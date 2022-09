برشلونة خارج اللعبة .. عقوبات صارمة على 8 أندية بسبب قانون اللعب النظيف

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الجمعة، عقوبات صارمة على 8 أندية أوروبية بسبب تعليمات قانون اللعب المالي النظيف في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين الذي أوشك على الانتهاء خلال الساعات القادمة.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، فرضت عقوبات مالية على 8 أندية أوروبية، تمثلت بفرض غرامة مالية عليهم، بسبب مخالفتهم قانون اللعب المالي النظيف.

وأردفت الصحيفة، ” اتحاد اليويفا فرض غرامة مالية على أربعة أندية إيطالية وهم، ميلان وروما ويوفنتوس وإنتر ميلان. كما وفرض الغرامة على ثلاثة أندية فرنسية، وهم أولمبيك مارسيليا. وباريس سان جيرمان، وموناكو، بالإضافة إلى بشكتاش التركي”.

كما ولم يذكر نادي برشلونة الإسباني ضمن قائمة مخالفات قانون اللعب المالي النظيف، رغم الصفقات المميزة التي عقدها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الأزمة المالية التي عصفت به في الآونة الأخيرة.

Settlement agreements have been concluded with eight clubs who failed to comply with financial break-even requirements.

The clubs agreed to financial contributions, specific targets and conditional and unconditional sporting restrictions over the coming years.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) September 2, 2022