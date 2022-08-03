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حفل نجوى كرم في سوريا بقلب قلعة دمشق بعد غياب 10 سنوات (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حفل نجوى كرم watanserb.com
نجوى كرنم ستغني في سوريا بعد غياب 10 سنوات
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وطن – أعلنت الفنانة اللبنانية “نجوى كرم” عن إقامتها حفلاً غنائياً في سوريا، بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات.

نجوى كرم في سوريا

وغردت “شمس الأغنية” كما يلقبها معجبوها على حسابها في “تويتر” الذي يتابعه ٨٫٦ مليون متابِعًا ورصدته “وطن“: “الجمهور السوري حقق أهم نجاحاتي”.

وتابعت: “متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ ١٨/٨ بالشام بـ “قلعة دمشق” سوريا. حتى نرجع بالذكرى لأحلى أيام عشناها مع بعض.”

وذلك في إشارة إلى حفلاتها التي اعتادت على إحيائها في المدن السورية قبل الحرب.

وتضمن الفيديو الدعائي للحفل مقتطفات من حفلات الفنانة اللبنانية التي أحيتها على مدار السنوات الماضية. ومنها أغنيتها الجديدة “ساعَة بيضا” التي أنتجتها “روتانا”.

وكتب كلماتها “أميل فهد” ولحنها “جورج مرديروسيان” وتجاوز عدد مشاهداتها ثلاث ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وكذلك أغنية باسم “حلو الدنيي”من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي – روبير الأسعد.

ترحيب بحفل نجوى كرم في سوريا

ورحب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفنانة نجوى كرم، معبرين عن مدى اشتياقهم لحفلاتها.

وعلقت ” زوزو أحمد” أن حفل شمس الأغنية في مهرجان ليالي دمشق سيكون مملوئاً بالمحبة، وستنزع الهم من قلوب السوريين وتزرع الفرحة بعد طول غياب.”.

فيما قال “محمد جهاد علي” مخاطباً نجوى كرم: “قديش فرحانة انك جاي عبلدك التاني سوريا”.

واستدرك: “لو تعرفي كم قلب فرحتي بجيتك”.

وقالت مغردة أخرى: “ناطرين على نار تنوري سورية إنتي بنتنا ومننا وفيننا اشقتنا نجدد أفراح الماضي”.

وبدوره قال “إيلي مرعب” معلقاً على إعلان حفل شمس الأغنية قائلاً: “الإعلان كتير فخم ويتوقع رح تزلزل قلعة دمشق”.

وأضاف: “نجوى كرم في سوريا مش بس الشعب السوري ناطرك كل العالم ناطرتك”.

فيما انتقد أحد المغردين حمل نجوى كرم لعلم نظام الأسد في أحد صور ألبومها الجديد، متهماً إياها بالتطبيع مع النظام السوري.

فردت عليه ناشطة باسم “ولاء” أن نجوى ذاهبة إلى سوريا بصفتها فنانة ولديها جمهور كبير والناس أحبوها بغض النظر إذا كانوا مع نظام الأسد أو ضده.

واستدركت: “بالنهاية سوريا بلد عربي متلو متل ايا بلد ونجوى آخر فنانة بتفكر تحط حالها بمطرح معين بالسياسة.”

ويشار إلى أن نجوى كرم، مغنية لبنانية، حازت شعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وانطلقت في مسيرتها الغنائية بثمانينات القرن الماضي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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