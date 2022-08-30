ضاحي خلفان: أتبرأ من العرب ولا يشرفني الانتماء لهم في هذه الحالة

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وطن- عاد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، رجل الأمن المقرب من محمد بن زايد، للإساءة لليمن مجددا والتطاول على اليمنيين بعد الموقف الذي حصل مع الصحفي اليمني محمد عبد الملك في ألمانيا منذ أيام حينما صرخ عبد الملك في وجه ضاحي خلفان :”بلدي متضررة من أفعالكم”.

ودوّن خلفان على حسابه في “توتير“: “إذا كان أصل العرب هم أؤلئك الذين رأيتهم في مقيل القات فإنني أشهدكم جميعا أنني أتبرأ من العرب ولا يشرفني الانتماء إليهم”.

إذا كان أصل العرب هم اؤلئك الذين رأيتهم في مقيل القات فإنني أشهدكم جميعا أنني أتبرأ من العرب ولا يشرفني الانتماء إليهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 30, 2022

ودأب المسؤول الإماراتي المثير للجدل على كتابة تغريدات تسيء إلى اليمن واليمنيين والتشكيك بتاريخهم.

وفي إحدى تغريداته التي دونها في 15 ابريل نيسان 2020، قال: “لن يقتلع من “اليمن الشمالي” الفقر ولا البطالة ولا الفوضى ولا العوز ولا الغوغائية حتى تقتلع أشجار القات. فإذا اقتلعت أشجار القات رضي عليهم من في الأرض ومن في السماوات”.

لن يقتلع من اليمن الشمالي الفقر ولا البطالة ولا الفوضى ولا العوز ولا الغوغائية حتى تقتلع اشجار القات

فإذا اقتلعت اشجار القات رضي عليهم من في الارضي ومن في السماوات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 15, 2020

وعادة ما تثير تدوينات خلفان الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق أن ربط منذ أيام بين قبول اليمنيين بحكم الحوثي وقبولهم في السابق لحكم امرأة ـ يقصد بلقيس ملكة سبق ـ واعتبر أن ذلك يرجع لـ”طيبهم وقلة حيلتهم”.

وقال ضاحي خلفان وقتها في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”: “عرفت الآن ليش بلقيس حكمت اليمن..مادام حكمتهم إمرأة..ألا يحكمهم عبدالملك..ببساطة”، في إشارة إلى زعيم الميليشيا الانقلابية عبد الملك الحوثي.

وتعد الملكة بلقيس ملكة مملكة سبأ الوارد ذكرها في القرآن الكريم وقصتها المشهورة مع نبي الله سليمان، مصدر فخر واعتزاز لليمنيين.

القات والبعير

وأثارت تغريدة خلفان حول “مقيل القات” غضب اليمنيين واستيائهم، وعلق “عمار علي أحمد”: “أن تعاطي القات بالأخير هي عادة مجتمعية وكل مجتمع له عاداته زي عادة سباق البعير عندكم.”

واستدرك:”تخسروا ملايين علشان شوية حيوانات تجري امامكم .. ايش الفائدة ما تعرف لا هي رياضة تنفع جسم الانسان ولا الحيوان مستفيد شيء”.

تعاطي القات بالاخير هي عادة مجتمعية

وكل مجتمع له عاداته

زي عادة سباق البعير عندكم

تخسروا ملايين علشان شوية حيوانات تجري امامكم .. ايش الفائدة؟

ما تعرف

لا هي رياضة تنفع جسم الانسان ولا الحيوان مستفيد شيء

ههههههه — عمار علي أحمد (@ammar_aaq88) August 30, 2022

وسخر “عبد الله الربيضي” من خلفان قائلاً له: “ومن قال أصلا انك عربي يكفي إثبات عدم عروبتك من رقصة العلاية ومنطق تغريداتك السخيفة التي تؤكد بأنها لاتصدر الا من ….”.

ومن قال اصلا انك عربي

يكفي إثبات عدم عروبتك من رقصة العلايه ومنطق تغريداتك السخيفه التي تؤكد بأنها لاتصدر الا من …… — Colonel/ Abdullah Al-Rubaidi (@Addullah67) August 30, 2022

فيما قال “أسامة أحمد “بنبرة تهكم: “أجدادنا بنو ناطحات السحاب أيام كان أجدادك يعيشون في الخيام.. وتناول القات أقل ضرر من الخمور والمخدرات والعاهرات التي تملأ الشوارع”.

لينبري ضاحي خلفان للرد عليه قائلاً:” أجدادنا العرب كانوا يصبحون على الخروج من الفجر بحثاُ عن صيد أو ذهابا لعمل في البحر أو البر…ما ينبطح كأنه في زريبة أغنام يعلك قات”.

أجدادنا بنو ناطحات السحاب أيام كان اجدادك يعيشون في الخيام

وتناول القات اقل ضرر من الخمور والمخدرات والعاهرات التي تملأ الشوارع — Osama Ahmed (@AhmedOsa868) August 30, 2022

وعقب صاحب حساب ” المهجر” :”تناول القات ليس نقص من أصل العرب النقص الحقيقي هو من فتح البارات والفنادق الفخمة للمتاجرة بالجنس وجني الأموال بهذه الطريقة وزرع الفتن بين دول الجوار.”

تناول القات ليس نقص من اصل العرب

النقص الحقيقي هوا من فتح البارات والفنادق الفخمه للمتاجره بلجنس وجني الأموال بهذا الطريقه

وزرع الفتن بدول الجوار pic.twitter.com/tyA7PPaBSt — Almhajr (@almhajr50811915) August 30, 2022

وفي السياق ذاته علق آخر :”والله القات أفضل من الخمر ولحم الخنزير الذي يباع في أسواق دبي.”

وأضاف مخاطباً خلفان بنبرة قاسية:”كنا أصل العرب أو لم نكن فأنت لست بعربي وإلا ما رضيت لابنتك تسافر وغصب عن خشمك وكمان تحمل دون زواج ودن إذنك فلا اعتقد عربي أصيل يرضى بهذا الفسق والدياثه غير آكلي لحوم الخنزير.”

والله القات افضل من الخمر ولحم الخنزير الذي يباع في أسواق دبي

كنا اصل العرب او لم نكن فأنت لست بعربي وإلى لاما رضيت ل ابنتك تسافر وغصب عن خشمك وكمان تحمل دون زواج ودن اذنك فلا اعتقد عربي أصيل يرضى بهذا الفسق والدياثه غير اكلي لحوم الخنزير. pic.twitter.com/0YTmvueCKn — التراث اليمني (@AltrathAlymny) August 30, 2022

وعلق مغرد آخر:”محمد صلى الله عليه وسلم من العرب فأنّى لك منه البراءة!؟”. واستدرك:”ان كان القات جعلك تتبرأ من أناس عادتهم وطبيعتهم أكله ولعلها عادة!! فهل يحق لنا معاليك ولأناس آخرين أن نتبرأ من أناس عادتهم وصنعتهم الدعارة والزنى وتفنيد لحم النساء”.

محمد صلى الله عليه وسلم من العرب فأنّى لك منه البراءة!؟

فان كان القات جعلك تتبرأ من أناس عادتهم وطبيعتهم أكله ولعلها عادة!! فهل يحق لنا معاليك ولأناس آخرين أن نتبرأ من أناس عادتهم وصنعتهم الدعارة والزنى وتفنيد لحم النساء!؟

فالتصريحات كانت واضحة وجلية ولا تحتاج من يزيح عنها الغبار pic.twitter.com/0TiJIrxyBu — الشمّار (@sjQ0Crd8cjErGpw) August 30, 2022

وقال “علي ناصر محمد الوليدي”:”اليمن اصل الحضارة والتاريخ أما بالنسبة لمقيل القات، فأعتقد انه افضل من الحشيش والمخدرات التي تتعاطي في في بلادكم وافضل من الجلوس كتفاً بكتف مع الصهاينة وعليك أن تقرأ التاريخ”.