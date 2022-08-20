الرئيسيةرياضةكاسيميرو يُودع ريال مدريد بكلماتٍ مؤثرة والأخير يطرح البديل (صور)
رياضة

كاسيميرو يُودع ريال مدريد بكلماتٍ مؤثرة والأخير يطرح البديل (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كاسيميرو يودع ريال مدريد بكلمات مؤثرة watanserb.com
كاسيميرو يودع ريال مدريد بكلمات مؤثرة
- Advertisement -

وطن – ودع النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو صاحب 30 عاماً، جماهير ريال مدريد بتغريدة مؤثرة نشرها، السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع ( تويتر).

وقال البرازيلي كاسيميرو الشهير بلقب (الدبابة)، في تغريدته، قائلاً: ” لقد عشت أروع قصة فكرت فيها، آمل أن أعود يوماً ما إلى ما سيكون بيتي دائماً لي”.

رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد

وأضاف البرازيلي، ” لن أتمكن في غضون ألف عمر من رد كل ما قدمه لي ريال مدريد، وريال مدريد إلى الأبد .. هلا مدريد!”.

وكان نجم ريال مدريد كاسيمرو، قرار الرحيل عن الفريق الملكي الإسباني هذا الصيف، بعد تلقيه العرض المغري لقدوم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

راتب كاسميرو الأسبوعي مع مانشستر يونايتد

ووفق ما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، وريال مدريد يقبل العرض المقدم من النادي للتعاقد مع اللاعب ب60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى”.

كما وأضاف رومانو، ” البرازيلي كاسيميرو سيوقع على عقد حتى صيف 2026، مع خيار التمديد مع النادي لموسم آخر إضافي”.

فيما ذكرت العديد من التقارير الصحيفة، بأن نجم مانشستر يونايتد الجديد سيكون من بين الرواتب الأعلى في النادي، حيث سيتلقى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. كما وتحدثت تقارير آخرى بأنه سيتقاضى 20 مليون يورو سنوياً.

ريال مدريد وطرح بديل كاسيميرو

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ( التيلغراف) البريطانية، بأن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع الدنماركي إيميل هويبيرج 27 عاماً. لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي، بعد البرازيلي برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد.

كما وأوضحت الصحيفة، بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، معجب بمهارات ومستوى اللاعب هويبيرج، وحاول الحصول على خدماته حينما كان مدرباً لنادي إيفرتون الإنجليزي.

وكان الدنماركي هويبيرج قد انضم إلى صفوف فريق توتنهام الإنجليزي، قادماً من صفوف ساوثهامبتون في صيف عام 2020. مقابل مبلغ يقدر ب 15 مليون جنيه إسترليني، كما وسينتهي عقده مع الفريق حتى صيف 2025.

يذكر بأن البرازيلي كاسيميرو سيكون حاضراً في المدرجات، الإثنين، لمشاهدة مباراة فريقه الجديد مانشستر يونايتد أمام ليفربول في قمة الديربي من منافسات الدوري الإنجليزي داخل ملعب ( أولد ترافورد).

المصدروطن + فابريزيو رومانو + التيلغراف + صفحة كاسيميرو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

سيدة عجوز تُصاب بالذهول بعد رؤية محمد صلاح ورفاقه (شاهد)

رياضة

كاسيميرو يُوقّع مع مانشستر يونايتد.. وهذه تفاصيل عقْدِه وراتبه المغري (فيديو)

رياضة

4 غيابات مهمة في تشكيلة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو

رياضة

وجهة جديدة محتملة للدون كريستيانو رونالدو

رياضة

ماركا: كاسيميرو يُوافق على عرض مانشستر يونايتد المغري

رياضة

حكم نهائي في واقعة اعتداء رونالدو على طفل مشجع وتكسير هاتفه (فيديو)

رياضة

إيلون ماسك يتلاعب بمشاعر جماهير مانشستر يونايتد بعد تغريدته المثيرة للجدل

رياضة

حكيم زياش مطلوب في مانشستر يونايتد ولكن بشرط وحيد!

رياضة

راتب مُغري والعيش برفاهية.. كاسيميرو يرد على عرض مانشستر يونايتد

رياضة

يفوق كل التوقعات ..كم سيكسب ريال مدريد وبرشلونة من حقوق بث المباريات؟!

رياضة

ريال مدريد ينجو من فخّ التعثّر بفوز صعب على ألميريا (فيديو)

رياضة

شقيقة رونالدو تشتم رئيس الريال بيريز بكلمات جارحة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

من هو رجل الأعمال العُماني الذي وجه بتحريك سفينة محملة بالمواد الغذائية للصومال؟

دراسة: العلاقة الحميمة تزيد من الانتاجية والرفاهية في العمل

عادل إمام توعد هذه الممثلة خلف الكواليس: “هقطعك بوس”! (فيديو)

سعر الدولار في السودان في منتصف تعاملات البنوك اليوم السبت.. انخفاض جديد يربك السوق!

صحيفة إسبانية تشمت بحرائق الجزائر.. دفعت ثمناً باهظاً لرفضها قَبول مساعدة إسبانية!

مدرب باريس سان جيرمان يُورّط ميسي وراموس في أزمة مبابي مع نيمار

طفلة تونسية تستنفر السلطات بسبب ما حدث لجثتها بعد وفاتها بلدغة عقرب!

بعد تسريب فيديوهات غير طبيعية لها.. رئيسة وزراء تجري اختباراً للمخدرات (شاهد)

الكشف عن هوية قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي ودوافع جريمته!

فيديو انتحار شاب مصري خلال البث المباشر على “فيسبوك”.. “حبيشة” اتهمه بتصوير زوجته!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا