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علاء مبارك يكشف حقيقة علاقته بالداعية عمرو خالد بعد “تغريدة مفاجئة”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
علاء مبارك watanserb.com
عمرو خالد وعلاء مبارك
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وطن – رد علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على مغرد بموقع “تويتر”، يحدثه عن علاقته بالداعية المصري الشهير عمرو خالد.

وقال مغرد يُدعى “أحمد”: “بص يا سيد علاء أنا عمري ما كان بيني وبينك أي خلاف وكانت خلافاتنا مع الوالد في طريقة إدارة حكم البلاد ومع ذلك كنت أحترمك حين كان لك ارتباط بعمرو خالد ومدى التزامك الديني وقتها”.

وأضاف: “يمكن كنت أتمنى ساعة الثورة أنك كنت تطلع ببيان إعلامي تقول حقيقة الفساد في البلد وقتها”.

فرد عليه علاء مبارك: “بعد اذنك اصلح لك معلومة أستاذ احمد هو ما فيش اي ارتباط من الأصل بالأستاذ عمرو خالد لا من قريب ولا من بعيد دي قصة تم تاليفها والبعض حابب يصدقها ويرددها ما عنديش مشلكة بس حبيت اوضح لحضرتك ، تحياتى”.

وعاد المغرد يقول: “حتي لو كانت قصة واحنا صدقناها عامة دي حاجة ما تعيبكم بالعكس الناس الغلابه او عندهم استعداد يصدقو اي حاجة كانو مبسوطين جدا من الفكرة دي حتي لو كانت غلط دا حتي الاستاذ ابراهيم عيسي ذات نفسه في فيلم مولانا عمل اسقاط علي الحتة دي”.

فرد علاء: “الموضع مش انها تعيب او لا تعيب او ان الناس مبسوطة من الفكرة بس حبيت اوضح لحضرتك حقيقة الموضوع”.

سجال بين علاء مبارك ومصطفى بكري

وكان سجال قد وقع في اليومين الماضيين، بين علاء مبارك ومصطفى بكري، انتهى إلى تقديم الأخير بلاغا ضد النائب العام اتهم فيه ابن الرئيس الأسبق بـ”توجيه سباب له”.

وكان بكري – وهو أحد أعضاء مجلس النواب في مصر – قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجل مبارك، يتهمه فيه بـ “السب والقذف”، بعد مجموعة من التغريدات المتبادلة بينهما، إثر سجال اندلع بسبب دفاع علاء عن رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب تعليق مثير على حادث حريق كنيسة “أبو سيفين” في الجيزة بمصر.

واتهم بكري، علاء بالسب والقذف في حقه وحق عائلته، وأوضح أنه “سبه على حسابه في موقع تويتر بتاريخ 16 أغسطس لسنة 2022، في إطار دفاعه عن المهندس نجيب ساويرس.

وأضاف: “ساويرس أكد أن حريق كنيسة أبي سيفين بإمبابة تم بفعل فاعل، فرددت عليه، لأتفاجأ باتهامات مبارك، الذي كتب على حسابه البقاء لله ورغم عمايلك وأكاذيبك، إنما الواجب واجب وده الفرق، ده إنت حتى لم تتواجـد لتقديم واجب العزاء في الوالد رحمة الله عليه في وقت البلد كلهـا حضرت للعزاء، وحتى في واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الأصل”.

واعتبر بكري أن ابن الرئيس السابق اتهمه بأنه قليل الأصل، لذلك تقدم بهذا البلاغ للتحقيق معه في جريمة الإساءة له ولأسرته، حسب مواد قانون العقوبات.

يُشار إلى أن بكري كان قد طالب النائب العام بالتحقيق مع ساويرس بتهمة “نشر أكاذيب وإشعال الفتنة.

جاء ذلك بعد تعليق لنجيب ساويرس، أشار فيه بشكل غير مباشر إلى أن حادث الكنيسة الذي راح ضحيته 41 شخصا، مفتعل.

فيما قال مبارك في تغريدة على تويتر موجهة لبكري: “سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده أنت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد في المحكمة ومن كتابك قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ ورئيس قسم ونموذج يُدرس في (…) اللامؤاخذة.. تحياتي يا درش”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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