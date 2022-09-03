السبت, سبتمبر 3, 2022
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حياتنا

أماني الجزار.. مصرية جديدة تقتل رميا بالرصاص أمام منزل عائلتها

كتب خالد السعدي
أماني الجزار watanserb.com
أماني الجزار قتلها شاب مصري لرفضها الارتباط به
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وطن – في سيناريو مشابه لمقتل الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجت، قتلت فتاة جديدة في محافظة المنوفية شمالي مصر، رميا بالرصاص على يد شاب رفضت الارتباط به.

والمجني عليها تُدعى أماني الجزار، وتبلغ من العمر 20 عاما، وهي طالبة في كلية التربية الرياضية، وقتلها المتهم بسلاح ناري أمام منزل أسرتها، وألحق بها إصابة مباشرة في ظهرها وفر هاربا، ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

وقالت تقارير إن مرتكب الجريمة شاب حاصل على مؤهل متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان قرية طوخ طنبشا التي تقطنها المجني عليها، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة ولكنها رفضته، ورفضه أهلها أيضا.

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وقال شهود العيان إن الطالب المتهم تربص بالمجني أمام منزلها وأطلق عليها النار من الخلف من سلاح ناري “خرطوش”، وفر هاربًا، وفق موقع “مصراوي“.

وأصيبت الطالبة بـ”رش خرطوش” في الظهر، وجرى نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي، ولكن محاولات إنقاذها فشلت ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

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وبث ناشطون، مقطع فيديو أثناء نقل الفتاة للمستشفى عقب قتلها على يد الشاب في وسط الشارع.

فيما نشر آخرون صورا للفتاة المجني عليها، مشيرين إلى أن المجني عليها والشاب الجاني ”م أحمد .ف .ع“ حاصل على دبلوم.

وقبل ساعات من مقتل الطالبة أماني الجزار، كانت قد دونت علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطرة وسيبها فترة”.

جرائم قتل مشابهة

وشهدت مصر مؤخرا، جريمتين مشابهتين أودتا بحياة الشابتين نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا بأيدي شابين لديهما معرفة سابقة بالضحيتين، والقاسم المشترك في الجرائم الثلاث هو القتل باسم الحب.

ففي أواخر يونيو الماضي، ذبحت نيرة أشرف، البالغة من العمر 21 عامًا، 19 مرة خارج بوابات إحدى الجامعات في المنصورة، شمال القاهرة، واتضح أن المدان بقتلها كان يضايقها منذ ما يقرب من عام بعد أن رفضت عرض زواجه.

وفي حادثة مشابهة، وبعد أقل من شهرين على مقتل نيرة أشرف، تعرضت سلمى بهجت، صاحبة العشرين عاما، للطعن 15 مرة على الأقل في الزقازيق، الواقعة بين القاهرة والمنصورة. واتُهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.

المصدرمصراوي + تويتر + فيسبوك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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