تاكا”.

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والتيكي تاكا هو أسلوب في لعب كرة القدم يتميز بالتمرير والحركة القصيرة، ويقع من خلاله تدوير الكرة عبر قنوات مختلفة، مع متابعة القاعدة الأهم وهي الاستحواذ أكثر وقت ممكن على الكرة.

وأشارت الفيفا خلال مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن)، ووقع تداوله كثيرا إلى فنيات نجم منتخب الخُضر سابقا، اللاعب لخضر بلومي، الذي قالت في شأنه : “هدف بلومي أظهر حينها روحًا جماعية وثقة فاجأت العالم بأسره”.

تفاعل المغردين

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وتفاعل الكثير من متابعي كرة القدم وخاصة من جمهور المنتخب الجزائري مع مقطع الفيديو الذي بثه الموقع الرسمي لكأس العالم.

حيث كتب حساب باسم” محمد الأمين” عبر حسابه الخاص على ” تويتر” مُعلقا على مباراة الجزائر وألمانيا في مونديال 1982: “ما يحسب لفوز الجزائر على ألمانيا سنة 82 أن ألمانيا كانت جد قوية و بلاعبين أقوياء بدنيا و تكتيكيا، لك الجزائر فازت بجدارة و استحقاق.”

ولكن المنافس يختلف واش جاب زامبيا لألمانيا في اللعب ما يحسب لفوز الجزائر على ألمانيا سنة 82 أن ألمانيا كانت جد قوية و بلاعبين أقوياء بدنيا و تكتيكيا و فازت الجزائر بجدارة و استحقاق — محمد الأمين (@Medmin14771920) September 7, 2022

حساب آخر باسم “ياسين” عبر عن عدم إعجابه بمقطع الفيديو الذي شاركه حساب مُخصص للحديث عن كأس العالم، في حين أنه يتحدث عن المنتخب الجزائري الذي لم يترشح أساسا إلى مونديال الدوحة 2022.

وغرد مستنكرا: “الحساب مخصص لكأس العالم.. المفروض تتكلموا عن المنتخبات المتأهلة وعن تاريخها ؟! وش دخل الجزائر في الموضوع حتى تتكلموا عنها ؟!”

وأكمل:”لا تجيبوا التفاعل على حساب منتخبنا لسنا متأهلين بسبب فضيحة التحكيم تكلموا عن المنتخبات أخرى، كل ما ننسى الموضوع ( عدم ترشح الجزائر) تفكروا فينا.”

الحساب مخصص لكأس العالم

المفروض تتكلموا عن المنتخبات المتأهلة وعن تاريخها ؟!

وش دخل الجزائر 🇩🇿 في الموضوع حتى تتكلموا عنها ؟!

لا تجيبوا التفاعل على حساب منتخبنا لسنا متأهلين بسبب فضيحة التحكيم تكلموا عن المنتخبات أخرى

كل ما ننسى الموضوع تفكروا فينا 💔 — 🇩🇿aek_ysn🇵🇸 (@aek_ysn) September 6, 2022

ويشار في هذا السياق إلى أنّ مُنتخب الجزائر من أهم المنتخبات العربية من حيث عدد مرات المشاركة في بطولات كأس العالم، بمشاركة أولى في إسبانيا سنة 1982، إلا أنه لم يتأهل لنسخة كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر.