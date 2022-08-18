الخطوط الجوية التركية تعلن عن عرض جديد يخصّ طلبة الجامعات

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وطن – خصّت الخطوط الجوية التركية طلبة الجامعات بحملة جديدة عبر عروض وتخفيضات على تذاكر الطيران.

ومع اكتمال التسجيل في الجامعات من شهر سبتمبر وحتّى أكتوبر، من المتوقع أن تزداد حركة الركاب في محطات الحافلات وشركات الطيران، حيث بدأ البحث على تذاكر طيران رخيصة، قبل سفر الطلاب على الطرق المحلية والدولية.

ووفقًا لذلك، بدأ الطلاب الذين يرغبون في شراء تذاكر طيران رخيصة في البحث عن كيفية شراء تذاكر مخفضة.

الخطوط الجوية التركية: “نحن مع طلابنا في كل لحظة”

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية، في بيانها: “نحن مع طلابنا في كل لحظة، لقد خصصنا امتيازات الخطوط التركية وفقًا لاحتياجاتك حتى تتمكن من الوصول إلى اكتشافات جديدة وأحبائك ومدرستك بسرعة وأمان.

وتابع البيان:”بصفتك عضوًا في برنامج Miles & Smiles، يمكنك الاستمتاع برحلة ممتعة، مع مزايا تذاكر الطيران الطلابية التي توفر فرصًا فريدة، وتوسع حدود الاكتشاف والتعلم.

وأوضح البيان:” قم بالتسجيل عبر الإنترنت واغتنم الفرص في كل من الرحلات المحلية والدولية”.

مزايا الخصم

وعن مزايا الخصم فإنه من المقرر خصم 20 بالمائه على الرحلات الداخلية، وخصم يصل إلى 10 بالمائة على الرحلات الدولية وأسعار خاصة على الرحلات الدولية باتجاه واحد.

وبالنسبة لمزايا الأمتعة، فتصل إلى 40 كجم للأمتعة المسموح بها على الرحلات الدولية، ورسوم أمتعة إضافية مفيدة على الرحلات الداخلية.

وعن إمكانية التغيير المجاني، فقد تبين أنه يمكن تغيير تذكرة مجانية لمرة واحدة للرحلات الدولية. وسيتم فرض رسوم إضافية بسبب اختلاف فئة التذكرة.وفق موقع “نيوترك بوست”

وعن الأميال الإضافية المكتسبة، فيتم احتساب 25 بالمائة أميال إضافية يتم ربحها على جميع الرحلات بحلول نهاية عام 2022

وبالنسبة لأميال الترحيب فتصل إلى 1000 ميل ترحيبي إضافي للعضوية الجديدة، و 2000 ميل ترحيبي بشكل مجمل.