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ماذا نأكل في الصيف حسب الطب الصيني التقليدي؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الطعام المنصوح به في الصين في فصل الصيف watanserb.com
الطعام المنصوح به في الصين في فصل الصيف
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وطن-طور الطب الصيني التقليدي الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين، قاعدة معرفية عريقة حول الأنظمة الغذائية الموسمية.

فما الذي يجب أن نأكله في فصل الصيف بالتحديد، لتكون لدينا طاقة نجابه بها الحر واحتياجات أجسامنا؟

تناول الأطعمة الموسمية

تحتاج أجسامنا إلى الطاقة التي تتغير بتغير الفصول الموسمية، ما يجعلنا مضظرين للتكيف معها. وهذا من شأنه أن يمنع عنا عدد كبير من الأمراض.

وحسب مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، يتطلب اختيار الأطعمة الموسمية بعض الجهد، لأنه يمكنك اليوم العثور على كل شيء في المتاجر. كما سمحت لنا صناعة الأغذية الزراعية بالتغاضي عن حاجتنا الغذائية الموسمية، لكن هذا ليس بالضرورة مناسبًا لنظامنا الغذائي.

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قبل التعرف على التوصيات الغذائية لموسم الصيف حسب القواعد الصينية، من المفيد أن نتذكر أن الطب الصيني التقليدي قد طور شبكة مفصلة للغاية لفهم العالم والطاقات الموجودة فيه، خاصة تلك التي يحتاجها جسم الإنسان.

الفاكهة المنصوح بها حسب الطب الصيني
الفاكهة المنصوح بها حسب الطب الصيني

لا شك في أننا جميعًا مختلفون، لذلك يجب على كل شخص استيعاب مفهوم الطاقة الخاص به لاعتماد نظام غذائي معين. هناك احسب القواعد الصينية، الطاقة الساخنة أو الباردة والين أو يانغ في إشارة إلى الشمس والقمر والفارغة والممتلئة، وهذا وصف لأنواع معينة من الطاقة تعمل بطريقة خاصة مع كل جسم، وفقا لما ترجمته “وطن“.

لكل منا خصائص مختلفة عن الآخر، فهناك أيضًا خمسة عناصر تؤثر على تكوين الطاقة ومنها: النار والخشب، والماء والمعدن والأرض.

من المفيد حقًا أن تأخذ الوقت الكافي لتفهم بنية الطاقة الخاصة بك، وبالتالي يمكّنك هذا من اختيار نظام غذائي مناسب يجنبك التعب المزمن. وهذا الأخير، غالبًا ما ينتج عن نظام غذائي غير مناسب، ما يستنزف طاقة الشخص.

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كما أن هناك توصيات عامة بشأن النظام الغذائي لاعتماده حسب المواسم.

  • كيف تأكل في الصيف؟

في الصيف، يكون الجو حارًا والأيام أطول وعامل اليانغ في ذروته. فضلا عن ذلك، فإن الإجازات والحرارة والحركة والأرق يرمز لها بالعنصر النار. وغالبًا ما تكون وظائف الجهاز الهضمي أضعف لأن الطاقة موجودة في الخارج أكثر من الداخل. لذلك سيكون من الضروري تناول نظام غذائي أخف وأكثر قابلية للهضم.

بالإضافة إلى ذلك يُنصح بتناول الفواكه والخضروات الموسمية وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الفاترة والساخنة أو المجففة  والأطعمة الدهنية والمطهية بشكل مفرط  والتي من الأفضل تناولها في فصل الشتاء. وبالطبع تأكد من شرب كمية كافية من الماء.

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يمكن تناول الأطعمة الطازجة ولكن باعتدال حتى لا تضعف نار الجهاز الهضمي. يجب على الأشخاص الذين ينتمون إلى عنصر الين، تجنب الخضار النيئة المفرطة والوجبات الباردة أو المنتجات المجمدة. على الرغم من أنها ساخنة، إلا أنه ليس من الحكمة تناول وجبات باردة يمكن أن تسبب نوبة برد في البطن.

يشار بشكل خاص إلى ضرورة تناول الفواكه الموسمية ذات النكهة الحمضية والحلوة في الصيف لغناها بالماء، فهي تجعل من الممكن تجديد السوائل العضوية. كما أن الفواكه بالنكهة الحمضية تحارب العرق.

هذه التوصيات مأخوذة من الكتاب الممتاز The Keys to Chinese Dietetics؛ وهو كتاب تعليمي يجعل من الممكن الترويج لأهم مفاهيم علم التغذية الصيني ويحتوي أيضًا على وصفات لكل نوع من أنواع تكوين الطاقة.

هل يجب أن تشرب الكثير من الماء؟

هل يجب أن نجبر أنفسنا على شرب 1.5 لتر في اليوم؟ فيما يلي رأي خبراء التغذية الصينية.

شرب الماء خلال الوجبات يضر بصحة الإنسان
شرب الماء خلال الوجبات يضر بصحة الإنسان

لقياس مدى حاجتنا للشرب، يجب أن ترشدنا عدة مؤشرات طبيعية، منها العطش وحاجتنا إلى التبول. إذا كنت  تتبول مباشرة بعد الشرب وإذا كان بولك صافياً ونادراً ما تشعر بالعطش، فمن غير المجدي بل وحتى من المضر أن تجبر نفسك على الشرب.

إن الإفراط في السوائل وخاصة الباردة منها، أسلوب من شأنه أن يتعب الجسم ويخاطر بإضعاف وظائف الطحال والكلى على المدى الطويل. وبصرف النظر عن بعض الأمراض والحالات الخاصة، ينصحنا أخصائيو التغذية الصينية بالاستماع إلى عطشنا وتجنب الشرب على المائدة و خلال الوجبات وبدلا عن ذلك، يمكننا الشرب خارج أوقات الأكل، بكميات صغيرة ودافئة إن أمكن ذلك.

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المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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