راغب علامة وفضيحة ميسم الربيعي.. من هي زوجة السفير العراقي بالأردن؟

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وطن- تصدر اسم ميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، محركات بحث جوجل في اقتفاء لأثرها من قبل آلاف المتابعين، بعد انتشار صورها المثيرة مع الفنان راغب علامة والتي وصفت بالفاضحة.

راغب علامة وميسم الربيعي

وكانت الصور التي التقطت في حفل خاص حضره راغب علامة، بمنزل السفير العراقي بالأردن أظهرت ميسم الربيعي في أوضاع غير مناسبة معه، اعتبرها العراقيون إهانة لهم وللدبلوماسية العراقية.

حيث ظهر راغب علامة يحتضن زوجة السفير العراقي في الأردن بشكل حميمي، ما عرض السفير وزوجته لانتقادات حادة وتطور المشهد لتدخل الخارجية العراقية واستدعاء “العذاري” تمهيدا للإطاحة به.

من هي ميسم الربيعي زوجة سفير العراق بالأردن؟

وبالبحث عن التعريف الكامل لميسم الربيعي وهويتها، لم تتوفر المعلومات الكاملة عنها.

وبحسب المعلومات المتاحة فإن السفير العراقي حيدر العذاري تزوج من السيدة ميسم الربيعي منذ سنوات ويقيما في الأردن، وديانتها الاسلام، ومذهبها هو السنة.

وبحسب معلومات متداولة فإن ميسم الربيعي في العقد الرابع من عمرها.

أما زوجها حيدر العذاري فيشغل منصب سفير العراق في الأردن منذ العام 2019، بتكليف من الرئيس برهم صالح.

ويبدو أن العام 2022 سيكتب نهاية هذا المنصب للعذاري، وستطيح به فضيحة زوجته ميسم الربيعي.

والعذاري من مواليد العام 1970 أي أنه يبلغ من العمر 52 عاما.

وعمل في وزارة الخارجية العراقية منذ أكتوبر 2009، وعين العذاري سفيراً في مينسك، روسيا البيضاء لمدة 5 سنوات ونصف قبل عودته إلى بغداد في أواخر عام 2015، بحسب التعريف المتاح عنه على “ويكيبديا”.

وكان أول سفير عراقي يعمل في بيلاروسيا منذ تم إغلاق السفارة العراقية في عام 2003، في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق.

في ديسمبر 2016 عين حيدر منصور هادي العذاري سفيرا للعراق لدى روسيا الاتحادية. وفي ديسمبر 2020 عُيّنَ سفيراً غير مقيم للعراق لدى دولة فلسطين.

وفي 9 فبراير 2021، قدم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى دولة فلسطين إلى وزير الخارجية الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان.

صور راغب علامة مع زوجة سفير العراق بالأردن

وكان سفير العراق في الأردن، حيدر العذاري، أثار غضباً في الأوساط العراقية، بعد انتشار صور زوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة.

وظهرت ميسم الربيعي، زوجة حيدر العذاري في الصور التي نشرها راغب علامة بنفسه، وهي تتوسط الفنان اللبناني وزوجها.

وكان راغب علامة يحتضن زوجة السفير العراقي بوضوح بجانب زوجها.

ورأى ناشطون عراقيون أن صور راغب علامة وميسم الربيعي، مُخلة وغير لائقة بمن يمثل بلادهم في الخارج.

الخارجية العراقية تستدعي حيدر العذاري

هذا واستدعت الصور التي وصفت بالفاضحة والحميمية وجمعت زوجة السفير العراقي في الأردن” حيدر العذاري“، مع الفنان اللبناني راغب علامة، ردا رسميا من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

وزارة الخارجية العراقية تتوعد

وفي أول رد لوزارة الخارجية العراقية بشأن الصور الخاصة بالسفير، قال المتحدث باسم الوزارة د. أحمد الصحاف، على صفحة الوزارة في ” فيسبوك” :”نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة.”

وتابع:”كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة.”

وطالب عضو مجلس النواب العراقي “حسن الاسدي”، يوم السبت، باقالة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري ومحاكمته لانتهاكه الدستور والقانون النافذ والقيم الوطنية، على خلفية صور انتشرت لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الأسدي” إن “وسائل التواصل الإعلامي نشرت صورا خادشة للحياء ومنتهكة للآداب والقيم الاخلاقية التي يجمع العراقيون على رعايتها والالتزام بمضامينها.

وتابع أنها أظهرت زوجة سفير العراق في الاردن مع مطرب في وضع مخزٍ يتنافى مع القيم والأخلاق والدستور العراقي وثقافة المجتمع العراقي المسلم واعرافها الاجتماعية”.