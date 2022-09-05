الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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تونس تضيق بأهلها.. مواطنون يبكون على المباشر وفضيحة لقيس سعيد (فيديو)

كتب فهمي الورغمي
أزمة تونس watanserb.com
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وطن – انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس لمجموعة من المواطنين أجهشوا بالبكاء، وذلك خلال بث برنامج إذاعي على إذاعة “موزاييك اف أم“.

مواطنون يبكون على المباشر

وتفاعل الكثيرون في تونس مع هذا الفيديو الذي عبر فيه المواطنون في حالة من السخط والحزن، عن تأزم وضعيتهم الاجتماعية وتردي حالتهم الاقتصادية.

“هذا وعد مني أيها السياسيون، لن اشارك بعد الآن في أي انتخابات سيقع تنظيمها”.

“لقد ندمت أساساً لأنني انتخبت قيس سعيد، إنه خطأ لن يتكرر.”

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بهذه العبارات لخص أحد المتحدثين للبرنامج الاذاعي كلمته التي عبر فيها عن حزنه الكبير مما آلت إليه أوضاع البلاد.

إلى ذلك، فقد وقع مشاركة مقطع الفيديو على نطاق واسع ولاقي تفاعلا كبيرا من قبل رواد فيسبوك في تونس.

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تونس التي تعيش اليوم على وقع أزمة سياسية واقتصادية متواصلة منذ سنوات. وهي أزمة قد تفاقمت أضعاف ذلك، منذ إقدام الرئيس الحالي، قيس سعيد، على الانقلاب على دستور 2014 وبما جاء وراء من نُظم وسيطة أولها البرلمان وليس آخرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تونس في حالة أزمة

وتفاعل التونسيون كثيرا مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه جملة من المواطنين وهم يشكون حالهم وحال البلاد، في محاولة منهم لإيجاد حل عبثي لمشاكلهم، في دولة نخرها الفساد، على حد وصفم.

حيث عبر البعض منهم عن أسفه بسبب انتخابه لـ قيس سعيد في 2019، خاصة بعد الانقلاب الذي قاده على المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في البلاد. وما تلى ذلك من نتائج كارثية خاصة على القوت اليومي للتونسيين.

إذ أنه وبسبب ارتهان تونس للخارح فيما يتعلق بالمواد الغذائية، خاصة القمح، ومع عدم وجود اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي، وجدت البلاد التونسية نفسها في أزمة حقيقة من حيث توفير رغيف الخبز المُدعم المواطنين.

المصدروطن - رصد فيسبوك
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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