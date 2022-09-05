الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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الهدهد

أوكرانية خائنة ساعدت الروس على تحديد مكان كتيبة زوجها لقصفها..ما السبب؟!

كتب سالم حنفي
اعتقال امرأة أوكرانية خائنة watanserb.com
اعتقال امرأة أوكرانية خائنة
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وطن- كشف موقع “1nwes” النيوزيلندي بأن المخابرات الأوكرانية اعتقلت امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 31 عامًا أرسلت مواقع وحدة جيش زوجها ومعلومات أخرى إلى المخابرات الروسية، بهدف الخلاص منه.

ووفقا للموقع فإن المرأة، وهي من منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا، متهمة بإرسال مواقع المباني والمعدات العسكرية ومواقع الخطوط الأمامية في دونيتسك وزابوريزهيا.

استجوبت زوجها حول موقعه

وتم اعتقال الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني (SBU) ، الذي زعم أنها كانت تستجوب زوجها حول موقعه وكذلك الوحدات الأوكرانية الأخرى على خط المواجهة.

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المعلومات استخدمت في قصف عسكري روسي للكتيبة

وقال بيان إدارة إمن الدولة على “تليجرام”: “انها تنقل المعلومات التي تلقتها من خلال تطبيقات المراسلة الى المخابرات العسكرية الروسية حيث استخدمت في قصف مدفعي وضربات جوية.”

وقالت الوكالة “لقد اتخذت هذه الخطوة على الرغم من حقيقة أنها متزوجة من جندي في القوات المسلحة الأوكرانية، ولديهما ابن معًا”.

الزوجة الخائنة سلمت المعلومات لجندي روسي

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وفي نفس لسياق، قال موفع “إنسايدر” إن الزوجة الخائنة “أرسلت معلومات استخباراتية سرية حول موقع الوحدة العسكرية لزوجها والتشكيلات الأوكرانية الأخرى إلى جندي روسي”.

وتابعت أن الجندي الروسي قام بنقل المعلومات “إلى المخابرات العسكرية الروسية التي شاركتها مع المجموعات القتالية في الخطوط الأمامية، واستخدمتها في القصف المدفعي وإطلاق قذائف الهاون والضربات الجوية”.

المعلومات كانت مقابل وعود مادية وجنسية

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وأوضحت أنها “وعدت بالحصول على الجنسية الروسية ومستوى معيشي مرتفع إذا نجحوا في الاستيلاء على المنطقة”.

وأشارت إلى أن “المرأة بدأت التجسس لصالح الروس في مايو، واعتقلت في 2 سبتمبر، وصادرت القوات الأوكرانية حاسوبها وهاتفها الذكي”.

المصدرإنسايدر ، 1nwes، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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