ضاحي خلفان يهدد الصحفي اليمني محمد عبد الملك بعد فضحه في ألمانيا

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وطن – عقب توعده له ونشر صورته عبر “تويتر”، طالبت قناة “بلقيس” اليمنية في بيان لها نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين وكافة المنظمات الحقوقية بضمان سلامة الصحفي محمد عبد الملك بعد تلقيه تهديدات من نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان.

وقالت القناة في بيان إنها تلقت بلاغاً من محمد عبدالملك يفيد بتلقيه تهديدا ضمنيا من ضاحي خلفان عبر تغريدة على حسابه في تويتر يتضمّن اسم وصورة الزميل محمد عبد الملك، ويطالب بمعلومات عنه.

القناة قالت في بيان إنها تلقت بلاغاً من محمد عبدالملك يفيد بتلقيه تهديدا ضمنيا من ضاحي خلفان عبر تغريدة على حسابه في تويتر يتضمّن اسم وصورة الزميل محمد عبد الملك، ويطالب بمعلومات عنه. — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) August 24, 2022

وعبرت عن قلقها من أي خطر على سلامة الزميل عبدالملك كون الاستفسار جاء من شخصية أمنية ويحمل تهديدا.

القناة عبرت عن قلها من أي خطر على سلامة الزميل عبدالملك كون الاستفسار جاء من شخصية أمنية ويحمل تهديدا. — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) August 24, 2022

وحملت القناة ضاحي خلفان مسؤولية ما قد يتعرّض له الصحافي محمد عبد الملك من مضايقات أو أذى معنويا كان أم جسديا.

القناة حملت المدعو ضاحي خلفان مسؤولية ما قد يتعرّض له الصحافي محمد عبد الملك من مضايقات أو أذى معنويا كان أم جسديا. — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) August 24, 2022

صحفي يمني يهاجم “خلفان” في ألمانيا

وكان الفريق ضاحي خلفان قد تعرض لفضيحة كبيرة في ألمانيا، مسّته ومسّت دولته الإمارات، بعدما اعترض الصحفي اليمني محمد عبدالملك طريقه وناظره بشأن جرائم أبوظبي في اليمن.

وأظهر مقطع فيديو ضاحي خلفان، وهو يسير في أحد شوارع ألمانيا، عندما قطع طريقَه الصحفي اليمني وبدأ يهاجمه.

وبحسب الفيديو، صرخ عبدالملك في وجه “خلفان” واتهمَه وبلادَه الإمارات بتخريب اليمن، والتسبّب بتهجيره هو والعديد من اليمنيين وتشريدهم بدول العالم.

وتوجه لخلفان متسائلا: “أنا هنا ليش.. بلدي متضررة من تحت راسكم.. ليش أنا قاعد هنا بالشارع”.

وارتبك “ضاحي خلفان”، ولم يعرف بماذا يردّ على الشاب، ليأخذ الحوار في سكة أخرى، ويشوّش عليه باتهام الشاب بأنّه سبّه بأمه.

الأمر الذي نفاه الشاب في المقطع، وطالب خلفان بالرد على أسئلته، التي تهرّب منها ضاحي مجدداً، واكتفى فقط بتجديد اتهامه للشاب اليمني، بأنه شتمه قائلاً: “حبيبي انت مش محترم عيب عليك.”، ليردّ عليه الشاب:”شكرا لك”، وسارَع “خلفان” بمغادرة المكان رفقةَ عدد من الأشخاص كانوا معه.

ضاحي خلفان يتوعد الصحفي محمد عبدالملك

وكان “خلفان” قد نشر عبر حسابه في “تويتر” صورة الصحفي اليمني واسمه، مطالبا متابعيه بتزويده بمعلومات عنه، فيما يبدو لاستهدافه.

هذه الصورة لصحفي يدعي أن اسمه محمد عبد الملك…دحباشي…من فروخ الأخوان..ممن يكون..ارجو من زملائي اليمانيين افادتي عنه. pic.twitter.com/pu7m3Iecvh — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 23, 2022

وفي تهديد صريح، قال في تغريدة أخرى: “لم يبق لدى الإخونجية إلا ستغلال البلطجية في الخارج لسب الإماراتيين ..اتضح أن الشخص نفسه سبق أن شتم مجموعة اماراتية قبل اسبوع..أشكر اليمنيين المتواجدين في المانيا والذين اعطوني تفاصيل عن شلة البلطجة .”