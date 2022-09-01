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“مجتهد” يكشف تفاصيل صادمة عن دور الرعاية بالسعودية وموقف “ابن سلمان” مما حدث!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
دور الرعاية الاجتماعية watanserb.com
اعتداء الأمن السعودي على يتميات خميس مشيط
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وطن– تعليقاً على فضيحة اقتحام قوات الأمن لدار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، والاعتداء على اليتيمات المقيمات فيها وسحلهن، نشر المغرد الشهير “مجتهد” معلومات هامة عمّا يدور داخل دور الحضانة والرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مؤكّداً أنها أشبه بالسجون.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “إن ما يسمى بدور الحضانة الاجتماعية للفتيات هي أقرب للسجون سُمّيت تلطيفاً بدور الحضانة، ويطبّق عليها نظام السَّجن في الحبس داخل جدران أربعة ومنع الاتصال بالخارج إلا بهاتف أرضي وتحت مراقبة الموظفات “السجانات”، ومنع دخول أي شخص آخر أو أجهزة أو موادّ أخرى إلا بنظام شبيه بنظام السجن”.

كما أكد “مجتهد” على أن “معاناة الفتيات في هذه الدور قديمة وسبق أن عرضت معاناتهن عدة مرات في وسائل الإعلام، ولم تتحسن أوضاعهن بل ازدادت سوءاً في كل النواحي وخاصة في دفعهن للانحراف بعد انحطاط الدولة على يد ابن سلمان، هذا إضافة إلى إطلاق سراح “السجانات” في الإساءة إليهن ومصادرة ما يصلهنّ من مخصصات وتبرعات”.

قرار اقتحام دار الرعاية كان بتوجيه من أمن الدولة

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وكشف بأن قرار اقتحام دار الرعاية الاجتماعية والاعتداء على الفتيات اليتيمات، كان قراراً “من أمن الدولة، والشرطة جاءت كغطاء لأمن الدولة الذي حضروا بملابس مدنية وملثمين لا يعرفهم أحد من رجال الشرطة بمن فيهم مدير شرطة الخميس، ولا يخاطبون بعضهم إلا بالأرقام أو بالكنى وأسماء وهمية”، لافتاً إلى أنه “صحيح أن الشرطة أجرموا لكن لا تقارن بجريمة أمن الدولة”.

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وأوضح “مجتهد” أنه تمّ “التوجيه لأمن الدولة والشرطة والدفاع المدني باقتحام الدار على أن يكون الفريق من الرجال فقط رغم وجود عدد كبير من النساء”.

واعتبر أن هذا التوجيه كان لهدف أن “يكون القمع أشد قسوة”، منوّهاً إلى أنه تمّ طمانة بأنّ الأمر سيمر دون أي ضجة لافتراض الجهات الأمنية استحالةَ التصوير، لأنه سبق تكرار الاقتحام قبل ذلك ومرت مرور الكرام، بحسب قوله.

“ابن سلمان” يخشى من فضيحة على غرار “خاشقجي”

وفيما يتعلق بموقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من انتشار فيديوهات الاقتحام، زعم “مجتهد” أنه “صعق” من أن يترتب عليه تداعيات لا تقلّ عن تداعيات مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

ولفت إلى أنه تمّ “تكليف الذباب الإلكتروني بتشويه صورة الفتيات وتبرير العملية وما بين الزعم أنّه تصرف مبالَغ فيه من قبل الشرطة في المنطقة”، موضحاً أن ولي العهد لجأ للمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني وسلّمه إدارة الملف.

وكشف “مجتهد” أنّ “ابن سلمان” لا يحب أمير منطقة عسير تركي بن طلال لأنّ لديه نزعةً تدين، ولديه كذلك تعاطف مع القضية الفلسطينية.

ولفت إلى ان “ابن سلمان” قد “يستخدم هذه الحادثة للتضحية به ككبش فداء وتحميله المسؤولية”.

وختاما، زعم “مجتهد” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بحالة “مرابطة في بعض المناطق خوفا من ردة فعل شعبية بسبب انتشار التسجيل وموجة الغضب الشعبية”.

وأشار إلى أن قلقه من الغضب الشعبي “لا يقاس بقلقه من التداعيات الخارجية خاصة أنها ستأتي بعد سلسلة فضائح تلاحقه في الصحافة الغربية”.

تشكيل لجنة تحقيق

وكانت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ قد أعلنت فجر، الأربعاء، أن السلطات بدأت بفتح تحقيق حول مقاطع فيديو تمّ تداولها على نحو واسع، وقال ناشطون: إنها توثّق اقتحام دار للأيتام بخميس مشيط بوجود رجال الأمن.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص“.

فيديوهات توثق سحل قوات الأمن ليتيمات خميس مشيط

وأظهرت مقاطع فديو صادمة تمّ تداولها على نطاق واسع، مشاهد عنف من قبل رجال الأمن السعودي وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات اليتيمات داخل دار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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