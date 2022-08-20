كاسيميرو يُودع ريال مدريد بكلماتٍ مؤثرة والأخير يطرح البديل (صور)

- Advertisement -

وطن – ودع النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو صاحب 30 عاماً، جماهير ريال مدريد بتغريدة مؤثرة نشرها، السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع ( تويتر).

وقال البرازيلي كاسيميرو الشهير بلقب (الدبابة)، في تغريدته، قائلاً: ” لقد عشت أروع قصة فكرت فيها، آمل أن أعود يوماً ما إلى ما سيكون بيتي دائماً لي”.

رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

وأضاف البرازيلي، ” لن أتمكن في غضون ألف عمر من رد كل ما قدمه لي ريال مدريد، وريال مدريد إلى الأبد .. هلا مدريد!”.

وكان نجم ريال مدريد كاسيمرو، قرار الرحيل عن الفريق الملكي الإسباني هذا الصيف، بعد تلقيه العرض المغري لقدوم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

راتب كاسميرو الأسبوعي مع مانشستر يونايتد

ووفق ما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، وريال مدريد يقبل العرض المقدم من النادي للتعاقد مع اللاعب ب60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى”.

Casemiro to Man United, here we go! Real Madrid accepted all details of the bid, clubs preparing contracts right now. €60m fixed fee, €10m add-ons 🚨🔴🇧🇷 #MUFC Casemiro has full agreement on four year deal, option until 2027. Medical and then visa to be sorted during weekend. pic.twitter.com/tiuAdkCR81 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022

كما وأضاف رومانو، ” البرازيلي كاسيميرو سيوقع على عقد حتى صيف 2026، مع خيار التمديد مع النادي لموسم آخر إضافي”.

فيما ذكرت العديد من التقارير الصحيفة، بأن نجم مانشستر يونايتد الجديد سيكون من بين الرواتب الأعلى في النادي، حيث سيتلقى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. كما وتحدثت تقارير آخرى بأنه سيتقاضى 20 مليون يورو سنوياً.

ريال مدريد وطرح بديل كاسيميرو

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ( التيلغراف) البريطانية، بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع الدنماركي إيميل هويبيرج 27 عاماً. لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي، بعد البرازيلي برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد.

كما وأوضحت الصحيفة، بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، معجب بمهارات ومستوى اللاعب هويبيرج، وحاول الحصول على خدماته حينما كان مدرباً لنادي إيفرتون الإنجليزي.

وكان الدنماركي هويبيرج قد انضم إلى صفوف فريق توتنهام الإنجليزي، قادماً من صفوف ساوثهامبتون في صيف عام 2020. مقابل مبلغ يقدر ب 15 مليون جنيه إسترليني، كما وسينتهي عقده مع الفريق حتى صيف 2025.

Casemiro and his agents are now prepared to fly to Manchester. Medical booked, then he could be in the stands at Old Trafford for Utd-Liverpool game. 🛩🇧🇷 #MUFC Man Utd now working on Antony as priority as he wants the move – and keeping contacts for Gakpo as cheaper option. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2022

يذكر بأن البرازيلي كاسيميرو سيكون حاضراً في المدرجات، الإثنين، لمشاهدة مباراة فريقه الجديد مانشستر يونايتد أمام ليفربول في قمة الديربي من منافسات الدوري الإنجليزي داخل ملعب ( أولد ترافورد).