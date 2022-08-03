حفل نجوى كرم في سوريا بقلب قلعة دمشق بعد غياب 10 سنوات (فيديو)

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وطن – أعلنت الفنانة اللبنانية “نجوى كرم” عن إقامتها حفلاً غنائياً في سوريا، بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات.

نجوى كرم في سوريا

وغردت “شمس الأغنية” كما يلقبها معجبوها على حسابها في “تويتر” الذي يتابعه ٨٫٦ مليون متابِعًا ورصدته “وطن“: “الجمهور السوري حقق أهم نجاحاتي”.

متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ ١٨/٨ بالشام بـ "قلعة دمشق" – سوريا حتى نرجع بالذكرى لأحلى إيّام عشناها مع بعض..

لاقونا 🤍#نجوى_كرم_في_سوريا @moments_uae pic.twitter.com/v2Hot2elhJ — Najwa Karam (@najwakaram) August 3, 2022

وتابعت: “متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ ١٨/٨ بالشام بـ “قلعة دمشق” سوريا. حتى نرجع بالذكرى لأحلى أيام عشناها مع بعض.”

وذلك في إشارة إلى حفلاتها التي اعتادت على إحيائها في المدن السورية قبل الحرب.

وتضمن الفيديو الدعائي للحفل مقتطفات من حفلات الفنانة اللبنانية التي أحيتها على مدار السنوات الماضية. ومنها أغنيتها الجديدة “ساعَة بيضا” التي أنتجتها “روتانا”.

وكتب كلماتها “أميل فهد” ولحنها “جورج مرديروسيان” وتجاوز عدد مشاهداتها ثلاث ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وكذلك أغنية باسم “حلو الدنيي”من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي – روبير الأسعد.

ترحيب بحفل نجوى كرم في سوريا

ورحب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة نجوى كرم، معبرين عن مدى اشتياقهم لحفلاتها.

وعلقت ” زوزو أحمد” أن حفل شمس الأغنية في مهرجان ليالي دمشق سيكون مملوئاً بالمحبة، وستنزع الهم من قلوب السوريين وتزرع الفرحة بعد طول غياب.”.

والله فرحت من قلبي هالحفل حيكون لقاء شمس الاغنية بشام العز لقاء كله محبة وعتب رح تشيلي الهم من قلبهم وتزرعي فرحة بعد طول غياب الله يوفقك بكل خطوة وترجع سوريا بعزها لانهم يستاهلو كل الحب والخير ❤️#نجوى_كرم_في_سوريا — Zozo Ahmed 🇮🇶🔮 (@ZozoAhmdd) August 3, 2022

فيما قال “محمد جهاد علي” مخاطباً نجوى كرم: “قديش فرحانة انك جاي عبلدك التاني سوريا”.

واستدرك: “لو تعرفي كم قلب فرحتي بجيتك”.

وقالت مغردة أخرى: “ناطرين على نار تنوري سورية إنتي بنتنا ومننا وفيننا اشقتنا نجدد أفراح الماضي”.

https://t.co/0fSzM0G8y5

نااااااطرين على ناااااار تنوري سورية

إنتي بنتنا ومننا وفيننا

اشقتنا نجدد أفراح الماضي#نجوى_كرم_في_سوريا ❤️😍 — ̶N̶o̶o̶r̶ⓀⒶⓇⒶⓂ (@noor_nardin) August 3, 2022

وبدوره قال “إيلي مرعب” معلقاً على إعلان حفل شمس الأغنية قائلاً: “الإعلان كتير فخم ويتوقع رح تزلزل قلعة دمشق”.

وأضاف: “نجوى كرم في سوريا مش بس الشعب السوري ناطرك كل العالم ناطرتك”.

فيما انتقد أحد المغردين حمل نجوى كرم لعلم نظام الأسد في أحد صور ألبومها الجديد، متهماً إياها بالتطبيع مع النظام السوري.

نجوى رايحة عسوريا بصفتها فنانة وعندها جمهور طويل عريض والناس بحبوها كتير بغض النظر اذا كانوا مع النظام او ضد ف ما تخلطي الأمور ببعضن،ومش كل مين راح ع سوريا بكون مع النظام او العكس بالنهاية سوريا بلد عربي متلو متل ايا بلد+ نجوى آخر فنانة بتفكر تحط حالها بمطرح معين بالسياسة. — 𝐖𝐚𝐥𝐚𝐚 ‏‎𓂆 🇵🇸🇱🇧 (@Walo2a__) August 3, 2022

فردت عليه ناشطة باسم “ولاء” أن نجوى ذاهبة إلى سوريا بصفتها فنانة ولديها جمهور كبير والناس أحبوها بغض النظر إذا كانوا مع نظام الأسد أو ضده.

واستدركت: “بالنهاية سوريا بلد عربي متلو متل ايا بلد ونجوى آخر فنانة بتفكر تحط حالها بمطرح معين بالسياسة.”

ويشار إلى أن نجوى كرم، مغنية لبنانية، حازت شعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وانطلقت في مسيرتها الغنائية بثمانينات القرن الماضي.