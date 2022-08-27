مواجهات في المُتناوَل .. تفاصيل قرعة الدوري الأوروبي 2023

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وطن- أسفرت نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2023 المجموعات، الجمعة، عن مواجهات في المتناول بين الفرق الأوروبية المشاركة في البطولة القارية، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا).

وكان فريق آينتراخت فرانكفورت قد تُوِّج ببطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، الموسم المنصرم، للمرة الثانية في تاريخه.

نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2023 المجموعات

كما وجاءت قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-2023، المقسمة إلى 8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق أوروبية، وهي على النحو الآتي:

(1) آيندهوفن (هولندا)، أرسنال ( إنجلترا)، بودو غليمت ( النرويج)، زيورخ ( سويسرا).

(2) رين ( فرنسا)، فنربخشة (تركيا)، دينامو كييف ( أوكرانيا)، لاناركا ( قبرص).

(3) ريال بيتيس ( إسبانيا)، هلسنكي (فنلندا)، روما ( إيطاليا)، لودوجوريتش (بلغاريا).

(4) مالمو (السويد)، يونيون برلين ( ألمانيا)، يونيون سان جيلواز ( بلجيكا)، سبورتينغ براجا ( البرتغال).

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩 🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

(5) ريال سوسيداد ( إسبانيا)، شريف تيراسبول ( المالدوف)، مانشستر يونايتد ( إنجلترا)، أومونويا (قبرص).

(6) فينورد ( هولندا)، لاتسيو ( إيطاليا)، ميتيلاند (الدنمارك)، ستورم جراتس (النمسا).

(7) كاراباج ( أذربيجان)، فرابيورغ ( ألمانيا)، نانت ( فرنسا)، أولمبياكوس ( اليونان).

(8) موناكو ( فرنسا)، النجم الأحمر (صربيا)، فيرينكفا روسي ( المجر)، طرابزون سبور ( تركيا).

موعد مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023

ومن المقرّر أن تنطلق مواجهات بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023 المجموعات، بالتزامن مع منافسات دوري أبطال أوروبا، في ال8 من شهر سبتمبر/أيلول القادم.

كما وستكون الجولة الختامية من منافسات دور المجموعات من مواجهات بطولة الدوري الأوروبي، في ال3 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي المرة الأولى للبطولة؛ نظراً لانطلاق مراسم مونديال كأس العالم 2022 في الشهر ذاته.

قرعة دوري المؤتمر الأوروبي 2023

كما وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023، لدور المجموعات في نسختها الثانية على التوالي.

كما وجاءت مواجهات دور المؤتمر الأوروبي 2023 المجموعات (8)، كما يلي:

(1) هيارتس، ريغاس سكولا، فيورنتينا، إسطنبول باشاك شهير.

(2) بورخارست، وست هام يونايتد، أندرلخت، سيلكيبورج.

(3) فياريال، هابوعيل بئر السبع الصهيوني، أستوريا فينا، ليخ.

(4) كولن، نيس، سلوفاكو، بارتيزان.

(5) أبولون، فادوس، دينبرو، أيه زد الكمار.

(6) روفرز، دجوجردايت، خينت، مودي.

(7) سلافينا براج، بالكاني، سيفاسبور، كلوج.

(8) بيونيك، بازل، زالجيريس، سلوفان براتيسلافا.

وكان فريق روما الإيطالي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، قد تُوّج بالنسخة الأولى بالبطولة القارية على حساب الوصيف ليستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف دون رد.