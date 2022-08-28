تركي آل الشيخ يُعلق على فوز ألميريا الأول في الدوري الإسباني (صور)

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وطن – علق السعودي تركي آل الشيخ 41 عاماً، مالك نادي ألميريا الإسباني، بعد تحقيق فريقه أول انتصار على منافسه إشبيلية في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.

تعليق تركي آل الشيخ

وأرفق السعودي آل الشيخ، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (تويتر)، صورة خلال مساندة فريقه ألميريا في المباراة أمام إشبيلية، قائلاً: ” الحمد الله .. فوز مهم”.

الحمدالله فوز مهم 🦁 pic.twitter.com/oFUDwoiCbj — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 27, 2022

وكان فريق ألميريا قد حقق أول انتصار له، أمام نظيره إشبيلية المتعثر مع بداية مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بعد الصعود إلى دوري الدرجة الممتازة (الأضواء).

مباراة ألميريا وإشبيلية

وأحرز فريق إشبيلية أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال30 عن طريق أوليفر توريس، كما وأدرك صاحب الأرض هدف التعادل في الدقيقة ال42 من توقيع اللاعب لارجي رامازاني.

وسجل النيجيري صادق عمر هدف الفوز لصالح صاحب الأرض فريق ألميريا عند الدقيقة ال55.

كما وتفوق الفريق الزائر إشبيلية على نظيره ألميريا طيلة مجريات دقائق المباراة، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 69%.

فيما وصل فريق ألميريا عدد تسديداته إلى 11 تسديدة، كما ووصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 31%.

كما وسيواجه فريق ألميريا بعد تحقيق انتصاره الأول أمام منافسه بلد الوليد، منتصف الأسبوع المقبل، في منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان فريق ألميريا قد خاض ثلات مباريات ماضية. بعد الصعود إلى دوري الأضواء الممتاز، حقق من خلالها التعادل والخسارة والفوز مرة واحدة حتى الآن.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق ألميريا رصيد إلى 4 نقاط في المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد الفريق المنافس إشبيلية عند نقطة واحدة في المركز ال15 للموسم الحالي.