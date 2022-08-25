الخميس, أغسطس 25, 2022
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ريم الرياحي عارية ونشرت صور جديدة فاضحة غير مبالية (شاهد)

وطن
كتب وطن
ريم الرياحي عارية watanserb.com
الممثلة التونسية ريم الرياحي
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وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة مثيرة للجدل، للممثلة التونسية ريم الرياحي، التي هزت فضيحتها تونس قبل أيام بعد ضبطها متلبسة بخيانة زوجها المخرج مديح بالعيد مع عشيقها في فراش الزوجية.

حيث ظهرت الممثلة التونسية ريم الرياحي، بعد ابتعاد نسبي عن تنزيل الصور والمنشورات الخاصة بها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في صُور فاضحة.

ريم الرياحي عارية على الشاطئ

وقد أثارت “ريم الرياحي” في آخر تحديث لها، جدلا واسعا، عبر موقع إنستغرام، من خلال تنزيل صور لها ضمن خاصية “الاستوري” وهي تستجّم في إحدى الشواطئ التونسية بالبكيني وبصدر مكشوف.

ريم الرياحي عارية على الشاطئ

وقد أثارت تلك الصور جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وأن الكثيرين قد انتقدوا هذا الظهور العاري للممثلة التونسبة ريم الرياحي، التي لا زالت فضيحة خيانتها حديث المواقع.

ورغم أن حساب ريم الرياحي على انستغرام غير موثق، لكن العديد من النشطاء التونسيين يؤكدون أنه حسابها الذي تنشط عليه باستمرار، والذي توقفت عن النشر به في أعقاب فضيحتها الأخيرة وها هي تعود لاستخدامه مجددا.

ويشار في هذا السياق، إلى أن قضية الخيانة الزوجية التي اتهمت بها الممثلة التونسية ريم الرياحي، ما زالت تثير ردود الفعل بين رواد السوشيال ميديا في تونس والعالم العربي.

فضيحة ريم الرياحي

وتأتي هذه الصور بعد الفضيحة الجنسية التي كانت قد تورطت فيها ريم الرياحي.

وبالعودة على مسار الأحداث، كانت الممثلة التونسية قد وُجدت متلبسة من قبل زوجها ملقاة في أحضان عشيقها.

وقد قام زوجها، المخرج التونسي، مديح بالعيد بتقديم شكوى بتهمة الخيانة الزوجية في حق زوجته ريم الرياحي.

لكن بعد ذلك قرر بالعيد إسقاط التتبع القضائي عن زوجته وهو ما أدى لإطلاق سراحها.

لكن رغم ذلك، بقيت قضية ريم الرياحي على مستوى عال من المتابعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
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