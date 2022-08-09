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رياضة

تشكيلة ريال مدريد أمام فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي 2022 watanserb.com
مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي 2022
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وطن – أزال ريال مدريد الستار عن تشكيلة الفريق الملكي، المستعدة للمواجهة الحاسمة أمام منافسه آينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2022، على أرض ملعب (هلسنكي الأولمبي).

وتضم تشكيلة ريال مدريد لخوض المباراة القادمة أمام فرانكفورت، 25 لاعباً، دون غياب أي لاعب عن المواجهة القوية أمام نظيره فرانكفورت للصراع على كأس السوبر الأوروبي.

تشكيلة ريال مدريد

وشهدت تشكيلة ريال مدريد تواجد الثنائي ألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، رغم الشكوك التي تحيط كلا اللاعبين حول مصيرهما مع نادي ريال مدريد الموسم المقبل، إلى جانب حضور الوافدين الجديدين أويلين تشواميني وأنطونيو روديجير في سوق (الميركاتو) الصيفي.

كما وجاءت تشكيلة الفريق الملكي (ريال مدريد)، أمام نظيره فرانكفورت، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

دفاع التشكيلة: دافيد ألابا، داني كارفخال، ميليتاو، فاييخو، ألفارو أودريوزولا، أنطونيو روديجير. فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، كاسميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، تشواميني، داني سيبايوس، كامافينجا.

مركز الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسوس جونيور، رودرجو جوس، ماريانو دياز.

مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي 2022

ومن المقرر أن تقام القمة النهائية بين ريال مدريد (الميرينغي) وآينتراخت فرانكفورت، الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) وفلسطين، كما وبتوقيت دولة مصر ( القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً.

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كما ويشارك فريق ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2022-2023، أمام بطل الدوري الأوروبي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني للمنافسة على بطولة كأس السوبر الأوروبي لهذا العام.

وكان ريال مدريد الإسباني، قد توج 3 مرات بهذه البطولة، بفارق لقب وحيد عن التتويج عن ميلان الإيطالي وبرشلونة الأكثر تتويجاً بها برصيد 4 مرات. فهل سيفعلها ريال مدريد وتوج بها من جديد أم سيتوج بها منافسه فرانكفورت للمرة الأولي في تاريخه؟!

المصدروطن + صفحة ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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