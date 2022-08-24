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مأساوي.. تفاصيل حادث حافلة المعتمرين العمانيين في السعودية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حادث حافلة المعتمرين العمانيين watanserb.com
صور من حادث حافلة المعتمرين العمانيين في السعودية
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وطن – توفي عمانيان وأصيب عشرة جراء حادث سير أثناء ذهابهم إلى الديار المقدسة لأداء العمرة اليوم الأربعاء، وأشارت وسائل إعلام عمانية إلى أن الحادث وقع في منطقة الموية التي تبعد عن ميقات السيل الكبير في منطقة الطائف بنحو 180كم.

حملة رحاب الأمجاد

وذكر موقع “اثير” العماني أن الحملة التي أطلق عليها أسم حمله رحاب الأمجاد انطلقت أمس بثلاث حافلات هي من جنوب الباطنة، حيث وصلت حافلتان إلى ميقات السيل الكبير بينما وقع الحادث للحافلة الثالثة.

وأضاف المصدر أن هناك متابعة حثيثة من قبل السفارة العمانية في المملكة لمتابعة علاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

قبل مكة المكرمة بحوالي 250 كم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، مقطع فيديو يوضح وقوع الحادث قبل مكة المكرمة بحوالي 250 كيلو متر، وقال شهود عيان إن الحادث نتج عنه وفيات وإصابات. وحضرت فرق الإسعاف لتقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة المنورة”.

كما تداولوا صورة للحافلة التي بدت متضررة بشكل كبير من جانبها الأيمن.

حادث شنيع

وتفاعل مغردون مع الحادث الأليم معربين عن تعازيهم الحارة للمتوفين والشفاء للمصابين وعلق “أبو ملاك الرحبي”: “حادث شنيع لحافلة نقل جماعي لمعتمرين عمانيين قبل الطائف بـ150 كم… به وفيتان وحالات حرجة”.

وقال “سعيد الشامسي”: “خالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين في حادث الحافلة في السعودية ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث وجزيل الشكر لسفارة السلطنة في المملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة هناك.

وكان 8 أشخاص توفوا وإصيب 43 آخرين في حادث انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين مصريين على طريق الهجرة السريع بالمدينة المنورة نيسان الماضي

حادثة مماثلة عام 2015

كما فجع العمانيون بوفاة عدد من المعتمرين وأصاية العشرات أثناء اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق خريص بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30يوليو 2015

وبحسب مصادر إعلامية آنذاك فإن الباص كان عائداً من مكة بعد أداء ركابه مناسك العمرة، وارتطم بالشاحنة وجهاً لوجه، ما أدى إلى مصرع 9 ركاب وإصابة 41 بإصابات تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.

المصدروطن - رصد تويتر + اثير
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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