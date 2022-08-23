الكويت.. حمد الشمري يكشف تفاصيل كارثية جديدة ومطالب بمحاسبة الفسدة

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وطن- كرم ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد المواطن الكويتي “حمد عيد الشمري”، الموظفً في إدارة مرور الجهراء، لجهوده في إنقاذ أرواح العديد من الموظفين والمراجعين في الإدارة قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء الذي يعمل فيه.

ووفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية فقد أعرب ولي العهد للموظف الكويتي أثناء استقباله في قصر “بيان” بالعاصمة الكويتية، عن تقدير القيادة السياسية لجهوده المخلصة التي أدت لإنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين.

إخلاء الصالة أنقذ المراجعين

وكان “الشمري” قد أمر بإخلاء الصالة من المراجعين والموظفين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، حسب تعبيره. ولفت إلى أن هذا الإخلاء أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى، مطالبين بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المبنى، لا سيما أنه مبنى جديد، كما ذكروا.

الشمري يروي ما حصل

وبدوره روى حمد الشمري في مقطع فيديو متداول، أن أكثر من 15 مراجعاً كانوا يجلسون تحت السقف الذي انهار وسمع صوت طقطقة الحديد ورأى إحدى القطع وهي تفلت من مكانها.

وتابع أنه اتصل بموظف الأمن وطلب منه الحضور على الفور لإخراج المراجعين. وكشف الشمري أنه “تهاوش” مع بعض المراجعين الذين كانوا يرفضون الخروج وكان يقول لهم أن السقف سيسقط وخلال ثوان من إخراجهم تهاوى السقف بكامله، مضيفاً أن ما حصل شيء لا يصدق.

موظف مرور الجهراء حمد عيد الشمري يروي ماحصل قبل انهيار السقف وكيف تصرف . pic.twitter.com/4WNpT9NUTp — فهد مزعل (@FAHD_M_A_) August 19, 2022

أعمال الفحص والمعاينة

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أعلنت أن اللجنة الفنية المشكّلة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في حادث انهيار سقف مرور محافظة الجهراء، قد انتهت من أعمال الفحص والمعاينة للمبنى.

ولفتت إلى أن اللجنة رفعت توصياتها النهائية لوزير الداخلية الذي أمر بإحالة الواقعة برمتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في القضية.

كما أمر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ “طلال الخالد” بفتح تحقيق حول سقوط سقف المبنى وأسبابه.

شركات فاسدة

وتفاعل كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تكريم الموظف الشمري دون أن ينسوا المطالبة بمحاسبة المسؤولين عما حصل وتحميلهم كامل المسؤولية.

وتساءلت “أم الخير”: “لماذا يتعاملون مع الشركات الفاسدة التي تضع في الإنشاءات أردأ المواد حتى يكون ربحها أكبر”.

وأضافت: “يجب ترميم المكان على حساب الشركة مع اختيار أفضل المواد وإيقاع العقاب بالمقصر والفاسد مع منع التعامل مع هذه الشركة أو المقاول نهائياً”.

ليش يتعاملون مع الشركات الفاسده اللي تحط اردأ المواد حتى يكون ربحها أكبر

يجب تصليح المكان على حساب الشركة مع أختيار أفضل المواد وبعدين ياخذ عقابه

ولاييتعاملون مع هذه الشركة او المقاول نهائياً — omalkhair2 (@omalkhair23) August 18, 2022

وعلق م. طلال منيزل العنزي: “هذه رسالة للمسؤولين عن صيانة المباني أرواح الناس ليست لعبة”.

واستدرك:”هذا التقاعس من الشركة المنفذة ومن قسم الصيانة يجب ألا يمر مرور الكرام”.

الحمدلله على سلامة موظفي ومراجعي #ادارة_مرور_الجهراء من حادثة سقوط السقف – والحمدلله ربك ستر ولم يصب احد – هذه رسالة للمسؤولين عن صيانة المباني ارواح الناس ليست لعبة ! هذا التقاعس من الشركة المنفذه ومن قسم الصيانة يجب الا يمر مرور الكرام

خطاكم السو والحمدلله على سلامتكم@Moi_kuw pic.twitter.com/nUndLsWm7G — م. طلال منيزل العنزي (@TalalMunaizel) August 18, 2022

وفي السياق ذاته عقب “عواد العرافة”: “أرواح الناس كانت في خطر ويجب محاسبة المهندسين القائمين علي هذا المشروع وتحويلهم للنيابة ليكونون عبره لغيرهم”.

الله المستعان ارواح الناس كانت في خطر ويجب محاسبه المهندسين القائمين علي هذا المشروع وتحويلهم للنيابه ليكونون عبره لغيرهم #نزاهه — عواد العرافه (@k8_oh) August 18, 2022

فيما حث “أحمد” السلطات البحث عن المقاول الفاسد والشركة الفاسدة ومهندس المشروع الفاسد”.

واستدرك:” مبنى لم يمض على بنائه إلا أشهر قليلة ويسقط حسبي الله ونعم الوكيل.. عريش المزرعة عندي ما طاح من سنوات وهو مصنوع من الخيزران والسعف”.