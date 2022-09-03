قبر عمر الشريف وحفيدته في خطر.. هذا ما لاحظه عالم آثار واتصل بعائلته فوراً!

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وطن– كشف عالم الآثار المصري زاهي حواس، أنه تم نقل جثمان الفنان المصري عمر الشريف، من مقبرة إلى أخرى، بعد غرق الأولى.

بدون لافتة!

وقال زاهي حواس في حديث لمجلة سيدتي، إن حارس المدفن الذي يرقد به الفنان العالمي، أخبره بأنه تم نقل جثمانه وحفيدته إلى مقبرة أخرى.

وأشار حواس إلى أن غرق قبر عمر الشريف وحفيدته بالمياه الجوفية، اضطر حارس القبر لنقل جثمانيهما.

وقال حواس: “قمت بزيارة قبر عمر لأول مرة يوم 14 يوليو الماضي. بناءً على طلب من صديقي مارك مورانو القنصل الأمريكي السابق الذي أنهى خدمته في مصر”.

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وتابع: ” حارس المدافن أبلغني أن الأسرة نقلت جثمان عمر الشريف وحفيدته إلى قبر آخر بسبب معاناة المدفن من المياه الجوفية. وأن مارك مورانو لاحظ عدم وجود لافتة تشير إلى قبر عمر الشريف. واتضح أنها موجودة، لكن لم يتم تعليقها للسبب نفسه المتعلق بالمياه الجوفية”.

المياه الجوفية

وأكد حواس أنه مكث داخل المدفن لمدة نصف الساعة. وقرأ الفاتحة وأردف: “سألني مارك بتعجب، كيف يكون هذا هو قبر عمر الشريف. ولا توجد لوحة جنائزية باسمه على المقبرة التي هو مدفون بها؟!”.

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وأضاف: “تنبهت بالفعل إلى أنه لا توجد لوحة تشير إلى موضع دفن عمر. ولذلك عاودت الاتصال بابنه طارق وسألته عن السبب. فقال لي إن المدافن كما تعلم تخص عائلة فهمي باشا، وإن سيف فهمي هو المسؤول عن ذلك الموضوع”.

وتابع زاهي قائلاً: “أوضح سيف لي أن المدفن يعاني من المياه الجوفية. ولذلك كان من الصعب عمل أي شيء قبل معالجة المشكلة، وبعدها سيتم وضع اللوحة الخاصة بعمر الشريف. والجاهزة بالفعل منذ وقت طويل”.

وفي سؤاله عن مكان القبر الجديد، أكد حواس أنه ليس بعيداً إطلاقاً عن قبره القديم، إذ إنه في المنطقة نفسها، وسيبلغ من يتردّد إلى المكان بمدفنه الجديد.

وسبق أن تعرض جثمان الفنان عبدالحليم حافظ، لنفس الأزمة، وتم نقله مع جثمان شقيقه على إثرها بسبب المياه الجوفية أيضا.

يذكر أن عمر الشريف توفي في تموز 2015، عن عمر يناهز الـ 83 بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة.