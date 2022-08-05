الرئيسيةالهدهدلونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022
الهدهد

لونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سلطنة عمان watanserb.com
سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن- جاءت سلطنة عمان ضمن في قائمة أفضل عشر دول تستحق الزيارة للسياحة، وذلك وفقا لتصنيف “لونلي بلانيت” الذي يعد أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم.

وتحدث الموقع لزواره عن المسجد الكبير بمسقط والسجادة الجميلة المزخرفة والمصنعة يدويا، موضحا أنها كانت ذات يوم أكبر سجادة في العالم حتى حطم مسجد أبو ظبي الكبير في الإمارات العربية المتحدة الرقم القياسي.

الإحساس بالهوية والاعتزاز بالماضي

واعتبر الموقع أن هذا يعتبر مؤثر لأن سلطنة عمان لا تتباهى بالعديد من “الأوائل” أو “الأكبر” في منطقة عازمة على التميز، موضحا أن ما تفتخر به سلطنة عمان هو تراثها الغني واحتضانها للمجتمع، وإحساسها القوي بهويتها واعتزازها كذلك بالماضي القديم لتجارة اللبان والثقة في مستقبل متعلم للغاية.

وقال الموقع إن زيارة السائحين لسلطنة عمان يوفر فرصة نادرة للتفاعل مع العالم العربي دون العدسة المشوهة للثروة المفرطة.

وقال إن مدن السلطنة المنخفضة الارتفاع تحتفظ بسحرها التقليدي، وتبقى القيم البدوية في قلب الترحيب العماني.

الجمال الطبيعي

وأشار إلى ما تتمتع به سلطنة عمان من وفرة في الجمال الطبيعي، من الجبال الخلابة والصحاري التي تهب عليها الرياح والساحل البكر.

وأكد الموقع على أن سلطنة عمان هي الخيار الواضح لأولئك الذين يبحثون عن الوجه الحديث لشبه الجزيرة العربية بينما لا يزالون يريدون الشعور بروحها القديمة.

يُشار إلى أن قوائم “لونلي بلانيت” (Lonely Planet’s Best in Travel) يتم تشكيلها عن طريق تقليص مئات الترشيحات من الموظفين والمساهمين والمدونين وشركاء النشر، والتي تتم مناقشتها واختيارها من قبل لجنة من خبراء السفر.

تصنيف 2021

وفي تصنيف عام 2021 احتلت سلطنة عُمان المرتبة الأولى عربيا في تصنيف “لونلي بلانيت”، والمرتبة السابعة عالميا، إذ تشتهر السلطنة بجمالها الطبيعي وقيمها وتراثها الغني.

مصر الثانية عربيا

وجاءت مصر في الترتيب الثاني عربيا، وقد احتلت المركز العاشر في قائمة أفضل 10 دول في العالم وهي معروفة بآثارها القديمة ومواقعها التاريخية والحياة البحرية الآسرة في البحر الأحمر.

وتوج خبراء كتاب دليل السفر أرخبيل جزر كوك الصغير على رأس قائمة الدولة الأفضل للزيارة في عام 2022 ، وحاز على الإشادة بالمبادرات البيئية بما في ذلك منطقة “Marae Moana” ، أكبر منطقة محمية بحرية في العالم، وتتمتع بمناظر طبيعية متنوعة محاطة بمساحات نائية لأكبر محيط في العالم، كما تقدم الدولة أيضًا تنوعًا مذهلاً للمسافرين عبر جميع جزرها البالغ عددها 15 جزيرة.

سلطنة عمان.. أجنبيات بملابس البحر يتسببن بانتقادات لوزارة السياحة (شاهد)

المصدرلونلي بلانيت، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

تنتظر موافقة سلطنة عمان.. السعودية تفتح أجوائها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.. ارتفاع طفيف

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022.. انخفاض طفيف

الهدهد

نهاية مأساوية لطفلة عمانية ابتلعها السيل وتحذير هام جدا لكل الأُسر (شاهد)

حياتنا

أجمل 10 جزر في العالم عليك زيارتها (صور)

الهدهد

بين تأييد وسخرية.. مبادرة لنشر رسائل إيجابية على طرق عمان تثير جدلا واسعا

الهدهد

المنخفض المداري في عمان.. السيول تحاصر سيدات وتجرف سيارات (فيديوهات مرعبة)

الهدهد

تفاعل كبير مع فيديو لشرطي عُماني خلال تساقط الأمطار الغزيرة

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

سيول وفيضانات.. تحذير لعُمان وقطر والإمارات من طقس اليومين المقبلين تحديدا

الهدهد

فيديو انهيار سد بني خروص في عُمان.. حقيقة مقطع أحدث ضجة بالسلطنة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو صادم لمواطن إماراتي استهتر بقوة سيل جارف.. هذا مصيره!!

سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن غلاف غزة بـ100 صاروخ في ردها الاولي وتتوعد الاحتلال

المقاومة الفلسطينية ترد برشقات صاروخية مكثفة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (شاهد)

ليليان شعيتو.. فيديو مؤثر لأول لقاء لطفل لبناني بوالدته في المستشفى منذ انفجار بيروت

السودان.. ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء وتوقعات بارتفاعات متتالية

اعتقال مدير برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسية بتهمة الخيانة!

فيديو لحريق برجين في تل أبيب وتفحم جثث ساكنيها يشعل مواقع التواصل

فيديوهات صادمة.. لحظة اغتيال طائرات الاحتلال لقيادات سرايا القدس في قطاع غزة

موقع بريطاني ينشر تقريرا صادما عن علاقة “ابن راشد” ببناته والأميرة “هيا” وطرد ملكة بريطانيا له

كيف تحافظ الملكة إليزابيث على صحتها؟ إليك ما تأكله من الفطور إلى العشاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا