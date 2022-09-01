“مجتهد” يكشف تفاصيل صادمة عن دور الرعاية بالسعودية وموقف “ابن سلمان” مما حدث!

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وطن– تعليقاً على فضيحة اقتحام قوات الأمن لدار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والاعتداء على اليتيمات المقيمات فيها وسحلهن، نشر المغرد الشهير “مجتهد” معلومات هامة عمّا يدور داخل دور الحضانة والرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مؤكّداً أنها أشبه بالسجون.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “إن ما يسمى بدور الحضانة الاجتماعية للفتيات هي أقرب للسجون سُمّيت تلطيفاً بدور الحضانة، ويطبّق عليها نظام السَّجن في الحبس داخل جدران أربعة ومنع الاتصال بالخارج إلا بهاتف أرضي وتحت مراقبة الموظفات “السجانات”، ومنع دخول أي شخص آخر أو أجهزة أو موادّ أخرى إلا بنظام شبيه بنظام السجن”.

١) ما يسمى بدور الحضانة الاجتماعية للفتيات هي أقرب للسجون سميت تلطيفا بدور الحضانة ، ويطبق عليها نظام السجن في الحبس داخل جدران أربعة ومنع الاتصال بالخارج إلا بهاتف أرضي وتحت مراقبة الموظفات "السجانات" ومنع دخول أي شخص آخر أو أجهزة أو مواد أخرى إلا بنظام شبيه بنظام السجن — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2022

كما أكد “مجتهد” على أن “معاناة الفتيات في هذه الدور قديمة وسبق أن عرضت معاناتهن عدة مرات في وسائل الإعلام، ولم تتحسن أوضاعهن بل ازدادت سوءاً في كل النواحي وخاصة في دفعهن للانحراف بعد انحطاط الدولة على يد ابن سلمان، هذا إضافة إلى إطلاق سراح “السجانات” في الإساءة إليهن ومصادرة ما يصلهنّ من مخصصات وتبرعات”.

٢) معاناة الفتيات في هذه الدور قديمة وسبق أن عرضت معاناتهن عدة مرات في وسائل الإعلام ولم تتحسن اوضاعهن بل ازدادت سوءا في كل النواحي وخاصة في دفعهن للانحراف بعد انحطاط الدولة على يد ابن سلمان، هذا إضافة إلى إطلاق سراح "السجانات" في الإساءة إليهن ومصادرة ما يصلهن من مخصصات وتبرعات — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2022

قرار اقتحام دار الرعاية كان بتوجيه من أمن الدولة

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وكشف بأن قرار اقتحام دار الرعاية الاجتماعية والاعتداء على الفتيات اليتيمات، كان قراراً “من أمن الدولة، والشرطة جاءت كغطاء لأمن الدولة الذي حضروا بملابس مدنية وملثمين لا يعرفهم أحد من رجال الشرطة بمن فيهم مدير شرطة الخميس، ولا يخاطبون بعضهم إلا بالأرقام أو بالكنى وأسماء وهمية”، لافتاً إلى أنه “صحيح أن الشرطة أجرموا لكن لا تقارن بجريمة أمن الدولة”.

٤) القرار لم يتخذ من الشرطة المحلية بل من أمن الدولة، والشرطة جاءت كغطاء لأمن الدولة الذي حضروا بملابس مدنية وملثمين لا يعرفهم أحد من رجال الشرطة بمن فيهم مدير شرطة الخميس ولا يخاطبون بعضهم إلا بالأرقام أو بالكنى وأسماء وهمية، وصحيح أن الشرطة أجرموا لكن لا تقارن بجريمة أمن الدولة — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2022

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وأوضح “مجتهد” أنه تمّ “التوجيه لأمن الدولة والشرطة والدفاع المدني باقتحام الدار على أن يكون الفريق من الرجال فقط رغم وجود عدد كبير من النساء”.

واعتبر أن هذا التوجيه كان لهدف أن “يكون القمع أشد قسوة”، منوّهاً إلى أنه تمّ طمانة بأنّ الأمر سيمر دون أي ضجة لافتراض الجهات الأمنية استحالةَ التصوير، لأنه سبق تكرار الاقتحام قبل ذلك ومرت مرور الكرام، بحسب قوله.

“ابن سلمان” يخشى من فضيحة على غرار “خاشقجي”

وفيما يتعلق بموقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من انتشار فيديوهات الاقتحام، زعم “مجتهد” أنه “صعق” من أن يترتب عليه تداعيات لا تقلّ عن تداعيات مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

ولفت إلى أنه تمّ “تكليف الذباب الإلكتروني بتشويه صورة الفتيات وتبرير العملية وما بين الزعم أنّه تصرف مبالَغ فيه من قبل الشرطة في المنطقة”، موضحاً أن ولي العهد لجأ للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني وسلّمه إدارة الملف.

وكشف “مجتهد” أنّ “ابن سلمان” لا يحب أمير منطقة عسير تركي بن طلال لأنّ لديه نزعةً تدين، ولديه كذلك تعاطف مع القضية الفلسطينية.

ولفت إلى ان “ابن سلمان” قد “يستخدم هذه الحادثة للتضحية به ككبش فداء وتحميله المسؤولية”.

٧) ابن سلمان لا يحب تركي بن طلال لأن لديه نزعة تدين ولديه كذلك تعاطف مع القضية الفلسطينية، وهما أشد ما يكره ابن سلمان، وقد يستخدم هذه الحادثة للتضحية به ككبش فداء وتحميله المسؤولية، ولا يستبعد أن يشجعه سعود القحطاني على ذلك لأنه مثله في محاربة الدين وكره المتعاطفين مع فلسطين — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2022

وختاما، زعم “مجتهد” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بحالة “مرابطة في بعض المناطق خوفا من ردة فعل شعبية بسبب انتشار التسجيل وموجة الغضب الشعبية”.

وأشار إلى أن قلقه من الغضب الشعبي “لا يقاس بقلقه من التداعيات الخارجية خاصة أنها ستأتي بعد سلسلة فضائح تلاحقه في الصحافة الغربية”.

٩) أمر ابن سلمان بحالة مرابطة في بعض المناطق خوفا من ردة فعل شعبية بسبب انتشار التسجيل وموجة الغضب الشعبية واحتياطا أن لا تنجح حملة الامتصاص والتنصل من المسؤولية، لكن لا يقاس قلقه من غضب شعبي بقلقه من التداعيات الخارجية خاصة أنها ستأتي بعد سلسلة فضائح تلاحقه في الصحافة الغربية — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2022

تشكيل لجنة تحقيق

وكانت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ قد أعلنت فجر، الأربعاء، أن السلطات بدأت بفتح تحقيق حول مقاطع فيديو تمّ تداولها على نحو واسع، وقال ناشطون: إنها توثّق اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط بوجود رجال الأمن.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص“.

فيديوهات توثق سحل قوات الأمن ليتيمات خميس مشيط

وأظهرت مقاطع فديو صادمة تمّ تداولها على نطاق واسع، مشاهد عنف من قبل رجال الأمن السعودي وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات اليتيمات داخل دار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط.

جميع فتيات الدار الآن في خطر من قبل رجال الأمن وإدارة الدار والموظفات، وهناك تهديد لكل من قامت بالتوثيق، ويجب التدخل الفوري ومحاسبة كل من قام بالتعدي!#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/gdZmb8weiH — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022