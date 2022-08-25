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سعودي هدد بتفجير سفارة بلاده في بيروت و”إبادة كل موظفيها”.. من هو؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعودي هدد بتفجير سفارة بلاده في بيروت watanserb.com
سعودي هدد بتفجير سفارة بلاده في بيروت
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وطن- أثير تفاعل كبير مع تهديد سعودي “مطلوب”، بتنفيذ هجوم على سفارة المملكة بي بيروت لـ”إبادة الموظفين بها”.

بدأت القصة بتسجيل صوتي لشخص يتوعد فيه سفارة المملكة في بيروت بعمل “سيؤدي إلى إبادة كل من فيها”.

وفي التسجيل، قال هذا الشخص: “أي أحد يلمس أحد من عائلتي، لن يبقى موظف في السفارة السعودية على قيد الحياة، وسأقدم على عمل لم يسبقني عليه أحد، وسأبيد كل شخص في السفارة”.

أثيرت العديد من التهكنات، أن المتحدث في هذا التسجيل هو السعودي المطلوب علي بن هاشم بن سلمان الحاجي.

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وقالت وزارة الداخلية اللبنانية، إن معلومات توفرت لديها ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول.

وأضافت أن هذا الشخص مطلوب للسلطات السعودية بـ”جرائم إرهاب”، وفق قولها.

وطالب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، من قوات الأمن، التحقيق في تهديدات بالقتل موجهة للسفارة السعودية في لبنان.

وقال مولوي إن الأمر الذي أصدره جاء انطلاقا من حرصه على مصلحة لبنان وأمنه وعلاقاته الطيبة مع الدول الشقيقة خصوصا السعودية، وفق تعبيره.

وكان الحاجي، قد زعم عبر حسابه في ”تويتر“، أن السلطات السعودية وضعت أطفاله قيد الإقامة الجبرية إلى جانب إيقاف جميع خدماتهم والتضييق عليهم.

وقال هذا الشخص، إن هذه الإجراءات جاءت بسبب معارضتي لحرب اليمن ومطالبتي بحقوق الشيعة في السعودية.

وفي مايو الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن علي هاشم رجل أعمال سابق وناشط يعيش حالياً في لبنان عقب هروبه من المملكة العربية السعودية في عام 2016.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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