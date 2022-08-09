بالصور…تعرف معنا على أجمل المتاحف في العالم

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وطن– إن كنت من محبى الفنون والمتاحف، فلا بد أن تزور هذه المتاحف التي تحدثت عنها مجلة timesofindia.

متحف نيتيروي للفن المعاصر، البرازيل

إذا كنت تعتقد أن ما يميز البرازيل هي شواطئها الجميلة وتماثيلها الأيقونية، فسيتعين عليك زيارة متحف نيتيروي للفن المعاصر الموجود في مدينة نيتيروي، ريو دي جانيرو.

ولكونه أحد المعالم البارزة في المدينة، يجذب المتحف آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم.

المتحف الوطني الجديد، ألمانيا

تعتبر الهندسة المعمارية لمتحف Neue Nationalgalerie مثالًا رائعًا على فن القرن العشرين.

تم بناء المعرض في برلين في عام 1968. وتم تصميمه من قبل ميس فان دير روه.

هذا المتحف معروف شعبياً باسم “معبد الضوء والزجاج”.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن جميع صالات العرض موجودة تحت الأرض.

متحف غوغنهايم بلباو، إسبانيا

يقع هذا المتحف في إقليم الباسك على ضفة نهر نيرفيون، وقد صممه المهندس المعماري الأمريكي فرانك جيري.

هذه الأعجوبة المعمارية مصنوعة من التيتانيوم والحجر الجيري والزجاج.

معرض ألبرتا للفنون، كندا

يقع هذا المتحف فى قلب مدينة إدمونتون ,ويضم ما يقرب من 6000 عمل فنى مابين اللوحات التاريخية و المعاصرة و المنحوتات.

ومع ذلك، فإن الهندسة المعمارية للمتحف هي الميزة الأكثر لفتًا للانتباه.

مدينة الفنون والعلوم بإسبانيا

تم تصميمها من قبل المهندس المعماري الإسباني الشهير سانتياغو كالاترافا.

وتحتوي على قبة سماوية، ومسرح IMAX. وتتميز بـL’hemisferic أي العين العملاقة التي تفتح وتغلق.

متحف آن دي ستروم، بلجيكا

يعد متحف aan de Stroom أو MAS أكبر متحف في مدينة أنتويرب.

يحتوي المتحف على على ما لا يقل عن 500000 قطعة فنية، كل واحدة منها تعبر عن حكايات المدينة من حقبة ماضية.

ويوفر كذلك المتحف إطلالات رائعة على المدينة الرائعة ونهر شيلدت.

كما يعكس تصميم المتحف علاقة المدينة بالمياه.