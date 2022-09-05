أوكرانية خائنة ساعدت الروس على تحديد مكان كتيبة زوجها لقصفها..ما السبب؟!

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وطن- كشف موقع “1nwes” النيوزيلندي بأن المخابرات الأوكرانية اعتقلت امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 31 عامًا أرسلت مواقع وحدة جيش زوجها ومعلومات أخرى إلى المخابرات الروسية، بهدف الخلاص منه.

ووفقا للموقع فإن المرأة، وهي من منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا، متهمة بإرسال مواقع المباني والمعدات العسكرية ومواقع الخطوط الأمامية في دونيتسك وزابوريزهيا.

استجوبت زوجها حول موقعه

وتم اعتقال الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا من قبل جهاز أمن الدولة الأوكراني (SBU) ، الذي زعم أنها كانت تستجوب زوجها حول موقعه وكذلك الوحدات الأوكرانية الأخرى على خط المواجهة.

المعلومات استخدمت في قصف عسكري روسي للكتيبة

وقال بيان إدارة إمن الدولة على “تليجرام”: “انها تنقل المعلومات التي تلقتها من خلال تطبيقات المراسلة الى المخابرات العسكرية الروسية حيث استخدمت في قصف مدفعي وضربات جوية.”

وقالت الوكالة “لقد اتخذت هذه الخطوة على الرغم من حقيقة أنها متزوجة من جندي في القوات المسلحة الأوكرانية، ولديهما ابن معًا”.

الزوجة الخائنة سلمت المعلومات لجندي روسي

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وفي نفس لسياق، قال موفع “إنسايدر” إن الزوجة الخائنة “أرسلت معلومات استخباراتية سرية حول موقع الوحدة العسكرية لزوجها والتشكيلات الأوكرانية الأخرى إلى جندي روسي”.

وتابعت أن الجندي الروسي قام بنقل المعلومات “إلى المخابرات العسكرية الروسية التي شاركتها مع المجموعات القتالية في الخطوط الأمامية، واستخدمتها في القصف المدفعي وإطلاق قذائف الهاون والضربات الجوية”.

المعلومات كانت مقابل وعود مادية وجنسية

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وأوضحت أنها “وعدت بالحصول على الجنسية الروسية ومستوى معيشي مرتفع إذا نجحوا في الاستيلاء على المنطقة”.

وأشارت إلى أن “المرأة بدأت التجسس لصالح الروس في مايو، واعتقلت في 2 سبتمبر، وصادرت القوات الأوكرانية حاسوبها وهاتفها الذكي”.