بايدن يهين أحد العمال الأمريكيين في عيدهم.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواقفه المثيرة للجدل التي تكررت كثيرا على مدار الفترات الماضية ودائما ما كانت مثار اهتمام وسائل الإعلام على صعيد واسع.

أحدث هذه المواقف المثيرة جمعت بين بايدن وأحد المعارضين له وذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي في ولاية ويسكونسن بمناسبة يوم العمل الأمريكي.

بايدن كان يتحدث عما تشهده الولايات المتحدة من صراع، قائلا على وجه التحديد: “نحن في حالة صراع من أجل روح أمريكا”.

إلا أن الصيحات تعالت في القاعة من أحد المعارضين لبايدن.

لم يتجاهل الرئيس الأمريكي الأمر، بل خاطب مؤيديه: “دعوه وشأنه، لكل فرد الحق في أن يكون أحمقا”.

Biden responds to heckler: Let him go. Everyone is entitled to be an idiot pic.twitter.com/fFbeiHcMAt

— Acyn (@Acyn) September 5, 2022