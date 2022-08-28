“انتي عارفة هتقعدي فين”.. سعودية تفضح مديرها المتحرش (فيديو)

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وطن- اشتكت فتاة سعودية خلال حديثها مع الفنان السعودي فايز المالكي، من تحرش تعرضت له من قبل مديرها أثناء العمل، في حديث فجر موجة غضب واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل.

مدير يتحرش بموظفة سعودية لديه

وقالت الفتاة التي لم تكشف عن هويتها في بث مع “المالكي” عبر حسابه الشخصي، إن مديرها في العمل طلب منها بشكل صريح أن توافق على رغباته الجنسية كي لا تُطرد من العمل.

وأضافت أن المدير قال لها “أنتي عارفة كيف تقعدين”.

متصله عبر بث فايز المالكي : تتحدث عن تعرضها الابتزاز من مديرها بالعمل pic.twitter.com/44UvLWlTr7 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 27, 2022

وبدا المالكي مصدوماً من طلب المدير وما واجهته محدثته من تجربة مؤلمة في التحرش والابتزاز.

ووجدت الفتاة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، متعاطفين كثر معها بعد تناقل الفيديو الذي روت فيه مأساتها.

فايز المالكي

وينشط الفنان السعودي المالكي، في مجال الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ومناصرة مواطناته الفتيات اللاتي يتعرضن للتعنيف والابتزاز.

وكانت وسام السويلمي آخرهنَّ بعد أن نجح في إعادتها للمملكة من رحلة فرار ولجوء قاسية في ألمانيا امتدت لمدة ثلاث سنوات.

عقوبات مشددة على التحرش

وكانت وزارة العدل السعودية، قد أكدت أن نحو 4 آلاف قضية تحرّش سجلت في عامي 1435 و1436هـ، بمعدل 6 قضايا يومياً.

ووضعت الحكومة السعودية قيوداً وفرضت عقوبات مشددة على التحرش، وخاصة في أماكن العمل.

وينص القانون السعودي على معاقبة المتحرش بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية من ألف إلى 300 ألف ريال، بالإضافة إلى التشهير بالمتحرش أو إحدى العقوبات الثلاث.

جدل واسع بين المتابعين

وأثارت شكوى المواطنة السعودية غضباً كبيراً وجدلاً واسعاً بين المتابعين، خاصة أنّ ظاهرة التحرّش بالنساء في الشارع انتشرت مؤخراً بكثرة في المملكة العربية السعودية.

وطالب البعض الموظفة المشتكية بالتقدم ببلاغ رسمي ضد مديرها في العمل، حتى يتم إيقافه والتحقيق معه، حتى لا يتمكن من إيذاء فتيات أخريات واستغلال منصبه في هذه الحوادث.

أعراض الناس ليست للمساومة

وعلق “إبراهيم المنيف” متحدثاً عن المدير المتحرش:”هالاشكال القذرة، وثّقي عليه وارفعي عليه شكوى تزلزل أركانه وتخلي كل خسيس مثله يعرف أن أعراض الناس ليست للمساومة!”

يطالبون بالاختلاط ثم يتشكون من مساؤه .. هذا بكج لازم تاخذه سوا او تتركه سوا — Anonymous (@msmthabti) August 28, 2022

وتابع:”وأماكن العمل للرزق وليست بيوت دعارة!.

وقالت “ملاك” “أقذر شي رجال يستغل منصبه عشان يعتدي على أعراض بنات الناس، ويستغل حاجتها للوظيفة.. ولا يردعه لا دين ولا عادات وأبشع شي من بعض بنات تتجاوب معه.

واستدركت : “لا تخلينه يتمادي صوريه وبلغي عنه”.

اقذر شي رجال يستغل منصبه عشان يعتدي على اعراض بنات الناس ويستغل حاجتها للوظيفة ولا يردعه لا دين ولا عادات

وابشع شي من بعض بنات تتجاوب معه لا تخلينه بتمادي صوريه وبلغي عنه — ملاك ★! (@_malak51) August 27, 2022

وتساءلت “بنت باخشوين “:”كيف تثبت انه ابتزها لأنه إذا اشتكته راح يجحدها ويقول لها اثبتي انه هذا اللي صار.. وهو ماكر ماراح يطلب منها هذا الشي قدام أحد عشان لا يشهد عليه”.