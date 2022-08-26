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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 26 أغسطس

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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تنشر “وطن” سعر الدولار في السودان اليوم، الجمعة 26 أغسطس، داخل البنوك السودانية.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

سجّل سعر الدولار 576.5 جنيهاً للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 580.82 جنيهاً.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الجمعة، في السودان 575.57 جنيهاً للشراء، و579.89 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 24 أغسطس والارتفاع مستمر

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

فيما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 681.13 جنيهاً للشراء، و686.24 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 153.50 جنيهاً للشراء، و154.65 جنيهاً للبيع داخل بنك “أم درمان”.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.08 جنيهاً للشراء، و158.26 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان اليوم، الجمعة، لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.78 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان 1497.79 جنيهاً للشراء، و1509.02 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجّل سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541 جنيهاً للبيع.

تدهوُر الاقتصاد

وتدهوَر اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان”، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسبّبت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شُحٍّ حادّ في العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال جميع القطاعات، بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير، التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثّرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط البشير، في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطْب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار، ووعود بمساعدات تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار، لكنّ المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات بعد التطورات السياسية الأخيرة.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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