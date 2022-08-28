الأحد, أغسطس 28, 2022
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رياضة

تركي آل الشيخ يُعلق على فوز ألميريا الأول في الدوري الإسباني (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تركي آل الشيخ يعلق على فوز ألميريا الأول في الدوري الإسباني watanserb.com
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وطن – علق السعودي تركي آل الشيخ 41 عاماً، مالك نادي ألميريا الإسباني، بعد تحقيق فريقه أول انتصار على منافسه إشبيلية في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تعليق تركي آل الشيخ

وأرفق السعودي آل الشيخ، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (تويتر)، صورة خلال مساندة فريقه ألميريا في المباراة أمام إشبيلية، قائلاً: ” الحمد الله .. فوز مهم”.

وكان فريق ألميريا قد حقق أول انتصار له، أمام نظيره إشبيلية المتعثر مع بداية مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بعد الصعود إلى دوري الدرجة الممتازة (الأضواء).

مباراة ألميريا وإشبيلية

وأحرز فريق إشبيلية أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال30 عن طريق أوليفر توريس، كما وأدرك صاحب الأرض هدف التعادل في الدقيقة ال42 من توقيع اللاعب لارجي رامازاني.

وسجل النيجيري صادق عمر هدف الفوز لصالح صاحب الأرض فريق ألميريا عند الدقيقة ال55.

كما وتفوق الفريق الزائر إشبيلية على نظيره ألميريا طيلة مجريات دقائق المباراة، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 69%.

فيما وصل فريق ألميريا عدد تسديداته إلى 11 تسديدة، كما ووصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 31%.

كما وسيواجه فريق ألميريا بعد تحقيق انتصاره الأول أمام منافسه بلد الوليد، منتصف الأسبوع المقبل، في منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق ألميريا قد خاض ثلات مباريات ماضية. بعد الصعود إلى دوري الأضواء الممتاز، حقق من خلالها التعادل والخسارة والفوز مرة واحدة حتى الآن.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق ألميريا رصيد إلى 4 نقاط في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد الفريق المنافس إشبيلية عند نقطة واحدة في المركز ال15 للموسم الحالي.

المصدروطن + صفحة تركي آل الشيخ + ألميريا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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