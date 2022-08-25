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بعد أزمته مع ميسم الربيعي.. راغب علامة يتفاجأ برسالة مصورة من سيدة أمام الكعبة! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بعد أزمته مع ميسم الربيعي.. راغب علامة يتفاجأ برسالة مصورة من سيدة أمام الكعبة! (فيديو) watanserb.com
ميسم الربيعي وراغب علامة
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وطن- شارك الفنان اللبناني، راغب علامة، مقطع فيديو وصله من إحدى معجباته، وهي تدعي له من أمام الكعبة المشرفة، أثناء أدائها مناسك العمرة.

عمرة لراغب علامة!

وتقول السيدة بالفيديو الذي نشره راغب عبر “تويتر”: “من قدام بيت الله، من قدام الكعبة، الله يحفظك يا راغب، ويحميك من شر كل ذي شر يا كريم”.

وكتب راغب معلقا على الفيديو: “طالما أن الله عز وجل معانا ويرسل محبته من خلال الناس الطاهرين الطيبين أيها الحاقد. لن تسبب سوى إزعاج نفسك وقلقها وإرهاقها بحسد الآخرين والغيرة منهم”.

وتابع: ” شكرا لك عزيزة روحي أسماء على العمرة. ربنا يردلك خيرها اضعاف وأضعاف وأضعاف خير وصحة ومحبة”.

حفل العلمين

هذا وقد توجه راغب علامة إلى مدينة العلمين في مصر، لإقامة حفل غنائي بإحدى القرى السياحية.

وشارك راغب جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر”، أثناء توجهه العلمين، وقال: “أنا 100 فل وألسطا، في اتجاهي الآن إلى مدينة العلمين، حفلة بكره يوم 25، حفلة الصيف”.

وكتب: “أنا باتجاهي إلى الساحل الشمالي في مصر الحبيبة، للقاء الجمهور الغالي والمحب والذواق، إلى اللقاء بحبكم”.

مغادرة سفير العراق

وفي سياق آخر، وجهت السفارة العراقية في الأردن كتاباً رسمياً لوزارة الخارجية الأردنية، تؤكد فيه مغادرة السفير للأردن. بعد أزمة صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن “حيدر منصور العذاري” مع راغب علامة.

وقالت السفارة في كتابها: “تهدي سفارة جمهورية العراق في عمان. أطيب تحياتها الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة. والبعثات والمنظمات، والهيئـات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي كافة”.

وأوضحت السفارة أنّها “تتشرف بإعلامها أن سعادة السفير “حيدر منصور العذاري” سفير جمهورية العـراق فـي عمان، غادر المملكة يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/23 وسنعلمكم عند عودته، وستكون البعثة خلال سفر سعادته برئاسة الوزير المفوض السيد “منيف علي حسين” بصفة القائم بالإعمال المؤقت”.

وزارة الخارجية العراقية تتحرك

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت قبل أيام عن استدعاء سفيرها في الأردن؛ على إثر تدوال صور لزوجته مع الفنان راغب علامة، وُصفت بالفاضحة والحميمية.

وكانت انتقادات واسعة وموجة من الاستياء عمّت أوساط العراقيين. لما حفلت به الصور المشار إليها بمعان، تدل على عدم احترام سياق الدبلوماسية، فضلاً عن أن السفير وزوجته يمثلان العراق. وفق نشطاء.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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