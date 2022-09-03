برشلونة خارج اللعبة .. عقوبات صارمة على 8 أندية بسبب قانون اللعب النظيف

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وطن – فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الجمعة، عقوبات صارمة على 8 أندية أوروبية بسبب تعليمات قانون اللعب المالي النظيف في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين الذي أوشك على الانتهاء خلال الساعات القادمة.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، فرضت عقوبات مالية على 8 أندية أوروبية، تمثلت بفرض غرامة مالية عليهم، بسبب مخالفتهم قانون اللعب المالي النظيف.

برشلونة خارج قائمة العقوبات

وأردفت الصحيفة، ” اتحاد اليويفا فرض غرامة مالية على أربعة أندية إيطالية وهم، ميلان وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان. كما وفرض الغرامة على ثلاثة أندية فرنسية، وهم أولمبيك مارسيليا. وباريس سان جيرمان، وموناكو، بالإضافة إلى بشكتاش التركي”.

كما ولم يذكر نادي برشلونة الإسباني ضمن قائمة مخالفات قانون اللعب المالي النظيف، رغم الصفقات المميزة التي عقدها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الأزمة المالية التي عصفت به في الآونة الأخيرة.

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements. The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years. Full story: ⬇️ — UEFA (@UEFA) September 2, 2022

اليويفا وتداعيات أزمة فيروس كورونا

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وأضافت، ” اتحاد اليويفا قام بإجراء دراسة ل5 سنوات بين 2018-2022، بشأن قانون اللعب المالي النظيف للأندية في أوروبا، مع أخذه بعين الاعتبار تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا. خلال الفترة ما بين 2020-2021″.

وتابعت، ” تصل قيمة العقوبات المالية المفروضة على الأندية الثمانية 172 مليون يورو. حيث سيتم خصم تلك الأموال من قيمة ما تكسبه الأندية المخالفة لقانون اللعب المالي النظيف، من قيمة الإيرادات المالية لها خلال 3-4 السنوات القادمة”.

اليويفا وعقوبة باريس سان جيرمان

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كما واستكملت الصحيفة، ” باريس سان جيرمان الفرنسي سيتعين عليه دفع 10 ملايين يورو، كما وربما ترتفع القيمة إلى 65 مليون يورو، في حال عدم التزام النادي الباريسي بالقواعد المنصوص عليها من قبل اليويفا حتى موسم عام 2025-2026″.

برشلونة خارج القائمة. ❌ عقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي على 8 أندية لمخالفة قانون اللعب المالي النظيف: الأندية الـ8 هم 👇

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇫🇷 موناكو

🇫🇷 مارسيليا

🇮🇹 ميلان

🇮🇹 إنتر ميلان

🇮🇹 روما

🇮🇹 يوفنتوس

🇹🇷 بشكتاش مجموع العقوبات وصل إلى ما يقرب من 172 مليون يورو. pic.twitter.com/HdQde09Gwy — GOAL Arabia (@GoalAR) September 2, 2022

وختمت، ” سيدفع روما الإيطالي 5 ملايين يورو، وقد ترتفع إلى 35 مليون يورو. فيما سيدفع إنتر ميلان 4 ملايين يورو، كما وسترتفع القيمة لتصل إلى 26 مليون يورو في حال عدم الالتزام”.

ماهو قانون اللعب المالي النظيف؟!

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا)، قد بدأ في تنفيذ قانون اللعب المالي النظيف على كافة الأندية في أوروبا، في موسم 2011-2012. بعد تقديم المشروع من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عام 2009.

كما ويستهدف قانون اللعب النظيف، معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية على صعيد الإيرادات والمصروفات، بحيث لا يكون ميزانيتها فيها أي نوع من العجز المالي.

الاتحاد الاوروبي يعلن عقوبات "مالية" على 8 اندية بمجموع 172 مليون .. يتم دفع 15% منهم في الوقت الحالي والمتبقي بعد تلات سنوات في حالة عدم تعديل حسابتهم المالية سنوات المراجعة من 2018 ل2022 مع اعتبار 2020 و2021 سنه واحدة بسبب الكورونا pic.twitter.com/oU0gIh6Yoq — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) September 2, 2022

وبحسب القانون المنصوص، فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن وارداته، يكون بالتأكيد معرض للعقوبات والغرامة المالية من قبل اتحاد اليويفا، التي تبدأ بالتتوبيخ. ويصل الأمر إلى المنع من المشاركة في البطولات القارية.