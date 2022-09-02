الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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نظام “السيسي” يقرر عدم إزالة قبر طه حسين بعد تهديد أسرته بهذا الأمر!

Hamza Hamad
كتب Hamza Hamad
قبر طه حسين watanserb.com
قبر طه حسين
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وطن- كشفت مصدر مصري رسمي عن صدور قرار بعدم إزالة قبر عميد الأدب العربي والحائز على جائزة نوبل للآداب، طه حسين، وذلك عقب تهديد أسرة الراحل بنقل رفاته إلى فرنسا، الأمر الذي سيتسبب بفضيحة للنظام.

وأكد المصدر المسؤول في محافظة “الجيزة” أن قرار إزالة القبر كان قد اتخذ فعليا بسبب التوسعة الخاصة ببناء محور مروري باسم ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” الذي كان مقربا من “السيسي”، مشيرا إلى أنه جاري البحث عن بدائل هندسية لتنفيذ المشروع.

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات لموقع “إرم نيوز أن ”إعلان أسرة الأديب الراحل التفكير في نقل الرفات إلى فرنسا، بسبب اعتراضهم على إزالة المقبرة التي تمثل إرثا تاريخيا، وكذلك إعلانهم أنهم تلقوا موافقة من الحكومة الفرنسية بشأن استعدادها لاستقبال الجثمان وإقامة ضريح يليق به، كان سببا في إعادة تفكير الجهات المسؤولة في الدولة بمسألة إزالة المقبرة“.

وكانت حالة من الغضب قد اجتاحت مواقع لتواصل في مصر، بعد أن أعربت مها عون، حفيدة الراحل طه حسين، عن حزنها وصدمتها عما تردد حول إزالة مقبرته.

وقالت عبر حسابها على فيسبوك، الجمعة، “صدمني بشده قرار هدم مقبرة عائلة طه حسين، أن يتم اقتلاعنا من جذورنا حتى يتسنى لكوبري أن يستقر مكان أجسادهم المدفونة”.
وأضافت:”لا نعلم حتى اذا كان “القرار” قد اتخذ و لكن بدلاً من إبلاغنا ذلك تم تدنيس القبر أولاً بعلامة x باللون الأحمر، وهي جريمة في بعض البلدان”.

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وتابعت:” حاولنا خلال الأشهر الماضية الحصول على إجابات، لكن حتى الحد الأدنى من الاحترام لإبلاغ الناس بأن جذورهم ستُقتلع لم نحصل عليه. بدأ الجيران المتوترين في إزالة رفات أحبائهم لأنهم سمعوا عن جرافات تدمر قبورا أخرى. الآن أضيف على علامة x كلمة “إزالة” أيضا باللون الأحمر ثم تم قطع المياه، لن يتم إذن ري نباتات سوزان بعد الآن. إزاء هذا الوضع كانت ردود أفعال الأسرة مختلفة”.

“إزالة مقبرة طه حسين”.. حقيقة الخبر الذي أثار ضجة في مصر

وقالت:” أردت نقل رفات طه حسين إلى بلد تحترم فيه السلطات سلام الموتى وربما حتى تكرم شخصية كانت رائدة في صناعة النهضة. لكن خالي وخالتي رفضا الفكرة – قالا إن أحد دفن هنا لن يرضى أن يدفن خارج مصر. وأنا أعلم أن هذا صحيح”.

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وأردفت: قال خالي ان العميد كرس حياته لتطوير مصر ولمناصرة حقوق الفقراء والعدالة، والدفاع عن المساواة. حتى زوجته الفرنسية أعادت جواز سفرها للسفارة الفرنسية عندما هاجمت بلادها مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956. فكيف “ننفيه” عن بلده؟ تساءل خالي”.

وأكدت على أن ” طه حسين مصري ومصر هي المكان الذي ينتمي إليه بغض النظر عن الحكومات والسلطات. وبعد العديد من الاجتماعات، وأمام حالة الحب إزاء العميد قررت الأسرة أنها لن تنقل رفات عميد الأدب العربي هذا ما استقر عليه رأى الأغلبية في العائلة بعد مناقشات طويلة.”

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد اشتعلت غضبا حول إزالة مقابر بعض الشخصيات المصرية التاريخية في منطقة التونسي، في حي الخليفة، وعلى رأسهم عميد الأدب العربي طه حسين، دون رد رسمي خلال الآونة الأخيرة من الحكومة، ما دفع أسرته للتهديد بنقل رفاته لخارج مصر.

قبر طه حسين .. صورة تثير المخاوف عن عزم النظام المصري هدم قبر عميد الأدب العربي

المصدرفيسبوك، صحيفة "أخبار اليوم، رصد وتحرير وطن
Hamza Hamad
Hamza Hamadhttps://www.watanserb.com/
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