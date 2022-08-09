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جمال العدل يسيء للفن الخليجي ثم يبرر.. وهذا ما قاله عن ابن سلمان والإمارات!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جمال العدل يسيء للفن الخليجي ثم يبرر.. وهذا ما قاله عن ابن سلمان والإمارات! watanserb.com
جمال العدل
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وطن– خرج المنتج المصري جمال العدل عن صمته، ورد على اتهامه بالإساءة للخليج والقائمين على الفن في السعودية.

جمال العدل يسيء للخليج

وذلك بعد تداول فيديو خلال لقاء إذاعي، يتهكم خلاله جمال العدل على المسلسل الكوميدي السعودي الشهير ”طاش ما طاش“.

ودشن نشطاء خليجيون وسم #جمال_العدل_يسيئ_للخليج عبر تويتر، هاجمو خلاله المنتج المصري بسبب تصريحاته.

وأصدر جمال العدل بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية لشركة ”العدل جروب“ على إنستغرام. وجاء في نصه: ”توضيح: في هذا التوقيت تم تداول أحد الفيديوهات من قبل بعض مستخدمي السوشيال ميديا عن رأيي في أحد المسلسلات السعودية الكوميدية. مما أثار غضب البعض، لذلك أوضح أن هذا اللقاء منذ عدة سنوات، وكان سياق الحديث عن اختلاف الثقافات فيما يخص الكوميديا، وليس قدحاً في أحد..“.

قوة ناعمة

وتابع: ”السعودية تمثل لي شخصيًا ولنا كعدل جروب محورا مهماً وحيويًا في التعاون الفني والثقافي. وزاد هذا البعد أهمية بعد الانطلاقة الرائدة للثقافة السعودية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونؤمن جميعاً أن قوتها الناعمة سوف تتعاظم في السنوات المقبلة”.

وختم جمال العدل: “أما كلامي عن الإخوة في الإمارات فعلاقتنا وتعاوننا على مدار 25 عاماً يجبّ هذا الكلام ..(هناك من يصطادون في الماء العكر)، ولكن حبنا واحترامنا وعمق العلاقة بيننا أقوى من تلك المهاترات“.

ويقول جمال العدل في الفيديو المتداول: “المحطات الخليجية الموجودة في الخليج كان ليهم دور كبير في انتشار الأعمال التركية في الوطن العربي.. دي بضاعة رخيصة.. كانوا بيجيبوها رخيصة جدا المسلسلات التركي وهما بالنسبالهم معاهم مجال إعلانات“.

أزمة نفسية

وتابع العدل: ”ليه انتم طول الوقت قارفينا بأغانيكم وقارفينا بأفلامكم.. هما بيغيروا مننا، أنا بشوفها كدة عن نفسي، يعني أغلب المحطات اللي طلعت زي روتانا.. دوغري اهوه بقولك أسامي.. طول الوقت احنا عندنا تعالي عليهم كمصريين، وهما عندهم طول الوقت في أزمة نفسية مننا اللي هو اشمعنا انتم اللي عندكم السينما والفن والمزيكا واللهجة المصرية اللي ماشية في كل حتة، فحاولوا ياخدو جميع مطربينا يخلوهم يغنوا خليجي أو يحبسوهم في حتة ويطلعوا عليهم المطربات“.

وتابع المنتج المصري: ”بنفس المنطق ده أنا متصور إنهم حاولوا ينزلوا المسلسلات التركي الرخيصة المدبلجة سوري علشان يعودوا الناس على اللهجة السورية ويبقى الناس في البيوت بيتفرجوا عليها بشكل طبيعي، وكانوا بيشتروا الحلقة بـ 1000 دولار قبل ما يغلوها بعد كده“.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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