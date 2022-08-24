السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء عقب الارتفاع الجنوني

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وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم، الأربعاء 24 أغسطس، داخل السوق الموازية (السوداء)، تراجعا ملحوظا بعد السعر الغير مسبوق الذي سجله أمس الثلاثاء.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري تفاوتَ سـعر الدولار داخل السوق السوداء بين الارتفاع والهبوط، دون أن يرتفع بشكل كبير عن أسعار الأيام الماضية، حتى فاجأ الجميع مسجلا سعر 580 جنيها لكل دولار في تعاملات الثلاثاء، ليجل اليوم الأربعاء تراجعا عند سعر 577 جنيها، وفق ما أفاد به متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن).

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند577 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم، سعر 670 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150جنيهاً.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء بمستوى 159 جنيهاً.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 150 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1530 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان1529.58.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظةً بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.

تدهوُر الاقتصاد

وتدهوَر اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضاً من شُحٍّ حادّ في العملة الصعبة.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال جميع القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019. وأثّرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

وشرع السودان خلال الفترة التي أعقبت سقوط البشير في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطْب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار، ووعود بمساعدات تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار، لكنّ المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات بعد التطورات السياسية الأخيرة.