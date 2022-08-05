لونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022

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وطن- جاءت سلطنة عمان ضمن في قائمة أفضل عشر دول تستحق الزيارة للسياحة، وذلك وفقا لتصنيف “لونلي بلانيت” الذي يعد أكبر مرجع ودليل للسفر حول العالم.

وتحدث الموقع لزواره عن المسجد الكبير بمسقط والسجادة الجميلة المزخرفة والمصنعة يدويا، موضحا أنها كانت ذات يوم أكبر سجادة في العالم حتى حطم مسجد أبو ظبي الكبير في الإمارات العربية المتحدة الرقم القياسي.

الإحساس بالهوية والاعتزاز بالماضي

واعتبر الموقع أن هذا يعتبر مؤثر لأن سلطنة عمان لا تتباهى بالعديد من “الأوائل” أو “الأكبر” في منطقة عازمة على التميز، موضحا أن ما تفتخر به سلطنة عمان هو تراثها الغني واحتضانها للمجتمع، وإحساسها القوي بهويتها واعتزازها كذلك بالماضي القديم لتجارة اللبان والثقة في مستقبل متعلم للغاية.

وقال الموقع إن زيارة السائحين لسلطنة عمان يوفر فرصة نادرة للتفاعل مع العالم العربي دون العدسة المشوهة للثروة المفرطة.

وقال إن مدن السلطنة المنخفضة الارتفاع تحتفظ بسحرها التقليدي، وتبقى القيم البدوية في قلب الترحيب العماني.

الجمال الطبيعي

وأشار إلى ما تتمتع به سلطنة عمان من وفرة في الجمال الطبيعي، من الجبال الخلابة والصحاري التي تهب عليها الرياح والساحل البكر.

وأكد الموقع على أن سلطنة عمان هي الخيار الواضح لأولئك الذين يبحثون عن الوجه الحديث لشبه الجزيرة العربية بينما لا يزالون يريدون الشعور بروحها القديمة.

يُشار إلى أن قوائم “لونلي بلانيت” (Lonely Planet’s Best in Travel) يتم تشكيلها عن طريق تقليص مئات الترشيحات من الموظفين والمساهمين والمدونين وشركاء النشر، والتي تتم مناقشتها واختيارها من قبل لجنة من خبراء السفر.

تصنيف 2021

وفي تصنيف عام 2021 احتلت سلطنة عُمان المرتبة الأولى عربيا في تصنيف “لونلي بلانيت”، والمرتبة السابعة عالميا، إذ تشتهر السلطنة بجمالها الطبيعي وقيمها وتراثها الغني.

مصر الثانية عربيا

وجاءت مصر في الترتيب الثاني عربيا، وقد احتلت المركز العاشر في قائمة أفضل 10 دول في العالم وهي معروفة بآثارها القديمة ومواقعها التاريخية والحياة البحرية الآسرة في البحر الأحمر.

وتوج خبراء كتاب دليل السفر أرخبيل جزر كوك الصغير على رأس قائمة الدولة الأفضل للزيارة في عام 2022 ، وحاز على الإشادة بالمبادرات البيئية بما في ذلك منطقة “Marae Moana” ، أكبر منطقة محمية بحرية في العالم، وتتمتع بمناظر طبيعية متنوعة محاطة بمساحات نائية لأكبر محيط في العالم، كما تقدم الدولة أيضًا تنوعًا مذهلاً للمسافرين عبر جميع جزرها البالغ عددها 15 جزيرة.