الرئيسيةرياضةوجهة جديدة محتملة للدون كريستيانو رونالدو
رياضة

وجهة جديدة محتملة للدون كريستيانو رونالدو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مفاوضات وكيل رونالدو مع بوروسيا دورتموند watanserb.com
مفاوضات وكيل رونالدو مع بوروسيا دورتموند
- Advertisement -

وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن خورخي مينديز وكيل البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، قد عرض موكله على نادي بوروسيا دورتموند الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفق ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، بأن الدون رونالدو عرض نفسه عبر وكيل أعماله خورخي مينديز للإنضمام إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

انتقال رونالدو إلى بوروسيا دورتموند

وبينت الصحيفة، بأن تأكيد صحيفة بيلد الألمانية لخبر مفاوضات وكيل رونالدو مع نادي بوروسيا دورتموند. ساهم في رفع أسهم النادي في بورصة فرانكفورت بنسبة 2.3%.

كما وسيشارك فريق بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني الموسم المنصرم، في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، البطولة المحببة لصاروخ ماديرا. بعد فشل الأخير في العبور مع مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) للمشاركة في البطولة القارية.

كريستيانو رونالدو وأكاذيب الصحافة عنه

وكان البرتغالي رونالدو، خرج عن صمته في وقت سابق، كاشفاً أنه كل ما يقال عنه في وسائل الإعلام والصحف مستندة على أكاذيب وغير صحيحة. وفق قوله.

كما وأضاف كريستيانو، ” لقد دونت 100 خبر عني من قبل وسائل الإعلام، لم أجد سوى 4 أخبار فقط صحيحة”.

وارتبط اسم البرتغالي رونالدو بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها باريس سان جيرمان. وتشيلسي، وبايرن ميونيخ، وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وآخرهم بوروسيا دورتموند الألماني.

كريستيانو رونالدو والرقم القياسي الجديد

وفي حال حدث انتقال رونالدو بشكل رسمي في صفوف نادي بوروسيا دورتموند، فإنه سيصبح اللاعب في عالم المستديرة، قد حقق اللعب في الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

كما ورشح كريستيانو رونالدو في وقت سابق من قبل مجلة فرانس فوتبول العالمية الفرنسية، ضمن المنافسين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، وهي المرة ال18 على التوالي في مسيرته الكروية. حيث توج بها 5 مرات من قبل.

ويشار إلى أن عقد الدون رونالدو سينتهي مع نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2023، كما مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + ماركا + بيلد الألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ماركا: كاسيميرو يُوافق على عرض مانشستر يونايتد المغري

رياضة

حكم نهائي في واقعة اعتداء رونالدو على طفل مشجع وتكسير هاتفه (فيديو)

رياضة

إيلون ماسك يتلاعب بمشاعر جماهير مانشستر يونايتد بعد تغريدته المثيرة للجدل

رياضة

حكيم زياش مطلوب في مانشستر يونايتد ولكن بشرط وحيد!

رياضة

راتب مُغري والعيش برفاهية.. كاسيميرو يرد على عرض مانشستر يونايتد

رياضة

شقيقة رونالدو تشتم رئيس الريال بيريز بكلمات جارحة (فيديو)

رياضة

الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي وأرسنال وأستون فيلا يتألقون واليونايتد في خبر كان

رياضة

الحكومة بنزيما يتجاوز راؤول ويلاحق رقم رونالدو (فيديو)

رياضة

كريستيانو رونالدو غير مرغوب في مانشستر يونايتد

رياضة

طردها عارية من فندق في الإمارات .. صديقة ريان غيغز تفضحه: “كان يريدني لممارسة الجنس فقط”

حياتنا

جورجينا رودريغيز تأسر قلوب متابعيها بأٌوضح صورة وتعلق: ” نعمتي الصغيرة الرائعة”

رياضة

فريق في دوري أبطال أوروبا يجمع التبرعات لتمويل صفقة رونالدو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل اتهام عبد الله رشدي باغتصاب وهتك عرض سيدة في “شقة صاحبه”.. وأول رد من الداعية الشهير

الداعية التونسي محمد الهنتاتي في قبضة الأمن والتهمة: “التحرش بشاب”! (شاهد)

سجال حاد بين مسؤول ديني سعودي سابق ومتابعيه.. نشر أغنية لمتهم بالإلحاد ووضع شروط حضور الحفلات

ماركا: كاسيميرو يُوافق على عرض مانشستر يونايتد المغري

“ذباب خليجي” ينسب بيانا لحماس يدعي تأييدها للتطبيع التركي الإسرائيلي.. مليء بالمغالطات

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022.. انخفاض جديد

بيع أكثر من 2 مليون.. تعرف على أسعار تذاكر مونديال كأس العالم 2022 قطر

كوارث “ليلة الدخلة” للقاصرات بسوريا.. إحداهن توفيت وأخريات أُسعفن للمشفى بالفستان!

اعتقال حفيد شقيق صدام حسين في لبنان.. هل يتم تسليمه للعراق؟

اختطف حافلة مدرسية للأطفال ودفنهم أحياء.. هذا الأسبوع، تم الإفراج المشروط عنه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا