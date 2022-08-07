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وهم بصري..هل يمكنك تحديد مكان الفراشة في أقل من 7 ثوان؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
وهم بصري..هل يمكنك تحديد مكان الفراشة في أقل من 7 ثوان؟ watanserb.com
هل يمكنك تبين مكان الفراشة في أقل من 7 ثوان؟
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وطننشر موقع jagranjosh صورة تحمل وهما بصريا، فإذا تمكنت من إكتشاف مكان الفراشة في 7 ثوان فقط، فيمكن اعتبارك من ضمن اللذين تمكنوا من ايجادها.

الصورة تظهر كومة من أوراق القيقب متناثرة على الأرض وهو ما يعني أنه فصل الخريف وتحولت معظم الأوراق إلى اللون البرتقالي.

فانظر جيداً وبتمعن إلى الصورة..هل يمكنك تحديد مكان الفراشة؟

دعنا نقدم لك بعض التلميحات..

  • لون الفراشة يشبه لون بعض الأوراق.
  • الفراشة ليست على الجانب الأيمن من الصورة.

فهل تستطيع رؤيتها الآن ام استسلمت؟

إذا استغرقت أكثر من 7 ثواني للعثور على مكان الفراشة، فلا بأس بذلك. لقد كان اختبارًا صعبًا نوعا ما.

فإليك مكان وجود الفراشة في الصورة

المصدرموقع jagranjoshـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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