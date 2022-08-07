وهم بصري..هل يمكنك تحديد مكان الفراشة في أقل من 7 ثوان؟

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وطن– نشر موقع jagranjosh صورة تحمل وهما بصريا، فإذا تمكنت من إكتشاف مكان الفراشة في 7 ثوان فقط، فيمكن اعتبارك من ضمن اللذين تمكنوا من ايجادها.

الصورة تظهر كومة من أوراق القيقب متناثرة على الأرض وهو ما يعني أنه فصل الخريف وتحولت معظم الأوراق إلى اللون البرتقالي.

فانظر جيداً وبتمعن إلى الصورة..هل يمكنك تحديد مكان الفراشة؟

دعنا نقدم لك بعض التلميحات..

لون الفراشة يشبه لون بعض الأوراق.



الفراشة ليست على الجانب الأيمن من الصورة.

فهل تستطيع رؤيتها الآن ام استسلمت؟

إذا استغرقت أكثر من 7 ثواني للعثور على مكان الفراشة، فلا بأس بذلك. لقد كان اختبارًا صعبًا نوعا ما.



فإليك مكان وجود الفراشة في الصورة

