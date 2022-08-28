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الهدهد

“انتي عارفة هتقعدي فين”.. سعودية تفضح مديرها المتحرش (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
مدير يتحرش بموظفة سعودية watanserb.com
مدير يتحرش بموظفة سعودية
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وطن- اشتكت فتاة سعودية خلال حديثها مع الفنان السعودي فايز المالكي، من تحرش تعرضت له من قبل مديرها أثناء العمل، في حديث فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل.

مدير يتحرش بموظفة سعودية لديه

وقالت الفتاة التي لم تكشف عن هويتها في بث مع “المالكي” عبر حسابه الشخصي، إن مديرها في العمل طلب منها بشكل صريح أن توافق على رغباته الجنسية كي لا تُطرد من العمل.

وأضافت أن المدير قال لها “أنتي عارفة كيف تقعدين”.

وبدا المالكي مصدوماً من طلب المدير وما واجهته محدثته من تجربة مؤلمة في التحرش والابتزاز.

ووجدت الفتاة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، متعاطفين كثر معها بعد تناقل الفيديو الذي روت فيه مأساتها.

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فايز المالكي

وينشط الفنان السعودي المالكي، في مجال الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ومناصرة مواطناته الفتيات اللاتي يتعرضن للتعنيف والابتزاز.

وكانت وسام السويلمي آخرهنَّ بعد أن نجح في إعادتها للمملكة من رحلة فرار ولجوء قاسية في ألمانيا امتدت لمدة ثلاث سنوات.

عقوبات مشددة على التحرش

وكانت وزارة العدل السعودية، قد أكدت أن نحو 4 آلاف قضية تحرّش سجلت في عامي 1435 و1436هـ، بمعدل 6 قضايا يومياً.

ووضعت الحكومة السعودية قيوداً وفرضت عقوبات مشددة على التحرش، وخاصة في أماكن العمل.

وينص القانون السعودي على معاقبة المتحرش بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمتحرش أو إحدى العقوبات الثلاث.

جدل واسع بين المتابعين

وأثارت شكوى المواطنة السعودية غضباً كبيراً وجدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة أنّ ظاهرة التحرّش بالنساء في الشارع انتشرت مؤخراً بكثرة في المملكة العربية السعودية.

وطالب البعض الموظفة المشتكية بالتقدم ببلاغ رسمي ضد مديرها في العمل، حتى يتم إيقافه والتحقيق معه، حتى لا يتمكن من إيذاء فتيات أخريات واستغلال منصبه في هذه الحوادث.

أعراض الناس ليست للمساومة

وعلق “إبراهيم المنيف” متحدثاً عن المدير المتحرش:”هالاشكال القذرة، وثّقي عليه وارفعي عليه شكوى تزلزل أركانه وتخلي كل خسيس مثله يعرف أن أعراض الناس ليست للمساومة!”

وتابع:”وأماكن العمل للرزق وليست بيوت دعارة!.

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وقالت “ملاك” “أقذر شي رجال يستغل منصبه عشان يعتدي على أعراض بنات الناس، ويستغل حاجتها للوظيفة.. ولا يردعه لا دين ولا عادات وأبشع شي من بعض بنات تتجاوب معه.

واستدركت : “لا تخلينه يتمادي صوريه وبلغي عنه”.

وتساءلت “بنت باخشوين “:”كيف تثبت انه ابتزها لأنه إذا اشتكته راح يجحدها ويقول لها اثبتي انه هذا اللي صار.. وهو ماكر ماراح يطلب منها هذا الشي قدام أحد عشان لا يشهد عليه”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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