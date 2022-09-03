أماني الجزار.. مصرية جديدة تقتل رميا بالرصاص أمام منزل عائلتها

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وطن – في سيناريو مشابه لمقتل الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجت، قتلت فتاة جديدة في محافظة المنوفية شمالي مصر، رميا بالرصاص على يد شاب رفضت الارتباط به.

والمجني عليها تُدعى أماني الجزار، وتبلغ من العمر 20 عاما، وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، وقتلها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

جريمة قتل مروعة لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في المنوفية حيث شهدت قرية طوخ طنبشا التابعةلمركز #بركة_السبع في #المنوفية مقتل الفتاة #أماني_عبد_الكريم_الجزار 19عام طالبة بكلية التربيةالرياضية رميا بالرصاص على يد المجرم #أحمد_فتحي_عميره 29 عام مؤهل متوسط وهو من نفس القرية pic.twitter.com/Bt2SP2fP1v — Mo'lem Dagher – المعلم داغر (@officialaziz22) September 4, 2022

وقالت تقارير إن مرتكب الجريمة شاب حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان قرية طوخ طنبشا التي تقطنها المجني عليها، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، ورفضه أهلها أيضا.

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وقال شهود العيان إن الطالب المتهم تربص بالمجني أمام منزلها وأطلق عليها النار من الخلف من سلاح ناري “خرطوش”، وفر هاربًا، وفق موقع “مصراوي“.

وأصيبت الطالبة بـ”رش خرطوش” في الظهر، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي، ولكن محاولات إنقاذها فشلت ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

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وبث ناشطون، مقطع فيديو أثناء نقل الفتاة للمستشفى عقب قتلها على يد الشاب في وسط الشارع.

اول فديو لمقتل #امانى_الجزار على يد شاب تقدم الى خطبتها ورفضته , رجع ومعاه بندقية خرطوش وضرب البنت من ضهرها وماتت فى الحال , نفس المشهد اتكرر مرتين قبل كده #نيره_أشرف #سلمى_بهجت pic.twitter.com/eSrnqWZpSD — adel khedr (@Adel_317) September 4, 2022

فيما نشر آخرون صورا للفتاة المجني عليها، مشيرين إلى أن المجني عليها والشاب الجاني ”م أحمد .ف .ع“ حاصل على دبلوم.

مقتل الطالبة أماني عبد الكريم الجزار، ١٩ سنه، طالبة بكلية تربية رياضية، على يد الشاب أحمد فتحي عميره بطلقة خرطوش، بقرية طوخ طنبشا بركة السبع بمحافظة المنوفية بسبب رفضها أنها تكون خطيبتة وحتى الآن المتهم هارب وجارى البحث عنه فى جميع أنحاء المحافظة#نيرة_أشرف جديدة في المنوفية pic.twitter.com/tQnAQOVqGd — mohamedhassan (@mohamed44334018) September 3, 2022

وقبل ساعات من مقتل الطالبة أماني الجزار، كانت قد دونت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطرة وسيبها فترة”.

حادث نيرة اشرق يتكرر في المنوفيه

وبالتحديد مع طالبه في جامعه المنوفيه

رفضت الجواز منه فقتلها

هي بنت من بركه السبع من قريه طوخ

اسمها #اماني_الجزار

ربنا يرحمها ويصبر اهلها

وكأنها بقت موضه كل اللي ترفضه وحده يقوم قتلها pic.twitter.com/3MoEF4WVB7 — توفيق يوسف (@twfikyoussef) September 3, 2022

جرائم قتل مشابهة

وشهدت مصر مؤخرا، جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لديهما معرفة سابقة بالضحيتين، والقاسم المشترك في الجرائم الثلاث هو القتل باسم الحب.

ففي أواخر يونيو الماضي، ذبحت نيرة أشرف، البالغة من العمر 21 عامًا، 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة، واتضح أن المدان بقتلها كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وفي حادثة مشابهة، وبعد أقل من شهرين على مقتل نيرة أشرف، تعرضت سلمى بهجت، صاحبة العشرين عاما، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.