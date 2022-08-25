سعودي هدد بتفجير سفارة بلاده في بيروت و”إبادة كل موظفيها”.. من هو؟

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وطن- أثير تفاعل كبير مع تهديد سعودي “مطلوب”، بتنفيذ هجوم على سفارة المملكة بي بيروت لـ”إبادة الموظفين بها”.

بدأت القصة بتسجيل صوتي لشخص يتوعد فيه سفارة المملكة في بيروت بعمل “سيؤدي إلى إبادة كل من فيها”.

وفي التسجيل، قال هذا الشخص: “أي أحد يلمس أحد من عائلتي، لن يبقى موظف في السفارة السعودية على قيد الحياة، وسأقدم على عمل لم يسبقني عليه أحد، وسأبيد كل شخص في السفارة”.

أثيرت العديد من التهكنات، أن المتحدث في هذا التسجيل هو السعودي المطلوب علي بن هاشم بن سلمان الحاجي.

فيديو | وزير الداخلية اللبنانية يطالب بفتح تحقيق بشأن تهديدات بالقتل موجهة للسفارة السعودية.. الباحث السياسي نضال السبع: سبق وأن أصدر قرارا مشابها ولم يتم تنفيذه #هنا_الرياض pic.twitter.com/0S4wM2PEtn — هنا الرياض (@herealriyadh) August 24, 2022

وقالت وزارة الداخلية اللبنانية، إن معلومات توفرت لديها ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول.

وأضافت أن هذا الشخص مطلوب للسلطات السعودية بـ”جرائم إرهاب”، وفق قولها.

المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي ، مواطن سعودي يحمل هوية رقم (1011746342) متهم بجرائم #ارهاب وتمويل انشطة ارهابية داخل المملكة ، وهو فار من #السعودية ومقيم في #لبنان ، وينشط في اطار ما يسمى المعارضة السعودية ويشارك في مؤتمرات المعارضة التي تقام في #بيروت

2/1 — نضال السبع (@NidalSabeh) August 24, 2022

وطالب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، من قوات الأمن، التحقيق في تهديدات بالقتل موجهة للسفارة السعودية في لبنان.

وقال مولوي إن الأمر الذي أصدره جاء انطلاقا من حرصه على مصلحة لبنان وأمنه وعلاقاته الطيبة مع الدول الشقيقة خصوصا السعودية، وفق تعبيره.

وكان الحاجي، قد زعم عبر حسابه في ”تويتر“، أن السلطات السعودية وضعت أطفاله قيد الإقامة الجبرية إلى جانب إيقاف جميع خدماتهم والتضييق عليهم.

@bukhariwaleeed

علي بن هاشم بن سلمان الحاجي معارض سعودي يتخذ الساحة اللبنانية منصة لتوجيه التهديدات الإرهابية بحق السفارة السعودية ، لم يعد مقبولا لأي فريق ميليشيوي ان يدعم ويحتضن المجرمين الذين ينالون من العلاقات اللبنانية العربية ويحرضون على الفتنة . pic.twitter.com/FebXjbaiYi — mohamad el hajj hassan ( الشيخ محمد الحاج حسن ) (@elhajjhasan) August 24, 2022

وقال هذا الشخص، إن هذه الإجراءات جاءت بسبب معارضتي لحرب اليمن ومطالبتي بحقوق الشيعة في السعودية.

وفي مايو الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن علي هاشم رجل أعمال سابق وناشط يعيش حالياً في لبنان عقب هروبه من المملكة العربية السعودية في عام 2016.