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التطبيع الرياضي.. 4 من لاعبي المنتخب الجزائري شاركوا في مباراة بتل أبيب!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مباراة نيس ومكابي تل ابيب watanserb.com
لاعبا المنتخب الجزائري ونادي "نيس" الفرنسي يوسف عطال واندي ديلور في مواجهة مكابي تل ابيب
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وطن – في واقعة أثارت استياء عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل رباعي المنتخب الوطني الجزائري يوسف عطال وأندي ديلور وبلال براهيمي والحارس تيدي بولهنيدي، الثلاثاء الفائت إلى إسرائيل، للمشاركة في مباراة ناديهم “نيس” الفرنسي، لخوض مباراة مع “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي ضمن منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وحضر اللاعبون الأربعة إلى الملعب الذي أقيمت فيه المباراة مساء الخميس، أمام نادي ماكابي تل أبيب، حيث خسر نادي “نيس” الفرنسي بنتيجة هدف دون رد، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثالث، المؤهل لدور المجموعات من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

مباراة نيس ومكابي تل ابيب

مشاركة لاعبي المنتخب الجزائري في المباراة

وشارك المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال، والمهاجم الدولي المرتقب عودته لصفوف المنتخب الوطني الجزائري أندي دولور، بشكل أساسي في مواجهة النادي الصهيوني.

أما المهاجم بلال براهيمي، فدخل بديلا مطلع الدقيقة الـ65 من مجريات الشوط الثاني، لمباراة نيس والنادي التابع للكيان الصهيوني.

واكتفى اللاعب الدولي الجزائري الرابع الحارس تيدي بولهنيدي، بمشاهدة مواجهة “التطبيع الرياضي” من دكة البدلاء، بسبب مشاركة الحارس كاسبر بيتر شمايكل أساسيا.

استياء المغردين من تطبيع المنتخب الجزائري

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للاعب المنتخب الوطني الجزائري اندي دولور مع مشجع اسرائيلي في تل ابيب.

وظهر “دولور” فرحا بالصورة مما يعكس عدم ندمه على الذهاب لإسرائيل في إطار ما يمكن اعتباره تطبيعا رياضيا.

كما تداول الناشطون صورة للاعب المنتخب الجزائري يوسف عطال أثناء خوضه مباراة فريقه ضد مكابي تل أبيب.

وطالب عدد من المغردين المنتخب الجزائري بطرد اللاعبين الأربعة من المنتخب رفضا للتطبيع.

وقال المغرد “عاصم دراجي”: “لاعبين جزائريين في الكيان الصهيوني اتمنى وضع مبدأ أساسي في المنتخب الجزائري وهو طرد وبصفة نهائية اي لاعب تسول له نفسه اللعب ضد اي فريق من فرق الكيان المسخ في فلسطين المحتلة”.

وعلقت مغردة جزائرية تدعى “أليسيا” على تغريدة للمذيع المغربي في قناة الجزيرة عبدالصمد ناصر انتقد فيها مشاركة لاعبي المنتخب الجزائري في المباراة التطبيعية.

وقالت مؤيدة انتقاده: “أنا جزائرية وأرى أنه قال كلمة الحق، يجب فصل هؤلاء اللاعبين إذن من المنتخب الجزائري، هذه سنوات طويلة والمشجعين الجزائريين دايرين لنا التبهديل مع الناس في الداخل والخارج، كرهنا منهم، ويزيدوا يسبّوا السيّد.. احشموا شويّة على عرضكم، هذه التصرفات لا تشرّفنا”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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