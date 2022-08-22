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رياضة

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا (البث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في ديربي إنجلترا watanserb.com
مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في ديربي إنجلترا
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وطن – ساعاتٌ قليلة تفصلنا عن بث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، الإثنين، في قمة ديربي الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب ( أولد ترافورد).

وستنطلق صافرة بداية مواجهة قمة الديربي بين صاحب الأرض مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، أمام الفريق الزائر ليفربول (الريدز)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً لمشاهدة أحداث القمة المنتظرة بين كلا الفريقين لعشاق وجماهير الكرة الإنجليزية في كل مكان.

بث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وكالعادة ستبث وقائع أحداث المباراة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال قارة أفريقيا.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسيعلق على أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت)، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات بين كلا الفريقين

وحقق فريق مانشستر يونايتد المستضيف لهذا اللقاء أمام نظيره ليفربول، الفوز الوحيد في آخر 12 مباراة بينهما. فقد خيم التعادل في 6 مباريات، كما وتلقى الخسارة في 5 مباريات آخرى.

كما ويتطلع فريق ليفربول (الريدز)، إلى تحقيق الفوز الرابع له على التوالي أمام اليونايتد المتعثر مع بداية مشواره هذا الموسم في منافسات الدوري الممتاز، للمرة الأولى منذ شهر يناير عام 2020، وكذلك الثالث على التوالي خارج ميدانه.

ووفق الإحصائيات المحتملة، فإن كف الفوز في المباراة يصب في صالح الفريق الصيف ليفربول بنسبة 58%، مقابل 21% للفريق المنافس وصاحب الأرض مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 21% سيكون التعادل سيد الموقف بينهما.

ويتواجد فريق ليفربول ( الريدز) في المركز ال15من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين فقط، على عكس منافسه اليونايتد الذي جاء في المركز ما قبل الأخير من الترتيب حتى الآن. بدون أي من النقاط بعد التعثر بالخسارة في الجولاتين السابقتين.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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