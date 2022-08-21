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رياضة

لصوص يسرقون ساعة ليفاندوفسكي الفاخرة .. وهذا ثمنها (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ثمن ساعة ليفاندفسكي المسروقة watanserb.com
ثمن ساعة ليفاندفسكي المسروقة
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وطن – تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، لاعب نادي برشلونة الإسباني، لسرقة ساعته الثمينة، خلال محاولته إرضاء الجمهور لالتقاط الصور معهم والتوقيع لهم أمام ملعب الكامب نو.

وذكر موقع (GoaL) الرياضي، بأن لاعب برشلونة ليفاندوفسكي، وقع ضحية عملية السرقة من قبل لصوص مجهولين، أثناء التوقف أمام بوابة ملعب التدريبات لنادي البرسا من أجل إرضاء الجماهير التي انتظرت وصوله.

سرقة ساعة ليفاندوفسكي الفاخرة

وبين الموقع، بأن الشرطة الإسبانية تمكنت من إلقاء القبض على اللصوص، والتمكن من استعادة الساعة الفاخرة للاعب.

وأردف، ” شخصان استغل فتح البولندي ليفاندوفسكي باب سيارته، وقام بأخذ ساعة اللاعب الفاخرة. الذي كان يرتديها وسط زحمة الجماهير المقبلة عليه”.

ثمن ساعة ليفاندوفسكي

وفق التقارير الصحفية الإسبانية، بأن ساعة البولندي ليفاندوفسكي لاعب الفريق الكتالوني، يقدر ثمنها حوالي 70- 75 ألف يورو.

كما وختم الموقع، ” السرقة لم تكتمل، حيث قام اللصوص قاموا بإخفاء تلك الساعة تحت أحد الأشجار أثناء هروبهم من مكان الحادث، لكن الشرطة ألقت القبض عليهم في النهاية. وتم استعادة ساعته الثمينة بعد ساعات من فقدها”.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وفي سياق آخر، يلتقي فريق برشلونة، الأحد، أمام نظيره ريال سوسيداد في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما وستقام المباراة بين برشلونة وريال سوسيداد عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وبتوقيت دولة مصر ( القاهرة) في تمام الساعة العاشرة مساءً. ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

وآتى فريق برشلونة في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بنقطة واحدة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي والأزلي ريال مدريد بطل الليغا المتصدر بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + GoaL
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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