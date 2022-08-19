علامات تشير إلى التعرق المفرط..خبراء يحذرون

- Advertisement -

وطن– يعتبر التعرق أمرا طبيعيا تماما، فنحن جميعا نتعرق بطرق مختلفة خاصة عندما نكون بالخارج في الحر الشديد.

لكن بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يسبب التعرق الكثير من المشاكل والانزعاج.

يقول الدكتور بنجامين بارانكين، طبيب الأمراض الجلدية في تورنتو والمدير الطبي لمركز تورنتو للأمراض الجلدية: “نتعرق للتخلص من الحرارة الزائدة حتى تتمكن أعضائنا الحيوية من ممارسة وظائفها في درجات الحرارة المثلى.”



وأضاف “نحن نتعرق بناءً على جيناتنا ومستوى لياقتنا البدنية وعدد وحجم الغدد العرقية.”

التعرق أمر طبيعي، ولكن إذا لاحظت أنك تتعرق كثيرا فيمكن أن يكون ذلك علامة تحذيرية على حالة تسمى فرط التعرق، وفقا لما اورده موقع “yahoo“.



ما هو فرط التعرق؟

فرط التعرق هي حالة تتميز بزيادة إفراز العرق عن الحد الطبيعي المطلوب.

وتقول عيادة تورنتو للعرق إن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يمكنهم إفراز ما يصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف كمية العرق المطلوبة للحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم.



هناك نوعان مختلفان من فرط التعرق، وفقًا لعيادة تورنتو للعرق.

يؤثر فرط التعرق الأساسي، المعروف أيضًا بفرط التعرق البؤري، على مناطق معينة مثل الإبطين واليدين والوجه. إن سبب هذا النوع من فرط التعرق غير معروف، لكن جمعية الأمراض الجلدية الكندية تقول إنه يبدو مرتبطًا بالنشاط المفرط للجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى فرط تحفيز الغدد العرقية.

لا يؤثر فرط التعرق الثانوي، أو فرط التعرق المعمم، على منطقة واحدة فقط من الجسم، ولكنه يؤثر بشكل عام على الجسم بأكمله.

وقد تكون الأدوية أو الحالات الطبية مثل انقطاع الطمث واضطرابات التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطان هي السبب.

كيف تعرف أنك تتعرق كثيرًا؟

التعرق أكثر من المعتاد خلال أشهر الصيف ليس أمرا طبيعيا، ولكن الأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق يمكن أن يتأثروا بالتعرق المفرط على مدار السنة.

وفقًا لعيادة تورنتو للعرق، قد يعاني الإنسان من هذه الحالة إذا كان بحاجة إلى تغيير ملابسه عدة مرات في اليوم، أو إذا كان يميل إلى تجنب العناق والمصافحة لأسباب جسدية.

علاج فرط التعرق

عندما يتعلق الأمر بعلاج فرط التعرق، هناك العديد من الخيارات المتاحة، ويمكن لطبيب الأمراض الجلدية مساعدتك في تحديد الخيار الأفضل.

عادةً ما تكون مضادات التعرق الموضعية التي تحتوي على أملاح الألومنيوم، مثل DRYSOL، هي العلاج الأمثل. تعمل هذه المنتجات على سد قنوات العرق الموجودة على سطح الجلد وتمنعك من التعرق كثيرًا.

ومن النصائح الأخرى التي ينصح بإتباعها هي استخدام مضاد التعرق في الليل.

كما يعتبر البوتوكس أحد أكثر العلاجات شيوعًا لفرط التعرق، وفقًا لمركز الجراحة التجميلية الكندي. سيساعد البوتوكس في سد الأعصاب في المنطقة التي يتم حقنها فيه وتقليل كمية التعرق في تلك البقعة.



نصائح أخرى

– شرب الكثير من الماء

– ارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء