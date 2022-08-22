تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في قمة الديربي الإنجليزي

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وطن- أزيل الستار بشكل كبير عن تشكيلة مانشستر يونايتد، المشاركة في قمة ديربي الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزي، أمام المنافس ليفربول، الاثنين، على ميدان ملعب (أولد ترافورد).

ويترقب عشاق كرة القدم الإنجليزي في أرجاء المعمورة موعد القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، أمام خصمه العنيد ليفربول (الريدز) في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ( البريميرليج).

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام ليفربول

وسيدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج بتشكيلة أساسية متوقعة أمام الفريق الزائر ليفربول، على النحو الآتي:

حراسة المرمي: دافيد دي خيا.

دفاع التشكيلة: هاري ماغواير، ديوغو دالوت، تايريل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: سكون ماكتوميناي، كريستيان إيريكسن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركو راشفورد، كريستيانو رونالدو، جادون سانشو.

كما ستشهد حضور مباراة قمة مانشستر يونايتد وليفربول، حضور الوافد البرازيلي الجديد كاسيميرو القادم من صفوف ريال مدريد الإسباني، الذي سيكتفي بمشاهدة اللقاء من على مدرجات الملعب.

الغريمان التقليديان مانشستر يونايتد وليفربول قد تقاسما بطولة من قبل، في حدث كان الأخير من نوعه في تاريخ الكرة الإنجليزية 🏆#يونايتد || #يونايتد_ليفربول — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 21, 2022

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

وسيلتقي صاحب الأرض مانشستر يونايتد أمام ليفربول، في منافسات الدوري الإنجليزي، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

معلّق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن يعلّق على أحداث مباراة القمة بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ليفربول والرقم القياسي الجديد

وعن تاريخ المواجهات بين مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، أمام منافسه ليفربول، فلم يحقق اليونايتد سوى فوزاً وحيداً في آخر 12 مباراة أمام الريدز، إلى جانب تلقيه الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 6 مباريات آخرى.

فوز تاريخي بخماسية في أولد ترافود لن ننساه أبداً 😉 وثلاثية فريدة من نوعها بتوقيع محمد صلاح 🙌pic.twitter.com/z2Zwwv0pGK — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 21, 2022

ويطمح ليفربول (الريدز) إلى تحقيق الفوز الرابع على التوالي على نظيره مانشستر يونايتد، في منافسات الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ يناير عام 2002. إلى جانب تحقيق فوزه الثالث عليه على التوالي خارج ميدانه.

وجاء فريق ليفربول في المركز ال15 من ترتيب الدوري الممتاز بنقطتين فقط، كما جاء منافسه مانشستر يونايتد في آخر جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى الآن.