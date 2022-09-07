الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
الرئيسيةرياضةموقع كأس العالم يحتفي بهدف لخضر بلومي و“التيكي تاكا” الجزائرية (فيديو)
رياضة

موقع كأس العالم يحتفي بهدف لخضر بلومي و“التيكي تاكا” الجزائرية (فيديو)

كتب وطن
التيكي تاكا الجزائرية watanserb.com
موقع الفيفا يحتفي بـ"التيكي تاكا" الجزائرية
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – تداول نشطاء عرب وجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة لموقع كأس العالم الرسمي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” يحتفي فيها بـ”التيكي تاكا” الجزائرية، وهدف نجم المنتخب الجزائري السابق لخضر بلومي، في كأس العام 1982 في شباك ألمانيا.

“التيكي تاكا” الجزائرية

ونشر موقع كأس العالم التابع للفيفا على تويتر، مقطع فيديو لإحدى اللقطات الرائعة التي قام بها لاعبو المنتخب الوطني الجزائري في إحدى المباريات في كأس العالم 1982.

وكتبت الفيفا فوق الفيديو أن: “التيكي تاكا الجزائرية ظهرت في كأس العالم فيفا 1982”.

وتقول الفيفا إن طريقة اللعب الجماعي التي انتهجها المنتخب الجزائري في نسخة كأس العالم 1982، صارت بعد ذلك الأسلوب الكروي الرائج في الملاعب الأوروبية وبالتحديد في نادي برشلونة أو مايعرف بأسلوب “التيكي تاكا”.

- Advertisement -

والتيكي تاكا هو أسلوب في لعب كرة القدم يتميز بالتمرير والحركة القصيرة، ويقع من خلاله تدوير الكرة عبر قنوات مختلفة، مع متابعة القاعدة الأهم وهي الاستحواذ أكثر وقت ممكن على الكرة.

وأشارت الفيفا خلال مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن)، ووقع تداوله كثيرا إلى فنيات نجم منتخب الخُضر سابقا، اللاعب لخضر بلومي، الذي قالت في شأنه : “هدف بلومي أظهر حينها روحًا جماعية وثقة فاجأت العالم بأسره”.

تفاعل المغردين

- Advertisement -

وتفاعل الكثير من متابعي كرة القدم وخاصة من جمهور المنتخب الجزائري مع مقطع الفيديو الذي بثه الموقع الرسمي لكأس العالم.

حيث كتب حساب باسم” محمد الأمين” عبر حسابه الخاص على ” تويتر” مُعلقا على مباراة الجزائر وألمانيا في مونديال 1982: “ما يحسب لفوز الجزائر على ألمانيا سنة 82 أن ألمانيا كانت جد قوية و بلاعبين أقوياء بدنيا و تكتيكيا، لك الجزائر فازت بجدارة و استحقاق.”

حساب آخر باسم “ياسين” عبر عن عدم إعجابه بمقطع الفيديو الذي شاركه حساب مُخصص للحديث عن كأس العالم، في حين أنه يتحدث عن المنتخب الجزائري الذي لم يترشح أساسا إلى مونديال الدوحة 2022.

وغرد مستنكرا: “الحساب مخصص لكأس العالم.. المفروض تتكلموا عن المنتخبات المتأهلة وعن تاريخها ؟! وش دخل الجزائر في الموضوع حتى تتكلموا عنها ؟!”

وأكمل:”لا تجيبوا التفاعل على حساب منتخبنا لسنا متأهلين بسبب فضيحة التحكيم تكلموا عن المنتخبات أخرى، كل ما ننسى الموضوع ( عدم ترشح الجزائر) تفكروا فينا.”

ويشار في هذا السياق إلى أنّ مُنتخب الجزائر من أهم المنتخبات العربية من حيث عدد مرات المشاركة في بطولات كأس العالم، بمشاركة أولى في إسبانيا سنة 1982، إلا أنه لم يتأهل لنسخة كأس العالم 2022 المرتقبة في قطر.

المصدروطن - رصد تويتر
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
رياضة

أرقام فلكية.. أرباح الفيفا وجوائز المنتخبات في مونديال كأس العالم 2022

رياضة

كأس العالم للأندية 2022 في أزمة بسبب شروط الفيفا

رياضة

الفيفا تغير موعد انطلاق كأس العالم 2022 قطر .. وهذه أولى المباريات الافتتاحية

رياضة

منتخب البرازيل لا يريد ملاقاة الأرجنتين لهذا السبب

رياضة

النصر السعودي يفضح الحارس أبو جبل ويهدده باللجوء إلى الفيفا

رياضة

الحارس أبو جبل يشكو الفيفا بسبب النصر السعودي

رياضة

حقق ملايين المشاهدات.. هدف مذهل على طريقة الكابتن ماجد (فيديو)

رياضة

النصر السعودي يتدخل لحل أزمة الحارس أبو جبل مع الزمالك

الهدهد

رابح ماجر ولخضر بلومي يرفضان حضور حفل جوائز “كاف” في المغرب لهذا السبب!

رياضة

بقرار من الفيفا .. إيقاف محمود كهربا على خلفية أزمته مع الزمالك

رياضة

قرار بتأجيل كأس العالم للأندية 2022 على الطاولة .. والهلال السعودي يُواجه الحرمان

رياضة

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السودان.. توقعات بارتفاع كبير وجنوني للدولار في السوق السوداء

“طالب غني أم فقير؟”.. استمارة مدرسية تفجر غضب الجزائريين (شاهد)

فيديو مؤثر لطفلة سورية يُبكي مواقع التواصل (شاهد)

وزارة الدفاع القطرية تكشف عن اتفاقية جديدة لتأمين كأس العالم

الكويت تفكك شبكة دعارة كبرى.. جنسيات مختلفة لجذب راغبي المتعة الحرام

ما الخطر الذي يشكّله غسان بن خليفة على حكم قيس سعيد؟

لبنان.. رسائل صوتية تدعو لطرد السوريين من الكرك والجيش ينتشر

نجلاء المنقوش والسبب الحقيقي لغضب نظام السيسي منها

“مهووس بالنساء”.. مغربية تخرج عن صمتها وتفضح سفير إسرائيل بالمغرب

دولة جديدة تنحاز للمغرب في صراعه مع الجزائر وتعلن هذا القرار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC