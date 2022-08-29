الإثنين, أغسطس 29, 2022
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الهدهد

قطر تمنع زوج فجر السعيد من دخول أراضيها.. تغريدات سابقة فضحته!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعود مطلق السبيعي وقطر watanserb.com
سعود مطلق السبيعي وقطر
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وطن– كشف المحامي الكويتي المعروف سعود مطلق السبيعي عن قيام السلطات القطرية بمنعه من دخول أراضيها، وقيامها بترحليه إلى الكويت.

وقال “السبيعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:للأسف الشديد أمس كنت مسافر الى قطر وفي مطار الدوحة تم إيقافي ومنعي من الدخول وتم تبصيمي وتصويري ومن ثم ترحيلي الى الكويت بعد ساعات من المعاناة في المطار”.

وأضاف أن “كل ذلك بسبب آرائي في أزمة الخليج والتي دافعت فيها ايضاً عن قطر بكل إنصاف وحياد”ن بحسب زعمه، مرفقا بالتغريدة صورا لتغريدات سابقة يستنكر فيها إقحام الشيخة موزة والدة امير قطر الشيخ تميم بن حمد في الازمة الخليجية من قبل مغردي دول الحصار آنذاك.

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وعلى الرغم من محاولته إظهار نفسه بالمدافع عن قطر، كشف الناشط الكويتي نواف البدر عن مجموعة من التغريدات السابقة لـ”السبيعي”، ورد عليه قائلا:”ياحبيبي مجرد بحث صغير طلعت مهاجم قطر بابشع العبارات وفي امور للان بحسابك يعني زين منهم امنعوا دخولك فقط ماتم تحويلك للمحكمة على الاساءات”.

وتابع “البدر” في تغريدة أخرى موجها حديثه لـ”السبيعي” ومرفقا مجموعة ثانية من صور التغريدات التي تدينه، قائلا:” تقول خيانة قطر وقطر مثل دهن المرقوق! اقول الحمدلله على سلامتك ونشكر قطر انهم رجعوك فقط”.

ودافع “السبيعي” عن نفسه بالقول:” هناك فرق بين التحليل والرأي وبين العداء والإستهداف كل مانقلته هو تحليل لاحداث حصلت بالفعل ، على الاقل مثل ماتفعل قناة الجزيرة واعلاميين قطر عن الكويت وغيرها ، وانت بذلك تؤيد معاقبة كل من أبدأ رأياً”.

حصار قطر

يشار إلى انه في 5 يونيو/ حزيران 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
وفرضت تلك الدول على قطر “إجراءات عقابية”؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واتهمت الرباعي بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني.

اتفاق العلا

واستمرت المقاطعة حتى اعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في 4 يناير 2021، بيان العلا الذي أذن بإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع قطر، ووقع عليه من قبل قادة وفود مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية الحادية والأربعين التي انعقدت في مدينة العلا في منطقة المدينة المنورة شمال غرب المملكة العربية السعودية .

وبموجب الاتفاق فُتِحت كل من الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر بناء على اقتراح أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال اتصال هاتفي جمعه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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