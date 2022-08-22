اللقطات الأولى من حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك (صور)

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وطن– أقام ثنائي هوليوود جينيفر لوبيز وبن أفليك حفل زفاف ثان نهاية هذا الأسبوع في ولاية جورجيا الأميركية جورجيا، حضرته العائلة والأصدقاء، أين طُلب منهم أن يرتدوا اللون الأبيض.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك قد تزوحا في لاس فيغاس الشهر الماضي. لكنهما احتفلا مؤخرا بزواجهما مجدداً أمام الأصدقاء والعائلة.



وفي تصريح لـ”eonline” قال شاهد عيان: “في نهاية الحفل، التقطا الثنائي صورًا عائلية على الرصيف بجانب الماء”.

وأضاف “كان الأمر رومانسيًا للغاية. كانت جينيفر فرحة كثيرا وكانت هناك الكثير من دموع الفرح والضحك.”



حفل أسطوري

وفي الصور الأولى التي شاركتها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الثنائي وهما يسيران في ممر أبيض، ويتبعهما أطفالهما (أطفال جنيفر من زوجها الثالث مارك أنتوني، وكذلك أطفال بن أفلك الثلاثة من زوجته الأولى جينيفر غارنر، وهم فيوليت، وسيرافينا، وسام.)

وأطلت لوبيز بفستان زفاف أبيض من توقيع رالف لورين، جاء بتصميم ضيق مع ذيل طويل منسدل على الأرض وطرحة طويلة. فيما ظهر أفليك في بدلة توكسيدو مع سترة بيضاء وبنطال أسود.

أبرز المشاهير الذين حضروا

من بين مشاهير هوليوود الذين حضروا الحفل، مات ديمون، صديق أفليك، وزوجته. والمخرج كيفن سميث بالإضافة إلى باتريك وايتسيل وزوجته بيا ميلر.

وقد غابت زوجة بن الأولى جينيفر غارنر، عن حفل الزفاف، بعد ان شوهدت في نادي سام في ساوث تشارلستون، وست فرجينيا.