وجهة جديدة محتملة للدون كريستيانو رونالدو

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وطن – ذكرت تقارير صحفية، بأن خورخي مينديز وكيل البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، قد عرض موكله على نادي بوروسيا دورتموند الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفق ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، بأن الدون رونالدو عرض نفسه عبر وكيل أعماله خورخي مينديز للإنضمام إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

انتقال رونالدو إلى بوروسيا دورتموند

وبينت الصحيفة، بأن تأكيد صحيفة بيلد الألمانية لخبر مفاوضات وكيل رونالدو مع نادي بوروسيا دورتموند. ساهم في رفع أسهم النادي في بورصة فرانكفورت بنسبة 2.3%.

🚨 خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو عرض خدمات اللاعب على بوروسيا دورتموند ولكن النادي الالماني غير مهتم بضمه – بيلد 🇩🇪 pic.twitter.com/tPPtWn6J3w — EPL World (@EPLworld) August 18, 2022

كما وسيشارك فريق بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني الموسم المنصرم، في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، البطولة المحببة لصاروخ ماديرا. بعد فشل الأخير في العبور مع مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) للمشاركة في البطولة القارية.

كريستيانو رونالدو وأكاذيب الصحافة عنه

وكان البرتغالي رونالدو، خرج عن صمته في وقت سابق، كاشفاً أنه كل ما يقال عنه في وسائل الإعلام والصحف مستندة على أكاذيب وغير صحيحة. وفق قوله.

🚨 كريستيانو رونالدو يأمل ان مانشستر يونايتد سيقوم بفسخ عقده ويسمح له بالانتقال بشكل مجاني pic.twitter.com/ZACaG5QsgA — EPL World (@EPLworld) August 16, 2022

كما وأضاف كريستيانو، ” لقد دونت 100 خبر عني من قبل وسائل الإعلام، لم أجد سوى 4 أخبار فقط صحيحة”.

وارتبط اسم البرتغالي رونالدو بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها باريس سان جيرمان. وتشيلسي، وبايرن ميونيخ، وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وآخرهم بوروسيا دورتموند الألماني.

كريستيانو رونالدو والرقم القياسي الجديد

وفي حال حدث انتقال رونالدو بشكل رسمي في صفوف نادي بوروسيا دورتموند، فإنه سيصبح اللاعب في عالم المستديرة، قد حقق اللعب في الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

🚨 كريستيانو رونالدو قد يكون منفتح للأنتقال لبوروسيا دورتموند ليس فقط لمشاركتهم في الابطال ولكن لانه قد يكون اول لاعب يحقق الدوري في انجلترا و إسبانيا و إيطاليا و ألمانيا هل سنراه في البوندسليغا؟ 🤔 pic.twitter.com/uUT7KQNQAH — EPL World (@EPLworld) August 18, 2022

كما ورشح كريستيانو رونالدو في وقت سابق من قبل مجلة فرانس فوتبول العالمية الفرنسية، ضمن المنافسين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، وهي المرة ال18 على التوالي في مسيرته الكروية. حيث توج بها 5 مرات من قبل.

ويشار إلى أن عقد الدون رونالدو سينتهي مع نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2023، كما مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي.