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رياضة

مفاجأة قوية للعشاق .. إنتر ميلان يسقط أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي watanserb.com
أهداف لاتسيو وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي
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وطن- في مباراة مثيرة ومفاجأة قوية لعشاق وجماهير الكالتشيو، سقط الوصيف إنتر ميلان أمام منافسه لاتسيو بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز فريق لاتسيو أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال40 عن طريق فيليبي أندرسون، كما وأدرك إنتر ميلان هدف تقلص الفارق والتعادل عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة ال51.

أهداف إنتر ميلان ولاتسيو

وعزز فريق لاتسيو التقدّم في نتيجة المباراة عند الدقيقة ال75 عن طريق اللاعب لويس ألبيرتو، وفي الدقيقة ال86 سجل بيدرو رودريغز الهدف الثالث لصالح فريق لاتسيو.

كما شهد اللقاء المثير بين لاتسيو وإنتر ميلان، تفوّق الأخير على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 19 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53%.

على عكس الفريق الفائز لاتسيو الذي وصل عدد تسديداته إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 47% على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة.

منافسات الدوري الإيطالي

ويستعدّ فريق الإنتر بعد تلك الخسارة أمام لاتسيو، للمواجهة القادمة. أمام كريمونيسي، الثلاثاء، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو). كما وسيلتقي فريق لاتسيو في المباراة القادمة أمام نظيره سامبدوريا، الأربعاء.

ويتصدّر فريق لاتسيو جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت لهذا الموسم. برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن نابولي وروما وإنتر ميلان على الترتيب، برصيد 6 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + الدوري الإيطالي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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