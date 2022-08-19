التطبيع الرياضي.. 4 من لاعبي المنتخب الجزائري شاركوا في مباراة بتل أبيب!

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وطن – في واقعة أثارت استياء عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل رباعي المنتخب الوطني الجزائري يوسف عطال وأندي ديلور وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهنيدي، الثلاثاء الفائت إلى إسرائيل، للمشاركة في مباراة ناديهم “نيس” الفرنسي، لخوض مباراة مع “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي ضمن منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وحضر اللاعبون الأربعة إلى الملعب الذي أقيمت فيه المباراة مساء الخميس، أمام نادي ماكابي تل أبيب، حيث خسر نادي “نيس” الفرنسي بنتيجة هدف دون رد، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثالث، المؤهل لدور المجموعات من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

مشاركة لاعبي المنتخب الجزائري في المباراة

وشارك المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال، والمهاجم الدولي المرتقب عودته لصفوف المنتخب الوطني الجزائري أندي دولور، بشكل أساسي في مواجهة النادي الصهيوني.

أما المهاجم بلال براهيمي، فدخل بديلا مطلع الدقيقة الـ65 من مجريات الشوط الثاني، لمباراة نيس والنادي التابع للكيان الصهيوني.

واكتفى اللاعب الدولي الجزائري الرابع الحارس تيدي بولهنيدي، بمشاهدة مواجهة “التطبيع الرياضي” من دكة البدلاء، بسبب مشاركة الحارس كاسبر بيتر شمايكل أساسيا.

استياء المغردين من تطبيع المنتخب الجزائري

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب المنتخب الوطني الجزائري اندي دولور مع مشجع اسرائيلي في تل ابيب.

وظهر “دولور” فرحا بالصورة مما يعكس عدم ندمه على الذهاب لإسرائيل في إطار ما يمكن اعتباره تطبيعا رياضيا.

لاعب المنتخب الجزائري الوطني اندي ديلور في صورة مع مشجع اسرائيلي في تل ابيب. pic.twitter.com/Gse54b4Nn4 — Hoda_jannat (@hodajannat) August 19, 2022

كما تداول الناشطون صورة للاعب المنتخب الجزائري يوسف عطال أثناء خوضه مباراة فريقه ضد مكابي تل أبيب.

اللاعب الجزائري عطال وهو يحرر فلسطين في مباراة فريقه ضد مكابي حيفا الاسرائيلي

للأشارة المباراة ملعوبة في تل أبيب pic.twitter.com/NxMwZ7jjer —  تليلة الرازي ‏ (@jAKF1sV0yWcmU9m) August 19, 2022

وطالب عدد من المغردين المنتخب الجزائري بطرد اللاعبين الأربعة من المنتخب رفضا للتطبيع.

قريبا جدا سيطردون من المنتخب الجزائري لأنهم مطبعين فقط لننتظر ونرى 🤭 — Ghita (@omlghitghita) August 19, 2022

وقال المغرد “عاصم دراجي”: “لاعبين جزائريين في الكيان الصهيوني اتمنى وضع مبدأ أساسي في المنتخب الجزائري وهو طرد وبصفة نهائية اي لاعب تسول له نفسه اللعب ضد اي فريق من فرق الكيان المسخ في فلسطين المحتلة”.

#لاعبين جزائريين في الكيان الصهيوني

اتمنى وضع مبدأ أساسي في المنتخب الجزائري و هو طرد و بصفة نهائية اي لاعب تسول له نفسه اللعب ضد اي فريق من فرق الكيان المسخ في فلسطين المحتلة — Assim derradji (@dadized1) August 19, 2022

وعلقت مغردة جزائرية تدعى “أليسيا” على تغريدة للمذيع المغربي في قناة الجزيرة عبدالصمد ناصر انتقد فيها مشاركة لاعبي المنتخب الجزائري في المباراة التطبيعية.

وقالت مؤيدة انتقاده: “أنا جزائرية وأرى أنه قال كلمة الحق، يجب فصل هؤلاء اللاعبين إذن من المنتخب الجزائري، هذه سنوات طويلة والمشجعين الجزائريين دايرين لنا التبهديل مع الناس في الداخل والخارج، كرهنا منهم، ويزيدوا يسبّوا السيّد.. احشموا شويّة على عرضكم، هذه التصرفات لا تشرّفنا”.