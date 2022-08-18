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لم يتعرف عليه أحد.. هذا ما فعله ولي عهد دبي وصديقه بدر عتيج في مترو أنفاق لندن!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حمدان بن محمد بن راشد watanserb.com
ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد
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وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ولي عهد دبي حـمدان بن محـمد بن راشد المعروف عالميًا مع ما يقرب من 15 مليون متابع على “إنستجرام” لم يتعرف عليه أحد في مترو أنفاق دون ارتدائه لباسه التقليدي.

وبحسب الصحيفة، فقد استخدم ولي عهد دبي الشيخ حـمدان بن مـحمد آل مكتوم مترو أنفاق لندن لندن أثناء إجازته في المملكة المتحدة مع أسرته وأصدقائه الأسبوع الماضي.

وكان الأمير يشارك تحديثات رحلته لـ 14.5 مليون متابع على Instagram – والتي تشمل نجوم كرة القدم كريستيانو رونالدو وبول بوجبا بالإضافة إلى قائد إنجلترا السابق للكريكيت كيفن بيترسن.

ظهر هو وصديقه بدر عتيج بدون لباسهما التقليدي

ونشر حـمدان بن محـمد بن راشد صورة له على حسابه وصديقه بدر عتيج دون أن يرتديا لباسهما التقليدي ويبدو أنه سئم قليلاً من شبكة مترو الأنفاق في العاصمة. وقال التعليق: “لا يزال أمامنا طريق طويل وبدر يشعر بالملل بالفعل”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن رؤية الزوجين واقفين في عربة مزدحمة لكن الركاب الآخرين ليسوا مهتمين من وجودهم في حضور ولي العهد.

ووجد العديد من متابعيه على إنستجرام أنه من الممتع جدًا ألا يدرك أحد من هو دون أن يرتدي زيه التقليدي.

وعلق أحدهم على المنشور: “هؤلاء الفقراء ليس لديهم فكرة مع من يسافرون”.

حمدان بن محمد بن راشد وويليام دوق كامبريدج

محمد بن راشد ينضم لابنه في لندن

كما شوهد حاكم دبي الشيخ محـمد بن راشد آل مكتوم وهو ينضم إلى الشيخ حـمدان في إجازته بلندن.

من المعروف أن حمـدان بن محمد بن راشد من محبي السفر وغالبًا ما يُرى وهو يقوم بجولة في أجزاء مختلفة من العالم.

وفقًا لحسابه على إنستجرام، بعد مغادرة لندن ، ذهب بعد ذلك إلى عاصمة صربيا ، بلغراد، حيث كان يستكشف المعارض ونشر صورة جدارية لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وأظهر آخر تحديث للشيخ حمـدان أنه يغادر بلغراد على متن طائرة أثناء انطلاقه إلى وجهته التالية.

المصدرديلي ميل
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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