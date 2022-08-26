بالصور..تعرف معنا على أقدم 6 بلدان في العالم

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وطن– على هذه الأرض التي يبلغ عمرها مليارات السنين، نشأت العديد من الإمبراطوريات وسقطت العديد من السلالات الأخرى. لكن المدهش أن بعض البلدان ظلت مأهولة بالسكان باستمرار لآلاف السنين.

فلنتعرف معََا على أقدم البلدان في العالم التي لا تزال موجودة والتي يمكن للأشخاص زيارتها للتعرف عليها وعلى حضارتها، حسب موقع “indiatimes“.

سان مارينو

تعد واحدة من أصغر البلدان وأقدمها في العالم وتأسست على يد القديس مارينوس، الذي فر من مدينة ريميني الإيطالية بسبب الاضطهاد الديني، عام 301 بعد الميلاد.

في عام 1630 م، حصلت هذه البلاد على استقلالها من البابا. لا يزال السبب وراء ذلك مخفيًا، ويُعتقد أن دستور سان مارينو هو الأقدم في العالم.

إذا أردت زيارتها، فإن أفضل وقت هو من أبريل إلى سبتمبر.

فرنسا

تأسست فرنسا في القرن الخامس الميلادي عندما انفصلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة لشارلمان وصعد الملك كلوفيس إلى العرش.

وفرنسا الحديثة تختلف كثيرًا عن القديمة، حيث سيطر هذا البلد ذات مرة على أوروبا بأكملها. كما أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بثقافتها وتقاليدها.



إيران

تأسست في عهد الإمبراطورية الأخمينية عام 620 قبل الميلاد.

على مر السنين، حكمت إيران من قبل حكام مختلفين، لكن السلالة الأخمينية كانت الأطول. كانت هذه الدولة تُعرف سابقًا باسم بلاد فارس، والتي تم تغييرها رسميًا إلى إيران في الثلاثينيات.

تعتبر ثقافتها الفارسية واحدة من أكثر الثقافات شعبية في العالم.

أثيوبيا

إنها أقدم دولة في إفريقيا. وتأسست قبل خمسة ملايين عام. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا البلد لم يهاجمه المستعمرون أبدًا، ولكن احتله موسوليني، الديكتاتور الإيطالي في ثلاثينيات القرن الماضي، لبضع سنوات.

الصين

تأسست الصين عام 2100 قبل الميلاد. كانت أول سلالة حكمت الصين هي سلالة شيا التي تعتبر أطول سلالة حاكمة.

في 2200 قبل الميلاد، تطورت الصين وأصبحت واحدة من أرقى الحضارات في العالم. هذه الأمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقافتها وتقاليدها التي تعود إلى عدة مئات من السنين.

مصر

يعود تاريخ العصر المصري إلى أكثر من الألفية السادسة قبل الميلاد. تأسست هذه الدولة عام 3100 قبل الميلاد. كانت واحدة من بين أقوى الحضارات ونفوذاً في عصرها. الكتابة الهيروغليفية المصرية هي أقدم أشكال الكتابة الأساسية في العالم والتي تم اكتشافها عام 3200 قبل الميلاد.

وكانت البلاد تحكمها إمبراطوريات مختلفة، مثل الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية العثمانية.