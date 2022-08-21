علاء مبارك يكشف حقيقة علاقته بالداعية عمرو خالد بعد “تغريدة مفاجئة”

- Advertisement -

وطن – رد علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على مغرد بموقع “تويتر”، يحدثه عن علاقته بالداعية المصري الشهير عمرو خالد.

وقال مغرد يُدعى “أحمد”: “بص يا سيد علاء أنا عمري ما كان بيني وبينك أي خلاف وكانت خلافاتنا مع الوالد في طريقة إدارة حكم البلاد ومع ذلك كنت أحترمك حين كان لك ارتباط بعمرو خالد ومدى التزامك الديني وقتها”.

وأضاف: “يمكن كنت أتمنى ساعة الثورة أنك كنت تطلع ببيان إعلامي تقول حقيقة الفساد في البلد وقتها”.

@AlaaMubarak_ بص يا سيد علاء انا عمري ما كان بيني وبينك اي خلاف وكانت خلافاتنا مع الوالد في طريقة ادارة حكم البلاد ومع ذلك كنت احترمك حين كان لك ارتباط لعمرو خالد ومدي التزامك الديني وقتها ويمكن كنت اتمني ساعة الثورة انك كنت تطلع ببيان اعلامي تقول حقيقة الفساد في البلد وقتها — احمد مختار احمد (@Mokhinho88) August 19, 2022

فرد عليه علاء مبارك: “بعد اذنك اصلح لك معلومة أستاذ احمد هو ما فيش اي ارتباط من الأصل بالأستاذ عمرو خالد لا من قريب ولا من بعيد دي قصة تم تاليفها والبعض حابب يصدقها ويرددها ما عنديش مشلكة بس حبيت اوضح لحضرتك ، تحياتى”.

بعد اذنك اصلح لك معلومة أستاذ احمد هو ما فيش اي ارتباط من الأصل بالأستاذ عمرو خالد لا من قريب ولا من بعيد دي قصة تم تاليفها والبعض حابب يصدقها ويرددها ما عنديش مشلكة بس حبيت اوضح لحضرتك ، تحياتى — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 19, 2022

وعاد المغرد يقول: “حتي لو كانت قصة واحنا صدقناها عامة دي حاجة ما تعيبكم بالعكس الناس الغلابه او عندهم استعداد يصدقو اي حاجة كانو مبسوطين جدا من الفكرة دي حتي لو كانت غلط دا حتي الاستاذ ابراهيم عيسي ذات نفسه في فيلم مولانا عمل اسقاط علي الحتة دي”.

حتي لو كانت قصة واحنا صدقناها عامة دي حاجة ما تعيبكم بالعكس الناس الغلابه او عندهم استعداد يصدقو اي حاجة كانو مبسوطين جدا من الفكرة دي حتي لو كانت غلط دا حتي الاستاذ ابراهيم عيسي ذات نفسه في فيلم مولانا عمل اسقاط علي الحتة دي — احمد مختار احمد (@Mokhinho88) August 19, 2022

فرد علاء: “الموضع مش انها تعيب او لا تعيب او ان الناس مبسوطة من الفكرة بس حبيت اوضح لحضرتك حقيقة الموضوع”.

الموضع مش انها تعيب او لا تعيب او ان الناس مبسوطة من الفكرة بس حبيت اوضح لحضرتك حقيقة الموضوع — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 19, 2022

سجال بين علاء مبارك ومصطفى بكري

وكان سجال قد وقع في اليومين الماضيين، بين علاء مبارك ومصطفى بكري، انتهى إلى تقديم الأخير بلاغا ضد النائب العام اتهم فيه ابن الرئيس الأسبق بـ”توجيه سباب له”.

وكان بكري – وهو أحد أعضاء مجلس النواب في مصر – قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجل مبارك، يتهمه فيه بـ “السب والقذف”، بعد مجموعة من التغريدات المتبادلة بينهما، إثر سجال اندلع بسبب دفاع علاء عن رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب تعليق مثير على حادث حريق كنيسة “أبو سيفين” في الجيزة بمصر.

الي علاء مبارك

أختار معاركي بدقه ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام ٢٠١٤ بمسجد عمر مكرم ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك — مصطفى بكري (@BakryMP) August 16, 2022

واتهم بكري، علاء بالسب والقذف في حقه وحق عائلته، وأوضح أنه “سبه على حسابه في موقع تويتر بتاريخ 16 أغسطس لسنة 2022، في إطار دفاعه عن المهندس نجيب ساويرس.

وأضاف: “ساويرس أكد أن حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة تم بفعل فاعل، فرددت عليه، لأتفاجأ باتهامات مبارك، الذي كتب على حسابه البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك، إنما الواجب واجب وده الفرق، ده إنت حتى لم تتواجـد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلهـا حضرت للعزاء، وحتى في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الأصل”.

أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك واكاذيبك انما الواجب واجب وده الفرق ؛ ده انت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء فى الوالد رحمة الله عليه فى وقت البلد كلها حضرت للعزاء ! حتى فى واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل .تحياتى — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 16, 2022

واعتبر بكري أن ابن الرئيس السابق اتهمه بأنه قليل الأصل، لذلك تقدم بهذا البلاغ للتحقيق معه في جريمة الإساءة له ولأسرته، حسب مواد قانون العقوبات.

مساء الأنوار أستاذ مصطفى ما كنتش متوقع الحقيقة ان التعليقات حتكون بهذه القسوة لدرجة انك تطلع تتكلم صوت وصورة ! انا مقدر كانت ليلة صعبة على حضرتك و أتمنى الليلة تكون اكثر هدوئاً بس نصيحة من ابن الأصول ؛ ميبقاش تاريخك كله فضايح وتيجى عند ابن الأصول وتديله نصايح ، نوماً هادئاً.😊 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 17, 2022

يُشار إلى أن بكري كان قد طالب النائب العام بالتحقيق مع ساويرس بتهمة “نشر أكاذيب وإشعال الفتنة.

جاء ذلك بعد تعليق لنجيب ساويرس، أشار فيه بشكل غير مباشر إلى أن حادث الكنيسة الذي راح ضحيته 41 شخصا، مفتعل.

فيما قال مبارك في تغريدة على تويتر موجهة لبكري: “سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده أنت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد في المحكمة ومن كتابك قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ ورئيس قسم ونموذج يُدرس في (…) اللامؤاخذة.. تحياتي يا درش”.