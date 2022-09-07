دراسة: تقاسم الأعمال المنزلية بين الزوجين تزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء

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وطن-وفقًا لهذه الدراسة، تبيّن أنه كلما كان تقاسم الأعمال المنزلية بين الزوجين منصفًا، زادت الرغبة الجنسية لدى الزوجة.

ولسائل أن يسأل، هل ترتبط الرغبة الجنسية لدى المرأة بالفعل بتقاسم المهام؟ في الحقيقة، وفقًا لدراسة حديثة، سيكون لهذا تأثير بالفعل، فعندما يشارك الزوج في الأعمال المنزلية، تكون الرغبة الجنسية لدى المرأة أقوى. ولهذا تفسير علمي بالطبع.

بحسب ما أوردته مجلة “فيمينا” الفرنسية، غالباً ما تقوم النساء بمعظم الأعمال المنزلية، ولا يظهر أن الزوج يريد أن يساعد زوجته في الأعمال المنزلية، لأنه وفقًا له هو مكبّل بالمسؤوليات الخارجية ومثقل بأعباء أخرى. وهذا أمر واقع في كل المجتمعات ولا يمكن إنكاره.

ولدراسة هذه المشكلة، أراد الباحثون إثبات أن مساعدة الزوج لزوجته في مهام المنزل، لها تأثير على الرغبة الجنسية لكلا الزوحين.

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بحسب ترجمة “وطن“، فإن الدراسة التي أجرتها صحيفة ذي كونفرسيشن، والتي تم كشف النقاب عنها في 18 أغسطس 2022، وجد الباحثون أن النساء اللواتي لا يعانين من ضغوط نفسية في العلاقة الزوجين، كن أكثر رضا عن علاقتهن ولديهن رغبة جنسية أكثر من غيرهن.

وللوصول إلى هذا الاستنتاج، أجرى العلماء مقابلات مع 299 امرأة أسترالية تتراوح أعمارهن بين 18 و 39 عامًا. والنتيجة كانت كالآتي: النساء اللواتي يقمن بمعظم الأعمال المنزلية لديهن رغبة جنسية منخفضة وغير راضيات عن علاقتهن بأزواجهن.

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وخلصت الدراسة إلى أن “الشعور بالعدالة في العلاقة أمر أساسي للرضا والرغبة الجنسية لدى جميع النساء”.

أسباب انخفاض الرغبة الجنسية عند النساء

ومن جهة أخرى، لم يتعلّق البحث على تأثير الأعمال المنزلية على الزوجين فحسب، بل تعمقّت الدراسة في البحث عن أسباب انخفاض أو نقص الرغبة الجنسية لدى النساء، التي كان سببها أيضاً إنجاب الأطفال. وبحسب الدراسة، فإن هذا العامل يزيد من أعباء المرأة، ما يؤدي إلى انخفاض الشعور بالمساواة في العلاقات، وبالتالي يؤدي هذا إلى انخفاض في الرغبة الجنسية.

وختامًا، أكدت الدراسة أن هناكعنصر آخر يقلل من الرغبة الجنسية لدى الطرفين: وهو العلاقة طويلة الأمد. وفقًا لنتائج الباحثين، فإن العلاقات طويلة الأمد تقلل تدريجياً الرغبة لدى النساء، ولن يقتصر هذا على عدم اهتمام المرأة بشريكها فحسب ، بل بالعلاقات الحميمة بشكل عام.