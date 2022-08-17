هل تمكن السرطان من هشام سليم؟

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وطن– تصدر اسم الفنان المصري هشام سليم، محركات البحث عبر “جوجل”، وذلك بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن تدهور حالته الصحية، بعد إصابته بمرض السرطان ووفاته.

السرطان أمر بسيط

لكن الفنان هشام سليم نفى بنفسه الأمر، مؤكداً أن إصابته بالسرطان لا تمنعه من الاستمتاع بحياته.

وقال هشام سليم في تصريح لصحيفة “المصري اليوم”، إنه بخير، وإن حالته لم تتدهور، ومتواجد بالعين السخنة برفقة أسرته.

وأضاف هشام سليم: “مفيش أي حاجة من اللي اتنشرت، وأنا بخير وبستمتع بحياتي. وأظن إن الإصابة بالسرطان أصبح أمرا بسيطا مقارنة بكوفيد 19 اللي الناس بقت بتموت منه في أيام قليلة”.

وكان آخر أعمال الفنان هشام سليم مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي عرض في رمضان 2021. وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ابنة هشام سليم المتحولة

وفي سياق آخر، كان نور نجل هشام سليم، المتحول جنسيا من أنثى لذكر، أبرز حدث في حياة الفنان، والذي فاجأ به الجمهور حين كشفه للجميع.

وقال هشام سليم في حينها خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”. عبر فضائية القاهرة والناس، أن ابنته نور تعاني خللاً هرمونياً أدى إلى إجراء عملية تحويل جنس لها من أنثى إلى ذكر.

ولم يُبد هشام استغرابه من تحول ابنته. قائلاً: “منذ ولادتها رأيت أن جسدها جسد ذكر، حتى منذ اليوم الأول الذي حملتها فيه، وكنت دائماً أشك في ذلك”.

وروى هشام اللحظة الحاسمة التي وصفها بالجراءة والشجاعة من قبل ابنته. خاصة في ظل وجودها في مجتمع لا يتقبل هذه الأمور.

وقال: “حين أصبح عمرها 18 عاماً جاءت تُخبرني أنها تعيش في جسد غير جسدها. وهي الآن تبلغ من العمر 26 عاماً”.

ليس سهلاً

وأشار هشام إلى أن الموضوع ليس سهلاً على ابنته أو عائلته أو أي عائلة لديها هذا النوع من المشاكل. مؤكداً دعمه التام لابنته حتى تستطيع التعايش مع هويتها الجديدة.

وكشف هشام عن معاناة ابنته مع السجل المدني الذي رفض تسجيلها كذكر. خاصة أنه في مصر لا يوجد اعتراف بمرحلة التحول، إما ذكراً أو أنثى.

كما تحدث عن خلاف بينهما، بسبب مناداته لها بصيغة الأنثى. وقال: “كان من الصعب علي أن أمحي 18 عاماً من ذاكرتي على ابنتي، حبيبتي، والتي كانت الأقرب لي من بناتي”.