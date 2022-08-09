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بالصور…تعرف معنا على أجمل المتاحف في العالم

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بالصور...تعرف معنا على أجمل المتاحف في العالم watanserb.com
معرض ألبرتا للفنون
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وطن– إن كنت من محبى الفنون والمتاحف، فلا بد أن تزور هذه المتاحف التي تحدثت عنها مجلة timesofindia.

متحف نيتيروي للفن المعاصر، البرازيل

إذا كنت تعتقد أن ما يميز البرازيل هي شواطئها الجميلة وتماثيلها الأيقونية، فسيتعين عليك زيارة متحف نيتيروي للفن المعاصر الموجود في مدينة نيتيروي، ريو دي جانيرو.

 

File:Contemporary Art Museum in Niteroi City 4.jpg - Wikimedia Commons

ولكونه أحد المعالم البارزة في المدينة، يجذب المتحف آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم.

المتحف الوطني الجديد، ألمانيا

تعتبر الهندسة المعمارية لمتحف Neue Nationalgalerie مثالًا رائعًا على فن القرن العشرين.

تم بناء المعرض في برلين في عام 1968. وتم تصميمه من قبل ميس فان دير روه.

هذا المتحف معروف شعبياً باسم “معبد الضوء والزجاج”. 

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن جميع صالات العرض موجودة تحت الأرض.

متحف غوغنهايم بلباو، إسبانيا

يقع هذا المتحف في إقليم الباسك على ضفة نهر نيرفيون، وقد صممه المهندس المعماري الأمريكي فرانك جيري.

هذه الأعجوبة المعمارية مصنوعة من التيتانيوم والحجر الجيري والزجاج.

معرض ألبرتا للفنون، كندا

يقع هذا المتحف فى قلب مدينة إدمونتون ,ويضم ما يقرب من 6000 عمل فنى مابين اللوحات التاريخية و المعاصرة و المنحوتات.

Artist withdraws work, calls for changes to Art Gallery of Alberta to address systemic racism | CBC News

ومع ذلك، فإن الهندسة المعمارية للمتحف هي الميزة الأكثر لفتًا للانتباه.

مدينة الفنون والعلوم بإسبانيا

تم تصميمها من قبل المهندس المعماري الإسباني الشهير سانتياغو كالاترافا.

وتحتوي على قبة سماوية، ومسرح IMAX. وتتميز بـL’hemisferic أي العين العملاقة التي تفتح وتغلق.

متحف آن دي ستروم، بلجيكا

يعد متحف aan de Stroom أو MAS أكبر متحف في مدينة أنتويرب.

يحتوي المتحف على على ما لا يقل عن 500000 قطعة فنية، كل واحدة منها تعبر عن حكايات المدينة من حقبة ماضية. 

ويوفر كذلك المتحف  إطلالات رائعة على المدينة الرائعة ونهر شيلدت.

كما يعكس تصميم المتحف علاقة المدينة بالمياه.

المصدرموقع indiatimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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