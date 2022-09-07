الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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حياتنا

مواطن أردني يعبر عن حبه لـ “رجوة آل سيف” بطريقة غير متوقعة! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
مواطن أردني يعبر عن حبه لـ
ولي عهد الأردن الأمير الحسين وخطيبته السعودية رجوة آل سيف
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وطن– قرر مواطن أردني، الترحيب ب الآنسة “رجوة خالد آل سيف”، خطيبة  الأمير الحسين ولي عهد الأردن  على طريقته الخاصة.

الحسين لو كان ذكراً

فقام المواطن عبد المنعم علي الزعبي، بإطلاق اسم “رجوة”، على مولودته الأولى، تعبيرا عن حبه الكبير لولي العهد وخطيبته، ولما يحمله الاسم من معاني عظيمة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “رؤيا” المحلية، قال الزعبي إنه كان قد قرر تسمية ابنته سيلا، لكن بعد أن أعلن عن خطبة ولي العهد قرر أن يعبّر عن فرحته بهذه المناسبة بتسمية ابنته باسم “رجوة”.

وأكد الزعبي أن مولوده القادم إن كان ذكراً، سيحمل اسم ولي العهد الأمير الحسين.

عيد ميلاد الملكة رانيا

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وتحدث الزعبي عن تفاصيل ولادة زوجته لطفلتهما “رجوة”، قائلاً إنه أدخلها المستشفى في تاريخ 31/8/2022، في تاريخ ميلاد الملكة رانيا العبدالله.

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وتابع: “لكن شاءت الأقدار أن تأتي رجوة في تاريخ 1/9/2022”.

وتم تسجيل رجوة الزعبي بشكل رسمي في دائرة الأحوال المدنية مكتب إربد.

ويعتبر اسم رجوة من الاسماء العربية الأصيلة، وبحسب قاموس اللغة العربية، يعني الرجاء، الأمل، التوقع، المخافة. كلُّ ذلك لمرةٍ واحدة.

خطوبة الأمير الحسين

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن قبل أسابيع عن خطبة نجل الملك عبدالله الثاني، من رجوة. والتي تمت في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الأمراء الأردنيين وأفراد أسرة “آل سيف” الثرية بالمملكة.

وقوبل خبر خطوبة ولي العهد الأردني، بتفاعل كبير جدا من قبل الأردنيين على مواقع التواصل، الذين هنأوا ولي العهد والأسرة الهاشمية بهذا الخبر السعيد.

من هي رجوة آل سيف؟

ورجوة هي شابة سعودية من عائلة “آل سيف” الشهيرة في المملكة.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

رجوة آل سيف
الملكة رانيا ورجوة خالد

ورجوة خالد آل سيف، من مواليد العام 1994 وتحديداً يوم 28 أبريل، أي إنها تبلغ من العمر حالياً حوالي 28 عاماً.

والأمير الحسين بن عبدالله، من مواليد نفس العام (1994) في يوم 28 يونيو.

ليتضح أن رجوة خالد تكبر خطيبها الأمير الحسين، بشهرين.

رجوة خالد آل سيف
رجوة خالد أل سيف والحسين

كما أن خطيبة ولي العهد الأردني من مواليد الرياض ووالدها، هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ووالدتها هي السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

ولرجوة خالد آل سيف 3 أشقاء، هم (فيصل ونايف ودانا). وهي أصغر أشقائها.

وتلقت رجوة آل سيف دراستها الثانوية في السعودية، وأتمت تعليمها العالي بكلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” الأمريكية.

ثمن خاتم الخطوبة الذي قدمه الأمير الحسين لخطيبته رجوة آل سيف.. رقم صادم جدا!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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