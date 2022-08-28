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حياتنا

“نادين الراسي” تبكي وتهدد وزير الأشغال بالانتقام لوفاة شقيقها “جورج الراسي” (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نادين الراسي وجورج الراسي
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وطن– لم تكتف الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بنشر ورقة نعي شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي، الذي توفي صباح أمس بحادث سير مروع.

عريس السما

وعبر خاصية الستوري على حسابها في “انستجرام”، نشرت نادين الراسي عدة مقاطع فيديو وصور لشقيقها، وأرفقتها بتعليقات حزينة.

فنشرت نادين فيديو لجورج الراسي وهو يغني لوالدته على البحر “ست الحبايب”. وعقبت: ” كسرتلي ضهري يا سندي. انكسر قلب امي “.

واعتبرت نادين أن الحادث ليس قضاء وقدر، وأنه نتيجة إهمال من قبل الدولة، متوعدة ان المسببين له سيدفعون الثمن.

 

نادين الراسي تتوعد

وكتبت نادين:” رح دفعن التمن يا خيي يا عريس السما”.

وتابعت في تعليق آخر: “يا دلي يا دلي يا خيي يا جورج يا بطل يا جدع يا سندي. الدولة قتلت خيي يا ناس يا هووو. حطولك بلوك باطون وبلا ضو ونص الطريق يا عمري قتلولي ياك با خيي. صار ليلي نهار يا خيي”.

واستمرت نادين بنشر صور شقيقها الراحل. وعقبت: “كيف النهار بكرا رح يمرق بلاك يا خيي. كيف بدي ضمك وشمك يا خيي؟؟ وحياة عيونك يا خيي رح يدفعو التمن. ”

وأكدت نادين الراسي في تصريح لمجلة “الجرس”، أن شقيقها كان بارعاً في قيادة السيارات. معقبة: “هيدا قتل مش حادث. مسؤولية وزارة الأشغال، المهندس اللي اشتغل الطريق”.

وتابعت: “دم جورج ما بيروح هدر، لو بيكلفني الشي عمري، كل شي بكف ودم جورج بكف. وبدي أرفع دعوى على وزير الأشغال. والله لأحرقله قلبه زي ما حرق قلبه. بدي أفوت عالحبس؟ ما في مشكلة، آكلة شاربة نايمة “.

تفاصيل مراسم الجنازة

وكان الفنان اللبناني “جورج الراسي” لقي مصرعه مع سيدة كانت معه، فجر السبت، في حادث اصطدام سيارته بحاجز إسمنتي بمنطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، بعد انتهائه من حفل كان يقيمه في سوريا.

هذا وقد أعلنت عائلة الفنان الراحل جورج الراسي موعد تفاصيل مراسم الجنازة. فتقام الصلاة يوم الاثنين في 29 من الشهر الجاري في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف – جبيل.

وتقبل التعازي اليوم الأحد من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساء، ويوم الاثنين 29 آب من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السابعة مساء في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس- المنصف.

وقال وكيل عائلة الفنان الراحل “جورج الراسي” المحامي “أشرف الموسوي”: إنّ العائلة بصدد تقديم شكوى قانونية أمام القضائَين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية. وكل من يُظهِره التحقيق في جرم مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على “طريق المصنع”، ما أدى إلى مقتل “الراسي” بحادث سير؛ نتيجةَ اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي في المنطقة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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