وزيرة أمريكية سابقة تتهم بايدن بالتحرش بها جنسيا.. فعل فعلته وراء الكواليس (فيديو)

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وطن – كشفت وزيرة التعليم الأمريكية السابقة بيتسي ديفوس، عن تعرضها للتحرش الجنسي، من جانب الرئيس جو بايدن، وذلك خلال محادثة قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

ووضع بايدن جبهته على جبهة ديفوس وضغط عليها، عندما كانا متحدثين ضيفين في الاجتماع الشتوي السنوي السابع والثمانين لمؤتمر رؤساء البلديات بالولايات المتحدة في يناير 2019، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وقالت الوزيرة السابقة، إنه من الناحية الفنية يمكن اعتبار ما حدث “تحرشا جنسيا” بموجب تغييرات القاعدة المقترحة من الإدارة على الباب التاسع.

وأضافت الوزيرة: “لقد كان لدي لقاء واحد فقط مع جو بايدن، وكان ذلك قبل أن يقرر الترشح للرئاسة مرة أخرى. كنت على كرسي متحرك”.

وتابعت: “كنت وراء الكواليس بعد التحدث إليه.. اقترب مني، ووضع يديه على كتفي، وجبهته على جبهتي لعدة ثوان وتحدث معي”.

وأكملت: “إذا كان بايدن قد فعل ذلك كطالب في حرم جامعي بموجب حكمه المقترح، سأرفع ضده دعوى تحرش جنسي بموجب القانون التاسع بسبب سلوكه”.

فضائح هانتر بايدن

وكان تقرير لصحيفة “نيويورك بوست“، قد تناول مؤخرا عدة فضائح لهانتر بايدن، ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما يتعلق بشبكته من المعاملات التجارية المشبوهة في الخارج، وصور “سيلفي” ظهر فيها عارياً، ومزاعم تعاطي المخدرات، وغيرها.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أيضا قد كشفت أن نجل بايدن يواجه تهما بالدعارة بسبب نقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وإخفاء شيكات مصرفية مقدمة لهن على أنها “خدمات طبية”.

ويدرس المدعون العامون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة الفدرالية ضد هانتر بايدن، وفقا للوثائق والنصوص ومقاطع الفيديو التي تظهر أنه أنفق مبلغا قدره 30 ألف دولار على “مرافقات” في غضون خمسة أشهر.

وكشفت الوثائق أن نجل الرئيس الأمريكي كتب شيكات لامرأة أوكرانية قامت البنوك بوضع علامة حمراء على معاملاتها بسبب نشاط مشبوه.

وحسب المعلومات فإن هذه المواد في أيدي مكتب التحقيقات الفدرالي منذ ديسمبر 2019، مما يزيد من احتمالية أن يؤدي تحقيقه في قضية هانتر إلى توجيه اتهامات بشأن تعامله مع عاهرات. على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة وحدها نادرة.