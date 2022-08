لصوص يسرقون ساعة ليفاندوفسكي الفاخرة .. وهذا ثمنها (صور)

وطن – تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، لاعب نادي برشلونة الإسباني، لسرقة ساعته الثمينة، خلال محاولته إرضاء الجمهور لالتقاط الصور معهم والتوقيع لهم أمام ملعب الكامب نو.

وذكر موقع (GoaL) الرياضي، بأن لاعب برشلونة ليفاندوفسكي، وقع ضحية عملية السرقة من قبل لصوص مجهولين، أثناء التوقف أمام بوابة ملعب التدريبات لنادي البرسا من أجل إرضاء الجماهير التي انتظرت وصوله.

وبين الموقع، بأن الشرطة الإسبانية تمكنت من إلقاء القبض على اللصوص، والتمكن من استعادة الساعة الفاخرة للاعب.

وأردف، ” شخصان استغل فتح البولندي ليفاندوفسكي باب سيارته، وقام بأخذ ساعة اللاعب الفاخرة. الذي كان يرتديها وسط زحمة الجماهير المقبلة عليه”.

وفق التقارير الصحفية الإسبانية، بأن ساعة البولندي ليفاندوفسكي لاعب الفريق الكتالوني، يقدر ثمنها حوالي 70- 75 ألف يورو.

كما وختم الموقع، ” السرقة لم تكتمل، حيث قام اللصوص قاموا بإخفاء تلك الساعة تحت أحد الأشجار أثناء هروبهم من مكان الحادث، لكن الشرطة ألقت القبض عليهم في النهاية. وتم استعادة ساعته الثمينة بعد ساعات من فقدها”.

وفي سياق آخر، يلتقي فريق برشلونة، الأحد، أمام نظيره ريال سوسيداد في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

كما وستقام المباراة بين برشلونة وريال سوسيداد عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وبتوقيت دولة مصر ( القاهرة) في تمام الساعة العاشرة مساءً. ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

وآتى فريق برشلونة في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بنقطة واحدة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي والأزلي ريال مدريد بطل الليغا المتصدر بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.

