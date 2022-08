كاسيميرو يُودع ريال مدريد بكلماتٍ مؤثرة والأخير يطرح البديل (صور)

وطن – ودع النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو صاحب 30 عاماً، جماهير ريال مدريد بتغريدة مؤثرة نشرها، السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع ( تويتر).

وقال البرازيلي كاسيميرو الشهير بلقب (الدبابة)، في تغريدته، قائلاً: ” لقد عشت أروع قصة فكرت فيها، آمل أن أعود يوماً ما إلى ما سيكون بيتي دائماً لي”.

وأضاف البرازيلي، ” لن أتمكن في غضون ألف عمر من رد كل ما قدمه لي ريال مدريد، وريال مدريد إلى الأبد .. هلا مدريد!”.

وكان نجم ريال مدريد كاسيمرو، قرار الرحيل عن الفريق الملكي الإسباني هذا الصيف، بعد تلقيه العرض المغري لقدوم إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! 🤍💜 pic.twitter.com/VH91DA3HJW

ووفق ما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، وريال مدريد يقبل العرض المقدم من النادي للتعاقد مع اللاعب ب60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى”.

Casemiro to Man United, here we go! Real Madrid accepted all details of the bid, clubs preparing contracts right now. €60m fixed fee, €10m add-ons 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

Casemiro has full agreement on four year deal, option until 2027.

Medical and then visa to be sorted during weekend. pic.twitter.com/tiuAdkCR81

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022