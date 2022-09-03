السبت, سبتمبر 3, 2022
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رياضة

برشلونة خارج اللعبة .. عقوبات صارمة على 8 أندية بسبب قانون اللعب النظيف

كتب فارس أبو شيحة
اليويفا يفرض عقوبات مالية على أندية بسبب مخالفة قانون اللعب النظيف watanserb.com
اليويفا يفرض عقوبات مالية على أندية بسبب مخالفة قانون اللعب النظيف
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وطن – فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الجمعة، عقوبات صارمة على 8 أندية أوروبية بسبب تعليمات قانون اللعب المالي النظيف في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين الذي أوشك على الانتهاء خلال الساعات القادمة.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، فرضت عقوبات مالية على 8 أندية أوروبية، تمثلت بفرض غرامة مالية عليهم، بسبب مخالفتهم قانون اللعب المالي النظيف.

برشلونة خارج قائمة العقوبات

وأردفت الصحيفة، ” اتحاد اليويفا فرض غرامة مالية على أربعة أندية إيطالية وهم، ميلان وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان. كما وفرض الغرامة على ثلاثة أندية فرنسية، وهم أولمبيك مارسيليا. وباريس سان جيرمان، وموناكو، بالإضافة إلى بشكتاش التركي”.

كما ولم يذكر نادي برشلونة الإسباني ضمن قائمة مخالفات قانون اللعب المالي النظيف، رغم الصفقات المميزة التي عقدها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الأزمة المالية التي عصفت به في الآونة الأخيرة.

اليويفا وتداعيات أزمة فيروس كورونا

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وأضافت، ” اتحاد اليويفا قام بإجراء دراسة ل5 سنوات بين 2018-2022، بشأن قانون اللعب المالي النظيف للأندية في أوروبا، مع أخذه بعين الاعتبار تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا. خلال الفترة ما بين 2020-2021″.

وتابعت، ” تصل قيمة العقوبات المالية المفروضة على الأندية الثمانية 172 مليون يورو. حيث سيتم خصم تلك الأموال من قيمة ما تكسبه الأندية المخالفة لقانون اللعب المالي النظيف، من قيمة الإيرادات المالية لها خلال 3-4 السنوات القادمة”.

اليويفا وعقوبة باريس سان جيرمان

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كما واستكملت الصحيفة، ” باريس سان جيرمان الفرنسي سيتعين عليه دفع 10 ملايين يورو، كما وربما ترتفع القيمة إلى 65 مليون يورو، في حال عدم التزام النادي الباريسي بالقواعد المنصوص عليها من قبل اليويفا حتى موسم عام 2025-2026″.

وختمت، ” سيدفع روما الإيطالي 5 ملايين يورو، وقد ترتفع إلى 35 مليون يورو. فيما سيدفع إنتر ميلان 4 ملايين يورو، كما وسترتفع القيمة لتصل إلى 26 مليون يورو في حال عدم الالتزام”.

ماهو قانون اللعب المالي النظيف؟!

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا)، قد بدأ في تنفيذ قانون اللعب المالي النظيف على كافة الأندية في أوروبا، في موسم 2011-2012. بعد تقديم المشروع من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عام 2009.

كما ويستهدف قانون اللعب النظيف، معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية على صعيد الإيرادات والمصروفات، بحيث لا يكون ميزانيتها فيها أي نوع من العجز المالي.

وبحسب القانون المنصوص، فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن وارداته، يكون بالتأكيد معرض للعقوبات والغرامة المالية من قبل اتحاد اليويفا، التي تبدأ بالتتوبيخ. ويصل الأمر إلى المنع من المشاركة في البطولات القارية.

المصدروطن + ماركا + اليويفا + جوول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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