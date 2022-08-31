“ترامب” تجسس على الحياة الجنسية للرئيس الفرنسي إيمنويل ماكرون.. تفاصيل صادمة!

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وطن- كشف موقع “رولينج ستون” الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة بأن مكتب التحقيقات الفدرالي صادر وثيقة من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحتوي على “معلومات” عن العلاقات الجنسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وقال الموقع إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السابق زعم أنه علم ببعض هذه الأوساخ من خلال تقارير استخبارية اطلع عليها بنفسه.

وبحسب الموقع ليس من الواضح ما إذا كانت الوثيقة المتعلقة بماكرون التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء الغارة على منزل “ترامب” مؤخرا لها أي علاقة على الإطلاق بالحياة الشخصية للرئيس الفرنسي. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بماكرون التي تم الاستيلاء عليها من مستمدة من مجموعة وثائق استخبارات أمريكية أم أنها سرية.

وقالت المصادر إنه مجرد الكشف عن وجودها أثار حالة من الهلع عبر المحيط الأطلسي ، كما أن حديث ترامب السابق عن طرق ماكرون المزعومة “الشقية” والتي “لا يعرفها الكثير من الناس” زادت من حدة تلك المخاوف.

وأكدت المصادر على أن المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين عملوا على تحديد ما لدى ترامب على وجه التحديد بشأن ماكرون وحكومة فرنسا ، وما إذا كان أي منهما حساسًا بطبيعته.

هل اخترق ترامب الأمن القومي الفرنسي؟

ولفتت المصادر إلى أن المسؤولون في كلا البلدين أرادوا معرفة ما إذا كان هذا الاكتشاف يدل على نوع من الخرق للأمن القومي – أو إذا كان بمثابة تذكار تافه، ولكنه مسروق.

وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية لموقع رولينج ستون إن تحقيقهم لم يشمل مطالبة إدارة بايدن بمعلومات عن الوثائق التي تم استردادها من مار-إيه-لاغو (منزل ترامب).

ووفقًا للمصادر، في تفكيره في تصرفات ماكرون المزعومة ، كان ترامب خفيفًا في التفاصيل، وأنه وباعتباره بائعًا متجولًا للنميمة سيئ السمعة لعقود من الزمان ، من الصعب معرفة ما إذا كان أي مما يقوله قائمًا على الواقع.

وقال أحد المصادر: “غالبًا ما يكون من الصعب معرفة ما إذا كان هراءًا أم لا”.

وبحسب الموقع، فإنه غالبًا ما كانت علاقة ترامب مع ماكرون متقلبة ، حيث وصف الرئيس الأمريكي ذات مرة نظيره الفرنسي بأنه “رجلي” قبل أن ينفصل الاثنان خلال فترة وجود ترامب في البيت الأبيض.

وأشار ترامب في البداية إلى دعمه لمنافس ماكرون الرئاسي لعام 2017 ، ودعا مارين لوبين القومية اليمينية المتطرفة إلى برج ترامب وأشاد بها في المقابلات. لكن ماكرون تجاهل المغازلة مع منافسه ودعا ترامب كضيف شرف في موكب يوم الباستيل في عام 2017. وقد انجذب ترامب إلى العرض العسكري المتقن الذي تم عرضه لدرجة أنه ألهمه لطلب عرض عسكري خاص به .

توتر العلاقات بين ترامب وماكرون

وبحلول عام 2019 ، انفجرت التوترات بين الرجلين ونظرتهما للعالم إلى العلن. بعد الخلافات بين الزعيمين حول إيران وسوريا وحلف شمال الأطلسي ، يمكن سماع ترامب ينتقد ماكرون باعتباره ” ألمًا في المؤخرة ” في اجتماع البيت الأبيض للسفراء الدوليين لدى الأمم المتحدة.

كما كتبت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض في عهد ترامب ، ستيفاني جريشام ، في مذكراتها أن ترامب وصف ماكرون بشكل خاص بأنه “رجل وسيم” .

والحادثة الأخيرة ليست المرة الأولى التي يركز فيها ترامب على ثرثرة بذيئة حول الحياة الخاصة للقادة الأجانب ، والمرشدين ، والمتعاطفين.

ترامب يشتم والدة جاستن ترودو

وامتدت اهتمامات ترامب إلى عائلات القادة الأجانب أيضًا، حيث كتبت جريشام في مذكراتها أنه بعد رؤية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على شاشة التلفزيون على متن الطائرة الرئاسية ، سحبها ترامب جانبًا وألقى تعليقا فظًا حول الحياة الجنسية لوالدة رئيس الوزراء الكندي – وهو تأكيد ترك جريشام في حيرة من أمرها.

وفي محادثاته مع شركائه، لم يقدم ترامب تفسيرًا لكيفية حصول الجواسيس الأمريكيين على وسخ ماكرون المفترض الذي يدعي أنه شاهده. لكن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أصبحت أكثر حذراً بشأن التجسس على الحلفاء المقربين خلال العقد الماضي.

تجسس المخابرات الأمريكية على أنجيلا ميركل

ودفع الكشف عن التنصت الأمريكي على المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إدارة أوباما إلى تقييد جمع المعلومات الاستخبارية بشدة عن رؤساء الدول الحليفة. بموجب توجيه عام 2014 المعروف باسم PPD-28 ، حظرت إدارة أوباما التنصت على قيادة “الأصدقاء المقربين والحلفاء” في غياب “غرض الأمن القومي المقنع”. بعد مراجعة الأمر في عام 2017 ، أعلنت إدارة ترامب أنها ستستمر في الالتزام بأوامر عهد أوباما.

ومع ذلك ، لا يزال من الممكن إخفاء المعلومات الاستخبارية حول الحلفاء الأجانب في مجموعة واسعة من الأسرار الخاصة بمجتمع الاستخبارات من خلال المزيد من الطرق العرضية.