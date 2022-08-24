مأساوي.. تفاصيل حادث حافلة المعتمرين العمانيين في السعودية

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وطن – توفي عمانيان وأصيب عشرة جراء حادث سير أثناء ذهابهم إلى الديار المقدسة لأداء العمرة اليوم الأربعاء، وأشارت وسائل إعلام عمانية إلى أن الحادث وقع في منطقة الموية التي تبعد عن ميقات السيل الكبير في منطقة الطائف بنحو 180كم.

حملة رحاب الأمجاد

وذكر موقع “اثير” العماني أن الحملة التي أطلق عليها أسم حمله رحاب الأمجاد انطلقت أمس بثلاث حافلات هي من جنوب الباطنة، حيث وصلت حافلتان إلى ميقات السيل الكبير بينما وقع الحادث للحافلة الثالثة.

وأضاف المصدر أن هناك متابعة حثيثة من قبل السفارة العمانية في المملكة لمتابعة علاج المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

قبل مكة المكرمة بحوالي 250 كم

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، مقطع فيديو يوضح وقوع الحادث قبل مكة المكرمة بحوالي 250 كيلو متر، وقال شهود عيان إن الحادث نتج عنه وفيات وإصابات. وحضرت فرق الإسعاف لتقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة المنورة”.

أنباء عن وقوع حادث سير لحافلة معتمرين عُمانيين بالسعودية

🚶‍♂️🚶‍♂️💔 pic.twitter.com/UpyXIIR89i — ⭕ᬽ⋆⃝²الـٰـ͢ــجراحــ⋆ᬽ⭕ (@1ui0__) August 24, 2022

كما تداولوا صورة للحافلة التي بدت متضررة بشكل كبير من جانبها الأيمن.

🔴 أنباء عن وقوع حادث سير لمعتمرين عمانيين بالسعودية pic.twitter.com/f2Wi87cHnI — صحيفة رصد (@Rassd_Oman) August 24, 2022

حادث شنيع

وتفاعل مغردون مع الحادث الأليم معربين عن تعازيهم الحارة للمتوفين والشفاء للمصابين وعلق “أبو ملاك الرحبي”: “حادث شنيع لحافلة نقل جماعي لمعتمرين عمانيين قبل الطائف بـ150 كم… به وفيتان وحالات حرجة”.

حادث شنيع لحافلة نقل جماعي لمعتمرين عمانيين قبل الطائف ب150 كم… به وفيتان وحالات حرجة… pic.twitter.com/sOrDOWOXls — ابو ملاك الرحبي (@ELu1y4sP7ZCck4f) August 24, 2022

وقال “سعيد الشامسي”: “خالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين في حادث الحافلة في السعودية ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث وجزيل الشكر لسفارة السلطنة في المملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة هناك.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

خالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين في حادث الحافلة في السعودية ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث وجزل الشكر لسفارة السلطنة في المملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة هناك. pic.twitter.com/8lvNL4G7kL — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) August 24, 2022

وكان 8 أشخاص توفوا وإصيب 43 آخرين في حادث انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين مصريين على طريق الهجرة السريع بالمدينة المنورة نيسان الماضي

حادثة مماثلة عام 2015

كما فجع العمانيون بوفاة عدد من المعتمرين وأصاية العشرات أثناء اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق خريص بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30يوليو 2015

وبحسب مصادر إعلامية آنذاك فإن الباص كان عائداً من مكة بعد أداء ركابه مناسك العمرة، وارتطم بالشاحنة وجهاً لوجه، ما أدى إلى مصرع 9 ركاب وإصابة 41 بإصابات تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.