الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
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الهدهد

الكويت.. حمد الشمري يكشف تفاصيل كارثية جديدة ومطالب بمحاسبة الفسدة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
watanserb.com
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وطن- كرم ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد المواطن الكويتي “حمد عيد الشمري”، الموظفً في إدارة مرور الجهراء، لجهوده في إنقاذ أرواح العديد من الموظفين والمراجعين في الإدارة قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء الذي يعمل فيه.

ووفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية فقد أعرب ولي العهد للموظف الكويتي أثناء استقباله في قصر “بيان” بالعاصمة الكويتية، عن تقدير القيادة السياسية لجهوده المخلصة التي أدت لإنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين.

إخلاء الصالة أنقذ المراجعين

وكان “الشمري” قد أمر بإخلاء الصالة من المراجعين والموظفين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، حسب تعبيره. ولفت إلى أن هذا الإخلاء أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى، مطالبين بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المبنى، لا سيما أنه مبنى جديد، كما ذكروا.

الشمري يروي ما حصل

وبدوره روى حمد الشمري في مقطع فيديو متداول، أن أكثر من 15 مراجعاً كانوا يجلسون تحت السقف الذي انهار وسمع صوت طقطقة الحديد ورأى إحدى القطع وهي تفلت من مكانها.

وتابع أنه اتصل بموظف الأمن وطلب منه الحضور على الفور لإخراج المراجعين. وكشف الشمري أنه “تهاوش” مع بعض المراجعين الذين كانوا يرفضون الخروج وكان يقول لهم أن السقف سيسقط وخلال ثوان من إخراجهم تهاوى السقف بكامله، مضيفاً أن ما حصل شيء لا يصدق.

أعمال الفحص والمعاينة

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أعلنت أن اللجنة الفنية المشكّلة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في حادث انهيار سقف مرور محافظة الجهراء، قد انتهت من أعمال الفحص والمعاينة للمبنى.

ولفتت إلى أن اللجنة رفعت توصياتها النهائية لوزير الداخلية الذي أمر بإحالة الواقعة برمتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في القضية.

كما أمر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ “طلال الخالد” بفتح تحقيق حول سقوط سقف المبنى وأسبابه.

شركات فاسدة

وتفاعل كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تكريم الموظف الشمري دون أن ينسوا المطالبة بمحاسبة المسؤولين عما حصل وتحميلهم كامل المسؤولية.

وتساءلت “أم الخير”: “لماذا يتعاملون مع الشركات الفاسدة التي تضع في الإنشاءات أردأ المواد حتى يكون ربحها أكبر”.

وأضافت: “يجب ترميم المكان على حساب الشركة مع اختيار أفضل المواد وإيقاع العقاب بالمقصر والفاسد مع منع التعامل مع هذه الشركة أو المقاول نهائياً”.

وعلق م. طلال منيزل العنزي: “هذه رسالة للمسؤولين عن صيانة المباني أرواح الناس ليست لعبة”.

واستدرك:”هذا التقاعس من الشركة المنفذة ومن قسم الصيانة يجب ألا يمر مرور الكرام”.

وفي السياق ذاته عقب “عواد العرافة”: “أرواح الناس كانت في خطر ويجب محاسبة المهندسين القائمين علي هذا المشروع وتحويلهم للنيابة ليكونون عبره لغيرهم”.

فيما حث “أحمد” السلطات البحث عن المقاول الفاسد والشركة الفاسدة ومهندس المشروع الفاسد”.

واستدرك:” مبنى لم يمض على بنائه إلا أشهر قليلة ويسقط حسبي الله ونعم الوكيل.. عريش المزرعة عندي ما طاح من سنوات وهو مصنوع من الخيزران والسعف”.

المصدر"الأنباء" الكويتية ، توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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