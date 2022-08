مواجهات في المُتناوَل .. تفاصيل قرعة الدوري الأوروبي 2023

وطن- أسفرت نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2023 المجموعات، الجمعة، عن مواجهات في المتناول بين الفرق الأوروبية المشاركة في البطولة القارية، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا).

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت قد تُوِّج ببطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، الموسم المنصرم، للمرة الثانية في تاريخه.

كما وجاءت قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-2023، المقسمة إلى 8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق أوروبية، وهي على النحو الآتي:

(1) آيندهوفن (هولندا)، أرسنال ( إنجلترا)، بودو غليمت ( النرويج)، زيورخ ( سويسرا).

(2) رين ( فرنسا)، فنربخشة (تركيا)، دينامو كييف ( أوكرانيا)، لاناركا ( قبرص).

(3) ريال بيتيس ( إسبانيا)، هلسنكي (فنلندا)، روما ( إيطاليا)، لودوجوريتش (بلغاريا).

(4) مالمو (السويد)، يونيون برلين ( ألمانيا)، يونيون سان جيلواز ( بلجيكا)، سبورتينغ براجا ( البرتغال).

(5) ريال سوسيداد ( إسبانيا)، شريف تيراسبول ( المالدوف)، مانشستر يونايتد ( إنجلترا)، أومونويا (قبرص).

(6) فينورد ( هولندا)، لاتسيو ( إيطاليا)، ميتيلاند (الدنمارك)، ستورم جراتس (النمسا).

(7) كاراباج ( أذربيجان)، فرابيورغ ( ألمانيا)، نانت ( فرنسا)، أولمبياكوس ( اليونان).

(8) موناكو ( فرنسا)، النجم الأحمر (صربيا)، فيرينكفا روسي ( المجر)، طرابزون سبور ( تركيا).

ومن المقرّر أن تنطلق مواجهات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 المجموعات، بالتزامن مع منافسات دوري أبطال أوروبا، في ال8 من شهر سبتمبر/أيلول القادم.

🇹🇷 The 2022/23 season kick-off event in Istanbul is now finished – thanks for following over the past two days!#UEFAawards#UCLdraw#UELdraw#UECLdraw pic.twitter.com/yLJVhvUwmK

— UEFA (@UEFA) August 26, 2022