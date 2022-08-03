مسؤول استخباراتي أوكراني يفجر مفاجأة صادمة: روسيا تستعين بـ”دوبلير” لبوتين

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وطن– تجدد الحديث مرة أخرى، عن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للواجهة من جديد.

جاء ذلك بعد إشارة مسؤول استخباراتي أوكراني إلى “استعانة موسكو بـ”دوبلير” (شخص شبيه) لبوتين في الظهور بعدة مناسبات.

المسؤول بالاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، قال إن بوتين “ليس بصحة جيدة جسديا أو عقليا”، موضحا أن أعضاء دائرته الداخلية بدأوا في “الذعر بشأن صحته”.

🎖قائد البحرية الملكية البريطانية: أنباء مرض بوتين ومحاولات اغتياله لا أساس لها من الصحة. — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) July 17, 2022

وأضاف في تصريحات لصحيفة “تليغراف” البريطانية، أن الرئيس الروسي يستخدم دوبلير يشبهه للتغطية على صحته المتدهورة.

وتابع: “في بعض الأحيان يكون من الصعب اكتشاف ما إذا كان هو بوتين الحقيقي أم شخص يحل محله”.

ولطالما كانت هناك تكهنات حول صحة الرئيس الروسي، وتكثفت هذه النظريات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

بينما نفى الكرملين مرارا هذه المزاعم وأكد أن “كل شيء على ما يرام” فيما يتعلق بصحة بوتين، وفقا لمجلة “نيوزيوك”.

وأثيرت تساؤلات عديدة قبل أيام، عن صحة بوتين، بعدما انتشر “مقطع فيديو”، قال البعض إنه يؤكد عدم قدرة الرئيس الروسي على استخدام ذراعه اليمنى لإبعاد البعوضة.

وخلال زيارته إلى إيران الشهر الماضي، شكك عدد من الصحفيين والنشطاء في “الحالة الصحية لبوتين”، متحدثين عن “طريقة سيرة وامساكه بذراعه اليمنى”.

وسبق أن تحدثت تقارير عن إصابة بوتين بالسرطان ومرض باركنسون، لكن لا يوجد دليل ملموس على ذلك.

وفي مايو الماضي، تحدث رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، عن معاناة “بوتين بدنيا ونفسيا”، لافتا إلى أنه كان “مريضا جدا” ويعاني “أمراضا عدة في الوقت نفسه بينها السرطان”.

وفي أبريل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ما نشرته وسائل إعلام أجنبية عن إصابة بوتين بالسرطان هو “محض أكاذيب”.

وخلال الشهر الماضي، أغلق مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، الباب بوجه المزاعم المتعلقة بصحة بوتين.

ديلي ميل البريطانية: بوتين أمامه 3 سنوات للعيش بسبب مرض السرطان الشديد الذي يعاني منه ويتطور بسرعة وقد بدأ يفقد بصره! — بسام جعارة (@BassamJaara) May 29, 2022

وقال بيرنز في منتدى آسبن الأمني: “هناك الكثير من الشائعات حول صحة بوتين وبقدر ما يمكننا أن نقول فهو يتمتع بصحة جيدة للغاية”.