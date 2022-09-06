الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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بايدن يهين أحد العمال الأمريكيين في عيدهم.. ما علاقة ترامب؟ (فيديو)

كتب خالد السعدي
يوم العمل الأمريكي watanserb.com
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وطن – واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواقفه المثيرة للجدل التي تكررت كثيرا على مدار الفترات الماضية ودائما ما كانت مثار اهتمام وسائل الإعلام على صعيد واسع.

أحدث هذه المواقف المثيرة جمعت بين بايدن وأحد المعارضين له وذلك في خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي في ولاية ويسكونسن بمناسبة يوم العمل الأمريكي.

بايدن كان يتحدث عما تشهده الولايات المتحدة من صراع، قائلا على وجه التحديد: “نحن في حالة صراع من أجل روح أمريكا”.

إلا أن الصيحات تعالت في القاعة من أحد المعارضين لبايدن.

لم يتجاهل الرئيس الأمريكي الأمر، بل خاطب مؤيديه: “دعوه وشأنه، لكل فرد الحق في أن يكون أحمقا”.

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وتبين أن المواطن الذي كان يقاطع بايدن هو من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وكان هذا الشخص يردد الشعار الانتخابي الذي أطلقه ترامب في 2016 وهو “فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وقال بايدن إن “الجمهوريين المرددين لهذا الشعار والرجل الذي تم اصطحابه إلى الخارج يدمرون الديمقراطية”، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن خطاب بايدن جاء ضمن موسم استعداده وحزبه الديمقراطى لخوض انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر المقبل.

خطاب بايدن

وفي خطابه بهذه المناسبة، حذر بايدن مجددا من المخاطر التى تتعرض لها بلاده ونظامها الديمقراطى من قِبل الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره من الجمهوريين.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها في ساحة هنرى ماير للاحتفالات فى مدينة ميلووكى بولاية ويسكونسين الأمريكية، أنه بدون دعم اتحادات العمال بكافة أنواعهم وطوائفهم ما كان له أن يتحدث اليوم كرئيس للولايات المتحدة.

وتابع بايدن: “علينا أن نسأل ما إذا كنا دولة تتجه للأمام ولبناء المستقبل أم ما زالت مهمومة بالماضي”.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أن بلاده تزداد قوة من كل أزمة مرت بها، مفسرا ذلك بالقول: “نحن دولة تفاؤل وليست دولة انقسامات وعنف وكراهية”، فى إشارة إلى الجمهوريين.

وتحدث بايدن عن السنوات الصعبة التي شهدتها الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا، قائلا إن هذه الجائحة لم تسيطر على حياة الأمريكيين، لافتا إلى الأعداد القياسية من الأمريكيين الذين هم مشاركون فى منظومة الأيدى العاملة حاليا.

وكانت جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، قد احتفلت هي الأخرى بيوم العمل الأمريكى.

السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وزوجها

ووجهت تحية خاصة للمعلمين فى هذا اليوم، وقالت عبر تويتر: “بينما نحتفل بعيد العمال، أفكر فى المعلمين فى أمتنا، بسببكم فإن طلابنا أكثر لطفًا وذكاءًا ومستعدون لمواجهة العالم، شكرا لك على كل ما تفعلوه كل يوم”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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